FÅR GÅVER: Flyktning Vitalii Fukalov (62) hentar leiker frå lokale givarar til sonen, fireåringen Maksym.

Ukrainsk storbyfamilie: Skaper seg nytt liv i knøttlita grend

ERDAL I LÆRDAL (VG) Flukta frå krigen førte storbyfamilien Fukarov til ei knøttlita grend inst i Sognefjorden. Derifrå er dei fast bestemde på å skape seg eit nytt liv.

Påkjenninga vart for stor av nattlege flyalarmar, sømnlause netter og sprintturar ned i bodkjellaren i blokka heime i Tsjernivtsi i sør-vestre Ukraina.

Dei forlot alt dei eigde og rømde. Vekk frå krigen.

Søstera til Vitalii Fukalov (62) budde langt der oppe i nord, i Norge, frå før. Utan at reiseplanen var spikra i detalj på nokon måte, var målet heile tida å kome fram til søstera Natalya og mora Silvia der oppe ved Sognefjorden. På ein eller annan måte.

No er den vesle familien på tre i ferd med å bli ein av dei første flykningefamiliane som kan få bustønad og alle rettar som asylsøkarar får – ved å bu privat hjå eigne slektningar i Norge.

TRYGGE I ERDAL: I stova hjå Ragnar og Silvia Bjørkum i den vesle grenda Erdal i Lærdal i Sogn er det både varme og tryggleik, konstaterer Vitalii Fukalov, Silvia Fukalova og sonen Maksym.

Det stadfestar ordførar Audun Mo i Lærdal kommune til VG.

– No er det opna for at også flyktningar som bur privat og hjå slektningar kan få bustøtte. Det har vi tenkt å følge opp med denne familien. Men først må dei registrere seg. Og dei skal sleppe å reise til det nasjonale mottakssenteret i Råde for å gjere det. Dette skal vi forsøke å ordne med lokalt politi, seier Mo.

Lærdal kommune har meldt inn til statlege styresmakter at dei kan ta i mot 23 flyktningar, medan norske kommunar totalt vil ta i mot 22.000 flyktningar i første omgang. Familien Fukalov er dei tre første i Lærdal.

KALD KJELLAR: Pledd og lue måtte til for at vesle Maksym skulle halde varmen i bodkjellaren som fungerte som tilfluktsrom heime i blokka i Tsjernivtsi i Ukraina.

Hjarterom og husrom

I den nye heimen i det nye landet er dei møtte med både hjarterom og husrom av Vitalii si mor Silvia (83) og mannen hennar, Ragnar Bjørkum (73).

Tilbake i heimen i den ukrainske heimbyen Tsjernivtsi - på storleik med Bergen - fann ekteparet Fukarov ut - etter den første helga med krig - at der var det ikkje verande.

Ei natt gjekk flyalarmen ved midnatt. Familien vakna brått, og Silvia fekk med seg fireåringen Maksym ned i kjellaren i berre pysjen.

Guten berre gret og gret. Han likte seg ikkje i den kalde kjellaren, eigentleg ein underetasje med små matboder til dei mange leilegheitene i blokka.

TEKEN GODT I MOT: Maksym (4) med pappa Vitalii sine hender på skuldrane - kjenner seg tryggare no - etter den lange reisa frå kjellaren i Tsjernivtsi. Han har vore litt skeptisk til å gå utandørs - også i Norge. Men det går seg til, fortel foreldra.

– Kva tid forsto de at de måtte flykte?

– Det vart bestemt på måndag den 28. februar. Da orka vi ikkje meir. Vi klarte i hui og hast å få skyss med ein buss til grensa mot Romania, fortel Vitalii.

Dei reiste i praksis med kleda dei sto og gjekk i - pluss ein liten reisebag til kvar.

Vitalii Fukalov er sjåfør, og har jobba i lang tid som det. Kona Silvia er kasserar i ei avdeling i ein større daglegvarebutikk i heimbyen.

Han kunne få dra ut av Ukraina sidan han er 62 år, og ikkje fell inn under kravet til verneplikt for ukrainske menn mellom 18 og 60 år.

Med både søster Natalya og mora Silvia i Sogn frå før, var det ikkje heilt tilfeldig at den vesle familien vende nasen mot den lange fjorden der oppe i det lange, kalde landet.

MEKTIG NATUR: Nesten inst i Sognefjorden mellom Lærdal og Aurlandsfjellet - ligg vesle Erdal. Familien Fukalov og Natalya Koroleva Tveit nyt utsikten fra altanen.

– Her har vi alt vi treng

– Ser de føre dykk eit nytt liv for familien i Lærdal og Norge?

– Her har vi alt vi treng. For å etablere oss på litt lengre sikt – må vi ha ein eigen plass der vi kan bu. Vi treng også jobbar, og Maksym må jo få seg plass i barnehage og seinare starte på skulen. Men vi kan ikkje sitje passive og vente på hjelp. Vi må ta initiativ sjølv, seier Vitalii – supplert av kona Silvia.

Dei kan ikkje få fullrost Natalya, som har ordna med det meste for familien dei siste dagane. Ho har sjølv sitt å tenkje på. Dei to sønene hennar er begge att i Ukraina – som dei aller fleste menn mellom 18 og 60.

Natalya gret når ho fortel om dei.

– Eg var heilt ute av drift de to første dagene av krigen. No jobbar eg. Men tankane mine og hjartet mitt er heile tida hjå gutane mine. Eg tenker så mykje, eg har mykje vondt, sier Natalya og peikar på hjartet sitt.

– Dei er 42 og 38 år gamle. Men dei er jo framleis borna mine. Eg forstår at dei også må forsvare landet sitt. Dei kan ikkje gjøyme seg og vente. Men det er tungt å vere soldatmamma, legg ho til.

HJELPAREN: Natalya Koroleva Tveit, opphaveleg frå Ukraina, men no nesten sogning etter mange år i Årdal, har bistått flyktningefamilien både på veg til- og i Erdal dei siste dagane.

Den hjelpsame søstera har budd i Sogn i årevis allereie. Etter nokre år fann mor hennar kjærleiken med erdølen Ragnar Bjørkum - då ho vitja dottera i Sogn. Brått flytta den no 83 år gamle dama inn hjå Bjørkumen i Erdal. Og no er broren og familien hans kome same vegen, men under meir dramatiske omstende.

Nesten søvnlaus

– Eg har nesten ikkje sove dei siste dagane. Men eg tenkjer: Eg må vere sterk. Dersom eg kollapsar er det ingen andre som gjer denne jobben. Eg gret i to dagar då krigen braut ut. Men eg måtte ta meg saman. Prøver å ikkje sjå alt som blir vist på TV-en. Ein kan bli galen av å ta inn alt, seier Natalya.

LITEN PLASS: Det er korkje butikk eller fast busstopp i den vesle grenda Erdal i Lærdal kommune. Men med rundt fem kilometer til kommunesenteret på Lærdalsøyri, er det ikkje langt til barnehage, skule og butikkar.

Silvia, mora til vesle Maksym, har også slite med søvn, tunge tankar og stressmage under- og etter reisa frå heimen i Tsjernivtsi.

Saman med mannen prøver ho å kanalisere kjenslene mot den mannen som dei meiner er skuld i alt elendet.

– Kva ville de sagt til Putin dersom de fekk høve?

– Vi har ikkje ord til ein slik mann. Det beste er at han forsvinn. Han bombar og øydelegg det landet vi kjem frå. Ein kan ikkje snakke med ein slik fyr, seier Vitalii Fukalov.

Søstera hans dreg ei samanlikning:

– Zelinskyj i Ukraina var klovn og komikar tidlegare. No er han vår store president som samlar folket bak seg. Putin har gått andre vegen. Han var president. No er han kun ein klovn, seier Natalya.

VERTSKAPET: Ragnar Bjørkum og Silvia Bjørkum opna heimen sin for den vesle flyktningefamilien frå Ukraina.

Heile den norsk-ukrainske forsamlinga i huset nederst i fjellsida i Erdalsgrenda konstaterer den store kontrasten frå igangsetjaren av krigen til gjestfridomen dei møter.

– Familien kom her med berre eit par sko, nokre få T-skjorter, bukser og truser. Men mange har allereie starta å gi. Måndag kjem det nye gåver. Folk er voldsomt snille. Dei gir og gir, fortel Natalya før broren hennar ber inn ei pappeske med leiker som lokale givarar har gitt til Maksym.

Huseigar og den einaste innfødde i stova, Ragnar Bjørkum, er sjølv hjelpetrengande på grunn av helsa. Det er ikkje noko hinder for å hjelpe andre.

– Dei treng hjelp no. Då får vi stille opp no, seier Ragnar.