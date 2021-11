Les dagens avis her

Smittetallene øker i samfunnet – men hvordan skal man skille de forskjellige symptomene. I dagens avis prøver vi å forklare deg forskjellene på de forskjellige virusene.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Debatten rundt stortingspresident Eva Kristin Hansens pendlerbolig raser, og i dagens VG kan du både lese et intervju med Hansen og kommentator Tone Sofie Aglens knallharde mening om det Hansen har gjort.

En annen debatt er lønningene til stortingsrepresentantene og nå foreslås det at de for første gang skal få en fastlønn på over én million kroner.

På rampelys åpner Jon Fosse opp om livet i Grotten, og på sporten får du alt om forsvinningen til den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai, samt en historie om hvordan Erling Braut Haaland har opptrådt i forbindelse med landslagets markeringer mot Qatar.

