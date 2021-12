Amedia AS har hovedkontor i Akersgata, sammen med Nettavisen.

Amedia utsatt for alvorlig dataangrep - ingen papiraviser onsdag

Amedia er utsatt for et alvorlig dataangrep. Det er ingen som får papiravis onsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Natt til tirsdag 28. desember ble flere av Amedias sentrale datasystemer satt ut av drift, skriver selskapet i en pressemelding.

– Produksjonen av nettavis går som normalt, men ingen papiraviser blir publisert onsdag. Det er fordi systemer for publisering av papiravis, annonser og abonnementshåndtering ikke fungerer som normalt, skriver de i pressemeldingen.

Vet ikke hvem som står bak

Ifølge konserndirektør for teknologi i Amedia, Pål Nedregotten, vet de ikke hvem som står bak dataangrepet.

– Det er for tidlig å si noe om flere dager med papiravis utgår, men vi tror ikke det. Vi har et sikkerhetsnivå som er ganske høyt, men vi skal ha en fullstendig og grundig gjennomgang i kjølvannet av denne hendelsen. Er man på nett så må man leve med denne risikoen, sier Nedregotten til VG.

De mener problemene skyldes et eksternt dataangrep mot deres systemer.

– Alle tilgjengelige ressurser jobber nå intenst med å løse problemene og avdekke hvilke skader som er skjedd. Vi beklager de problemene som har oppstått og som på ulike måter rammer våre kunder og ansatte, sier Nedregotten.

Saken vil bli politianmeldt, ifølge ham.

Konserndirektør i Amedia, Pål Nedregotten.

Amedias andre systemer fungerer som normalt.

Selskapet eier helt eller delvis 80 lokal- og regionaviser samt tilhørende nettaviser, ifølge SNL.

Ifølge Amedia distribusjon er det 78 av disse som er papiraviser. Av disse er 37 dagsaviser, mens de øvrige kommer ut to eller tre dager i uken.

– Vi vet ikke hvor mange som ikke får avisen sin i morgen. Vi har rundt 350.000 abonnementer, men det er ikke alle disse som abonnerer på en avis som gis ut hver dag, sier Nedregotten.

Info Er din avis berørt? Sjekk listen: Aviser i Amedia: Avisen Agder

Akershus Amtstidende

Arbeidets Rett

Aura Avis

Aust Agder Blad

Avisa Oslo

Avisa Nordland

BodøBy.no

Bergensavisen

Bygdebladet

Bygdeposten

Dalane Tidende

Drammens Tidende

Eidsvoll Ullensaker Blad

Eikerbladet

Enebakk Avis

Finnmark Dagblad

Finnmarken

Finnmarksposten

Firda

Firdaposten

Fredriksstad Blad

Fremover

GD (Lillehammer og Gudbrandsdalen)

Gjengangeren

Gjesdalbuen

Glåmdalen

Hadeland

Halden Arbeiderblad

Hamar Dagblad

Hardanger Folkeblad

Helgelendingen

Haugesunds Avis

Indre Akershus Blad

iAlta

iFinnmark

KirkenesBy

iSandnessjøen

Jarlsberg

Jærbladet

Kragerø Blad Vestmar

Kvinnheringen

Laagendalsposten

Lierposten

Lofotposten

Lofot-Tidende

Lyngdals Avis

Moss Avis

Nettavisen

Nidaros

Nordhordland

Nordlys

TromsøBy.no

Nordstrands Blad

Oppland Arbeiderblad

Toten Idag

Porsgrunns Dagblad

Rakkestad Avis

Rana Blad

Ringerikes Blad

Ringsaker Blad

Rjukan Arbeiderblad

Romerikes Blad

MittJessheim

MittLillestrøm

MittLørenskog

Sandefjords Blad

Sandnesposten

Sarpsborg Arbeiderblad

Smaalenenes Avis

Sogn Avis

Solabladet

SolungAvisa

Strandbuen

Svelviksposten

Telemarksavisa

Telen

Tidens Krav

Tvedestrandsposten

Tønsbergs Blad

Vestviken 24

Varingen

Vestby Avis

Østlandets Blad

Østlands-Posten

Østlendingen

Øyene

Ås Avis Kilde: Amedia Vis mer

Usikre på om personopplysninger er tatt

Data som aID-passord, lesehistorikk og opplysninger om bankkort er ikke berørt, ifølge pressemeldingen.

– Amedia jobber nå med utgangspunkt i at kundedata kan være kompromittert. Hvis personopplysninger er kommet på avveie, vil berørte bli informert raskest mulig. Dette vil gjelde både kunder og ansatte. Datatilsynet vil i et slikt tilfelle bli varslet om hva som er skjedd og hvordan vi jobber med avbøtende tiltak, fortsetter Nedregotten.

– Så langt må vi konstatere at de problemene vi nå erfarer er alvorlige. Vi tar situasjonen svært alvorlig. Datasikkerhet er et prioritert område for oss. Saken vil bli politianmeldt og fulgt opp i henhold til de sikkerhetskrav vi skal levere på, legger han til.