NEKTER STRAFFSKYLD: Advokaten fra Oslo som er siktet for grov hvitvasking mener politiet ikke har grunnlag for anklagene om at han bevisst har formidlet svarte penger.

Oslo-advokat siktet for grov hvitvasking

Politiet mener en advokat fra Oslo har hvitvasket over én million kroner for en betalingsagent.

Publisert:

Påtaleansvarlig i etterforskningen av advokaten er politiadvokat Anja Perminow Straand i Kripos.

– Jeg kan kan bekrefte at Kripos har siktet en advokat for grov hvitvasking og brudd på hvitvaskingsloven, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på innholdet i siktelsen, sier politiadvokaten til VG.

I begynnelsen av juli i år skrev VG om en betalingsagent (48) som er under etterforskning av Øst politidistrikt. Denne betalingsagenten er siktet for grov hvitvasking av minst 422 millioner kroner, blant annet av narkotikapenger.

Øst politidistrikt mener 48-åringen har transportert ut drøyt 617 millioner kroner fra Norge i perioden mellom 2015 og 2018. Han skal enten ha gjort dette via bankkonto eller kontant. Politiet mener å kunne knytte minst 422 millioner kroner av dette beløpet til hvitvasking.

VG har vært i kontakt med politiadvokat Christian Eckhoff i Øst politidistrikt. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Advokaten som nå er siktet for grov hvitvasking skal ha overført minst et enkeltbeløp på vegne av betalingsagenten. Beløpet var på 1,135 millioner kroner, får VG opplyst.

– Det er ikke grunnlag for anklagen, som bygger på at advokaten bevisst skal ha formidlet svarte penger. Advokaten har dokumentasjon som viser at det opprinnelige beløpet stammer fra en lovlig betalingsformidlingsvirksomhet som er drevet med konsesjon, skriver advokatens forsvarer, advokat Fredrik Berg, i en e-post til VG.

Betalingsagenten

Den 48 år gamle betalingsagent har drevet et eget firma i Oslo som tilbyr betalingstjenester, såkalt Hawala-virksomhet. Det er et system for betaling og pengeoverføring over landegrenser. Systemet er basert på tillit og islamske tradisjoner - og brukes flere steder i verden og fungerer som et bankvesen.

Mannen bak firmaet har bakgrunn fra Somalia og ble pågrepet og siktet for hvitvasking i januar i år. Han nekter straffskyld.

I 2017 grep Finanstilsynet inn etter å ha ettergått 48-åringen og firmaet hans i minst et år. Konsesjonen om å formidle betalinger ble tilbakekalt, blant annet på grunn av manglende kontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket.

48-åringen klaget på vedtaket, men uten hell.

ETTERFORSKER: Det er Kripos som fører hvitvaskingssaken mot advokaten fra Oslo.

Advokaten

I desember 2018 kom betalingsagenten i kontakt med en advokat som jobber i Oslo, ifølge VGs opplysninger. Han skal da ha opplyst til advokaten at minst to bankkonti til virksomheten hans var sperret for innskudd og uttak, som en følge av Finanstilsynets vedtak.

Betalingsagenten skal også ha opplyst til Oslo-advokaten at pengene som sto på kontoene stammet fra personer i Norge som ville overføre penger til andre personer i utlandet, får VG opplyst.

I et brev til Kripos har advokaten forklart at opphavet til pengene lå i virksomhetens bankinnskudd i to banker og at disse pengene da ble overført til en klientkonto hos advokatfirmaet, får VG opplyst.

Advokaten ga også politiet tilgang på dokumentasjon på midlenes opprinnelse. Dokumentasjonen besto av såkalte remitteringslister hvor navn på kunde og mottaker av penger fremkom, ifølge VGs opplysninger.

– Millionbeløpet stammer dermed fra mindre beløp fra folk som har benyttet betalingsformidlingssystemet Hawala i Norge, lovlig brukt av innvandrere og andre i Norge med myndighetenes godkjennelse, skriver forsvareren til den siktede advokaten.

Forsvarsadvokaten opplyser også til VG at de kan dokumentere at millionbeløpet i siktelsen dreier seg om mer enn 1000 innbetalinger fra personer i Norge.

– Politisaken er blant annet bygget på at politiet ikke har klart å identifisere avsenderne av beløp som reelle personer i Norge. Advokaten kan imidlertid dokumentere at avsenderne er reelle personer, og det er dermed ikke grunnlag for anklagen, skriver Berg.

Stoppet av banker

21. februar 2019 bestilte betalingsagenten en overføring av midlene på klientkontoen i advokatfirmaet til en person i Dubai. Overføringen ble imidlertid stanset på grunn av interne retningslinjer hos bankene, får VG opplyst.

Dette skal ha ført til at betalingsagenten ville bruke en mann i 20-årene for å få overført pengene til Dubai.

Mannen i 20-årene fra Oslo er kjent for politiet fra tidligere og har bånd inn i gjengmiljøet i hovedstaden.

19. juni 2019 tok betalingsagenten på nytt kontakt med advokaten på e-post, ifølge VGs opplysninger. I e-posten ba han advokaten om å overføre de siste pengene til mannen i 20 årene, enten samme dag eller så fort det lot seg gjøre, får VG opplyst. Han oppga også kontonummeret til mannen i 20-årene.

Dagen etter bekreftet advokaten oppdraget, får VG opplyst.

I e-posten til VG skriver forsvarsadvokaten at den hvitvaskingssiktede advokaten viser til at det er gjennomført hvitvaskingskontroll i henhold til hvitvaskingsforskriften.

– Etter det advokaten kjente til ble midlene formidlet til familier i blant annet Somalia, og gjort opp med innskudd fra familiene i Norge. I Somalia og tilsvarende land finnes ikke banksystem som kan ta imot og fordele midlene. Advokaten hjalp til i ordinært oppdrag, etter å ha gjennomført hvitvaskingskontroll og forsikret seg om at alt var i orden, skriver forsvareren videre i e-posten til VG.

FORSVARER: Advokat Fredrik Berg i Fend Advokatfirma representerer den hvitvaskingssiktede advokaten fra Oslo.

Luksusklokker

VG er kjent med at politiet har hentet inn kontoutskrifter fra mannen i 20-årene. Disse utskriftene viser at han mottok 1,135 millioner kroner fra advokaten 2. juli 2019 - og det er disse pengene som advokaten nå er siktet for å ha hvitvasket.

Brorparten av disse pengene ble overført til en klokkebutikk i Sveits, får VG opplyst.

Etter det VG får opplyst har politiet også sikret seg fire klokkekontrakter som de fant på datamaskinen til mannen i 20-årene. Kontraktene gjaldt salg av en og samme klokke, en Rolex La Montoya, fra klokkebutikken i Sveits, ifølge VGs opplysninger.

I kontraktene står samarbeidspartneren i 20-årene oppført som selger. Kjøpesummen er oppgitt å være 1,4 millioner kroner.

I to av kontraktene står betalingsagenten oppført som kjøper av luksusklokken. De to avtalene viser også at størstedelen av beløpene skal utbetales av advokaten, på vegne av betalingsagenten, ifølge VGs opplysninger.

– Advokaten har ikke hatt noen befatning hverken med klokker eller kontrakter om klokker, skriver forsvareren i e-posten til VG.

I et tidligere intervju med VG har Kripos opplyst at de mener det organiserte kriminelle nettverket på Østlandet blant annet har brukt eksklusive Rolex-klokker som betaling for narkotika.

Ifølge VGs opplysninger knyttes både betalingsagenten og mannen i 20-årene til dette nettverket.

– Advokaten har ikke hatt kjennskap til annet enn de tjenester han utførte etter lovpålagt hvitvaskingskontroll. Her spør VG om etterfølgende forhold som ikke har tilknytning til advokaten, skriver forsvareren.

Pågripelse

I juni 2020 ble mannen i 20-årene pågrepet og siktet for grov hvitvasking. To måneder senere tok Kripos kontakt med den aktuelle advokaten for å få innsyn i bakgrunnen for pengeoverføringen til mannen i 20-årene og dokumentasjon som viste opphavet til pengene.

Advokaten hevdet da at han ikke kunne gi et slikt innsyn på grunn av taushetsplikten, noe som gjorde at Kripos måtte gå rettens vei for å få et utleveringspålegg.

Politiadvokat Anja Perminow Straand i Kripos opplyser til VG at Oslo tingrett delte påtalemyndighetens syn om at de aktuelle transaksjonene ikke var en del av den «egentlige advokatvirksomhet» og dermed ikke var vernet av advokatens taushetsplikt. Avgjørelsen ble ikke anket av advokaten.

Advokaten oversendte derfor den etterspurte dokumentasjonen, foruten e-poster mellom ham og betalingsagenten, får VG opplyst.

– Tingretten behandlet spørsmålet forsvarlig, og advokaten respekterte avgjørelsen, skriver forsvareren i e-posten til VG.