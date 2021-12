PÅ VEI TIL OSLO S: Tyvegodset er nå på vei til Oslo, hvor det vil bli gitt tilbake til eierne.

Julegavetyver tatt på fersken: − En gladsak

Politiet har pågrepet tre personer etter at de stjal en koffert fra et eldre ektepar.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Et eldre ektepar i slutten av 80 årene ble utsatt for et tyveri på togstasjonen i Sandnes tirsdag formiddag.

Det var etter at et lokaltog i retning Oslo hadde stoppet på perrongen i Sandnes, at deres røde og grønne koffert forsvant, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

Tyveriet skjedde på selve perrongen. Kofferten deres inneholdt klær og julegaver, og paret hadde også med seg en pose med kristtorn. Sistnevnte ble funnet i trappen på vei til gateplan, ifølge politiet.

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen sier til VG at ekteparet var på vei til Østlandet for å feire jul da tyveriet fant sted.

– De måtte bare gå på toget uten eiendelene sine.

Taxisjåfør meldte fra

Etter å ha etterlyst informasjon, fikk politiet kontakt med en drosjesjåfør, som opplyste at han hadde kjørt noen passasjerer med en koffert som passet beskrivelsen.

På en sentrumsnær adresse i Sandnes fant de den stjålne kofferten og innholdet. Alle gavene var pakket opp.

To kvinner i 20- og 40-årene og en mann i 30-årene befant seg i taxien, men kun to av de ble pågrepet på adressen. Den tredje gjemte seg i en leilighet like ved.

Får tilbake kofferten

Det eldre ekteparets eiendeler er nå på vei fra Stavanger til Oslo, hvor kofferten vil bli overlevert til sine rettmessige eiendeler.

– Det er en gladsak i disse tider, at vi klarte å spore og godset og sende det til Oslo. Jeg tror det blir en fin julegave for de, sier Bjørnsen.

Operasjonsleder opplyser at gjerningspersonene er godt kjente for politiet.

Politiet skriver på Twitter at to av personene er innsatt i arresten. Alle tre er imidlertid siktet for tyveri i saken.