BESØK: Kong Harald og kronprins Haakon tas i mot av ordfører Marianne Borgen ved innledningen av besøket på ankomstsenteret for flyktninger på Helsfyr i Oslo.

Kong Harald til VG: − Gjør vi for mye blir det verdenskrig

Fredag besøkte Kong Harald ukrainske flyktninger i Oslo. Kongen beskriver det til VG som et rørende møte, og sier at det er vanskelig å vite om vi gjør nok for å hjelpe de som er igjen i Ukraina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kong Harald har fredag vært på besøk hos UDIs akuttinnkvartering på Scandic på Helsfyr i Oslo for å møte noen av flyktningene som har kommet til Norge fra Ukraina.

– Det var veldig rørende å møte flyktningene. De var veldig preget av situasjonen. Det er helt forferdelig hva som skjer, sier kongen etter møtet.

– Gjør vi nok for å hjelpe de som er igjen i Ukraina?

– Det er et vanskelig spørsmål. Gjør vi for mye blir det verdenskrig. Gjør vi for lite blir det hungersnød. Det er om å gjøre å finne balansen, svarte Kong Harald på spørsmål fra VG.

– Hva tenker kongen om at Norge er naboland med et land som er i krig?

– Det er ikke noe hyggelig å vite. En av de jeg snakket med sa at det var deilig å være langt unna fra der det skjer og Russland, så tenkte jeg på at Norge er et land som faktisk grenser mot Russland. Hun visste nok ikke det, men det er et stykke dit. Det er ikke en trussel mot Norge for tiden, sier Kong Harald.

Under møtet bestemte mange av flyktningene seg for å fremførte den ukrainske nasjonalsangen på slutten av møtet. Selv blant Utlendingsdirektoratets representer på stedet var det flere tårete øyner under den sterke fremføringen fra flyktningene.

Sangen var kjent for kongen:

– Jeg har hørt den før. De er gode i idrett så jeg har hørt den på stadion tidligere. Det er en nasjonalsang jeg faktisk kjenner igjen.

Kong Harald fikk under møtet en orientering om arbeidet som gjøres i Norge for å motta flyktninger fra Ukraina. Kronprins Haakon deltok også på møtet. De ble tatt i mot av Oslos ordfører Marianne Borgen og direktøren i UDI, Frode Forfang.