AVLYST: Anestesisykepleier Marianne Søbak og overlege Arild Aamodt på ortopedisk avdeling på Lovisenberg Diakonale sykehus skulle egentlig operert flere pasienter i dag.

Her står operasjonsstuene tomme

LOVISENBERG (VG) Sykepleierne som skulle stått på operasjonsstuene, er omdisponert til å jobbe med de mange covid-pasientene som ligger innlagt på dette Oslo-sykehuset.

Av Jenny-Linn Lohne og Javad Parsa (foto)

Publisert: Nå nettopp

En tom operasjonsstue med kirurgisk utstyr som står ubrukt. På operasjonsbordet skulle det egentlig ligget en pasient som skulle fått operert kneet sitt. Det skulle til sammen skjedd fem operasjoner på den stuen i løpet av dagen. Det er tomt i gangene utenfor fordi personalet er flyttet til andre poster.

Fire andre operasjonsstuer står også tomme. Fra og med neste uke avlyses enda flere planlagte operasjoner. Slik er situasjonen på Lovisenberg Diakonale sykehus på St. Hanshaugen i Oslo.

– Vi må ringe pasientene og avlyse deres operasjoner på kort varsel. Det er lite hyggelige telefoner å ta, sier overlege Arild Aamodt til VG.

– De har lagt planer etter dette og mange har store helseplager. Det skaper også mye usikkerhet for vi kan ikke gi dem en ny dato, fortsetter han.

50 prosent avlyst

Lovisenberg er en del av Helse Sør-Øst, som også har store sykehus som Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Her ligger majoriteten av covid-pasientene i Norge innlagt og det krever veldig mye ressurser.

På ortopedisk avdeling på Lovisenberg, som kun utfører planlagte operasjoner på pasienter som kommer fra hele landet, betyr det nå at 50 prosent av disse avlyses. Et titalls pasienter får daglig sine operasjoner utsatt og slik skal det fortsette til midten av januar. Ingen vet om dette forlenges, men de høye smittetallene i hovedstaden er ingen god indikasjon.

– Våre pasienter venter på et bedre liv med mindre smerter og økt livskvalitet. De vil komme seg i arbeid. Nå er det mange som rammes, sier overlege Aamodt.

TOMT: På ortopedisk avdeling er 50 prosent av den planlagte aktiviteten avlyst. Dette må hentes inn igjen senere, og det betyr lange dager.

– Ortopediske pasienter har ikke livstruende sykdommer, så de er jevnt over veldig forståelsesfulle. Men de blir skuffet over at operasjonen er utsatt, sier overlegen.

Omstilling

Sykepleierne som bistår kirurgene i operasjonene og skal overvåke dem etterpå, skal nå jobbe med covid-pasientene. Fredag ligger det 15 av dem innlagt på sykehuset. To av dem trenger intensivbehandling, noe som krever mange sykepleiere per seng.

– Sykepleierne på ortopedisk avdeling blir satt til arbeidsoppgaver som de ikke gjør i det daglige og det er en omstilling. Pasienter med covid-19 har en annen type medisinske problemer, sier overlegen.

På OUS har det utsatt 20 prosent av den planlagte aktiviteten. På Ahus gjør de det samme. Diakonhjemmet sykehus har de siden begynnelsen av november strøket nærmere 200 operasjoner fra deres planlagte virksomhet. Hundrevis av pasienter rammes.

– Dette er den tredje runden vi gjør dette og vi vet at det tar flere måneder og hente det inn igjen. Det kan bli fristbrudd på det pasientene har krav på, sier Aamodt.

MANGE TELEFONER: Dagene brukes i stedet til å ringe pasienter og fortelle dem av den planlagte operasjonen er avlyst. Slik vil det være til minst i midten av januar.

Lengre dager

Hvis ikke denne bølgen bli verre, med masse omikron-smitte i samfunnet, håper han at de kan gjenoppta operasjonene igjen i midten av januar. Da skal de klare å ta unna operasjonene i løpet av våren.

– Vi må jobbe mer og det blir lengre dager, sier han.

– Det er en veldig usikker situasjon både for de ansatte og pasientene. Det skjer endringer fra dag til dag og ingen vet hvordan situasjonen er om to uker.

Inntil videre blir for det meste operasjonsstuene stående tomme.

– Vi får ikke behandlet pasienter som vi ønsker å behandle. Vi har også forpliktet oss til å behandle dem. Det er vi lei oss for, sier han.