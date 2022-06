STRAMMER INN: Politiet kan få det travelt i den første tiden etter innstrammingen.

Flere anmeldt etter en uke med nye regler: − Vil bli prioritert på lik linje med annen ruskjøring

Lill Helen Rønhovde (51) dropper nå vinen før en «kjøretur» i frykt for å bli tatt for promillekjøring på elsparkesykkelen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– For meg som uansett bare kjører i gangfart påvirker dette meg negativt. Men i det store bildet er dette bra for å unngå de store skadene med de som drikker mye, sier Rønhovde til VG.

Hun er opprinnelig fra Oslo, men er nå bosatt like utenfor Bergen. Hun sier at de nye innstrammingene for elsparkesykkel gjør at hun nå lar være å ta seg et glass vin til middagen når hun er ute å spiser, i frykt for å bli tatt for promillekjøring.

Fra og med 15. juni har du kunnet miste førerretten til bil dersom du kjører elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand. Dette har ført til flere anmeldelser over hele landet.

Nå gjelder promillegrensen på 0,2 også for elsparkesykkel. Kjører du med mer enn 0,2 i promille, vil det dermed ha samme konsekvenser som å kjøre bil i ruspåvirket tilstand.

– Hvordan tror du det blir for politiet dersom de skal ta alle som kjører elsparkesykkel med promille?

– Lykke til! Jeg bor selv på landet og der kommer ikke politiet selv om vi får innbrudd engang, sier Rønhovde.

DROPPER VINEN: Lill Helen er ute på byvandring i Oslo sentrum når VG treffer på henne. Hun synes det er dumt at hun må droppe vin til middagen for å kunne kjøre elsparkesykkel hjem fra restaurant.

Nedgang i antall skader

En ny rapport viser at nesten seks av ti ungdommer velger elsparkesykkel fremfor å gå, melder NTB tirsdag.

Samtidig meldes det om færre skader: Skadelegevakten i Oslo behandlet ti skadede etter ulykker på nattetid med elsparkesykkel i april og mai i år. Dette er en kraftig reduksjon sammenlignet med i fjor hvor tallet lå på 82 skadede.

Info Dette er de nye reglene: Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.

Aldersgrense på 12 år.

Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn». Dette blir straffen: Kjører du med opp til 0,5 i promille får du bot. har du en promille mellom 0,5 og 1,2 risikerer du bot og betinget fengsel. Dersom du har over 1,2 i promille er straffen bot og ubetinget fengsel, samt tap av førerretten mellom 6 måneder og 5 år. Kilde: Regjeringen.no, Vis mer

Har anmeldt fem

Leder for trafikkseksjonen Rune Svendsen i Stavanger-politiet sier de har anmeldt fem tilfeller av ruskjøring på elsparkesykler i løpet av den første helgen med nye regler.

– Dette vil bli prioritert på lik linje med annen ruskjøring, sier han.

Før 15. juni har det å kjøre elsparkesykkel med promille vært det samme som sykkel, du må være skikket.

– Kun når det først oppsto en ulykke var det aktuelt å sjekke elsparkesykkel-sjåføren for promille, avslutter Svendsen.

Slik gikk det i de andre storbyene

I Bergen har de rukket å ha én promillekontroll for elsparkesykler. Ola Akselberg, trafikkoordinator i Vest politidistrikt, opplyser til VG at resultatet ble at én ble anmeldt og mistet førerkortet sitt.

– Vi kommer til å sette mest ressurser på det i Bergen sentrum hvor farepotensialet er størst, sier han.

Lenger nord, i Trondheim, forteller politiadvokat Åge Midling at politiet i utgangspunktet ikke kommer til å fokusere på å ha egne promillekontroller for elsparkesykler, men at de kommer til å ha det bak øret dersom de ser en som har kjørt utfor.

– Da blir det fort promillekontroll på føreren, ler Midling.

I løpet av helgen ble to personer anmeldt i Trondheim for promillekjøring som følge av innstrammingen.

– Kommer politiet til å ha promillekontroll på lik linje som med bil?

– Det er vanskelig å si akkurat nå hva vi kommer til å gjøre, men det kan hende at det blir en måte vi gjør det på. Dette vil variere fra distrikt til distrikt og hvor mye politiet har å gjøre til enhver tid, avslutter Midling.

I Oslo opplyser seksjonsleder for Oslo politidistrikt Frode Andreassen at det vil bli avholdt ruskontroller for motorvogn inkludert elsparkesykler fremover, og at kontrollene ikke vil bli forhåndsvarslet.

– Oppfølgingen av dette regelverket inngår i politiets kontrollportefølje og vi setter ressurser deretter, sier Andreassen.

ADVARER ANDRE: Madelen R. Haugen er egentlig fra Hønefoss, men er på dagstur til Oslo med elsparkesykkelen sin.

– Skulle kjøre hjem fra fest

Madelen R. Haugen (20) er på besøk i Oslo, og har selv opplevd å skade seg etter å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand.

– Jeg skulle kjøre hjem fra fest for å legge meg trygt i sengen. Jeg endte istedenfor i en sykehusseng med hjernerystelse, forteller Haugen og ler.

Etter ulykken har hun forsøkt å advare venner mot å kjøre elsparkesykkel hjem etter fest.

VG treffer Nils August Andresen (43) idet han holder på å parkere elsparkesykkelen tirsdag.

Han synes krigen i Ukraina er viktigere enn elsparkesykkel-reguleringen og innføring av promillegrense.

HJELMEN PÅ: Nils August Andresen beskriver elsparkesyklene som et mobilitetsprosjekt.

– Alle elsparkesyklene stenger uansett klokken elleve på kvelden så jeg rekker ikke å bli så full til da, sier han.

Til politiet er hans budskap at de må bruke skjønn når de er ute og patruljerer.