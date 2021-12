FRISKT: Statsminister Jonas Gahr Støre avslutter 2021 med et isbad.

Statsministeren med en iskald avslutning på året: − En tradisjon

Statsminister Jonas Gahr Støre hopper inn i det nye året med et iskaldt bad. – Skikkelig friskt, sier han til VG.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Fredag ettermiddag delte statsminister Jonas Gahr Støre flere bilder på Instagram av at han isbadet.

– Det var skikkelig friskt, men ikke så avskrekkende kaldt når man har gjort det noen ganger, sier Støre til VG.

Det har blitt en tradisjon at Støre bader på nyttårsaften. Hvert år drar han til et vann langt oppe i Numedal i Viken for å bade.

– Det er en fin samling på vei mot blåtimen for store og små, beskriver Støre.

På bildene ser man at Støre hopper ut i vannet kun iført badebukse og lue. På det neste bildet ser man at han dukker hodet godt under vann før han kommer opp igjen.

Se bildene her:

– Av og til må en bare hoppe i det. Godt nytt år alle sammen!, skriver statsministeren på bildetjenesten Instagram.

Flere har lagt igjen kommentarer på nyttårsbadet i kommentarfeltet.

– Haha, imponerende Jonas! Godt nyttår!!, skriver Gunhild Stordalen.

– Wow! Det hadde ikke jeg klart. Må ha vært rimelig kaldt? Godt nytt år!, skriver en annen.

HYTTA: Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold skal på hytta i romjulen og nyttårshelgen.

Rolig nyttårsfeiring

I et større intervju VG hadde med Støre i desember fortalte han at han skulle feire romjulen og nyttårshelgen på hytta med kona Marit Slagsvold.

– I kveld blir det rolig feiring med de nærmeste, sier han til VG fredag og legger til:

– I morgen startet et nytt år og jeg gleder meg til å komme i gang med alt vi skal få til i 2022. Benytter anledningen til å ønske alle et godt nytt år!