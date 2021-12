Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus foran juletreet på Bygdøy kongsgård i Oslo.

Kongefamiliens coronajul

Den norske kongefamilien må som alle andre nedskalere julefeiringen på grunn av coronarestriksjonene. Denne uken stilte de opp til julefotografering.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet opplyser til NTB at kongen og dronningen oppholder seg på Bygdøy kongsgård i julen og at de feirer julaften sammen med kronprinsfamilien på Skaugum.

– Kronprinsfamilien vil være til stede ved julegudstjenesten i Asker kirke på ettermiddagen julaften, sier Varpe.

Denne uken stilte kongefamilien opp til julefotografering med NTB i hagestuen nettopp på Bygdøy kongsgård, foran et stort og fint pyntet juletre.

Under julefeiringen er det samme coronarestriksjoner som gjelder for kongefamilien som for alle andre: i utgangspunktet bør man ikke ha flere enn 10 gjester hjemme utover egen husstand, men man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden.

Coronasmitte

Coronaviruset har allerede nådd helt inn til kongefamilien innerste krets.

I august testet prinsesse Ingrid Alexandra (17) positivt for covid-19 og måtte i isolasjon på Skaugum. Hun ble friskmeldt noen dager senere og var da tilbake på skolen igjen.

Kongen og dronningen oppholder seg på Bygdøy kongsgård, der dette bildet er tatt, i julen, og de feirer julaften sammen med kronprinsfamilien på Skaugum.

Senest i desember havnet kronprins Haakon i karantene etter å ha vært «øvrig nærkontakt» til en coronasmittet person. Han var ute av karantene igjen tirsdag.

Aktiv høst

Før coronatiltakene strammet seg til for alvor i desember, har kongefamilien rukket å være aktive denne høsten.

I begynnelsen av november hadde de Nederlands kongepar på besøk. I oktober arrangerte kongeparet den tradisjonsrike stortingsmiddagen for det nyvalgte Stortinget etter valget, og de åpnet det nye Munch-museet i Oslo samme måned.

Kongefamilien stilte denne uken opp til julefotografering i hagestuen på Bygdøy kongsgård.

Kongen har også vært på reise i Kautokeino og Karasjok i oktober, blant annet for å åpne Sametinget, mens dronningen blant annet har vært i Trondheim for å åpne Kjøpmannsgata Ung Kunst (KUK).

Prinsessen fløy F-16

Tidligere på høsten var kronprinsparet på fylkestur til tidligere Østfold fylke, og kronprinsessen besøkte i desember vaksinesenteret i Grünerløkka bydel i Oslo.

Kronprinsen var også på offisiell reise i USA sammen med flere norske statsråder i begynnelsen av desember, mens prinsesse Ingrid Alexandra har vært på to besøk hos Forsvaret.

I november besøkte hun Jegertroppen på Rena leir, mens hun i desember fikk være med å fly F-16-fly i Bodø. Dette er de første gangene hun har vært ute på oppdrag alene.

Neste år 21. januar fyller prinsesse Ingrid Alexandra 18 år, men de store offisielle arrangementene i den forbindelse er blitt utsatt på grunn av pandemien.