FAGDIREKTØR: Frode Forland er fagdirektør i FHI.

Endret skjenkestopp-vurdering etter Aker Brygge-julebordet

I desember hoppet skjenkestopp opp på listen over tiltak som FHI mener har «betydelig» effekt mot smitte. Det var etter omikron-utbruddet på Louise.

Publisert: Nå nettopp

– Det er usikkerheter når det gjelder effekten, og det er vanskelig å kunne kvantifisere. Men her handler det også om å bruke det samlede kunnskapsgrunnlaget, og det beste skjønn. Dog er det kjent for alle at alkohol påvirker vår atferd, meteren blir gjerne kortere og stemmen høyere med økende promille, sier Frode Forland i FHI.

Det har stormet rundt skjenkestoppen som ble innført før jul for å få kontroll på situasjonen med en ny virusmutant. Både utelivs- og restaurantbransjen, ordførere stortingsrepresentanter, har etterlyst oppmykning – og krever svar på hva som er grunnlaget.

Regjeringen innførte skjenkestopp basert på det de beskriver som klare faglige råd fra FHI og Helsedirektoratet.

Da FHI leverte sine anbefalinger til regjeringen før den omfattende tiltakspakken som kom i desember, hadde skjenkestopp blitt flyttet opp fra en liste med tiltak som har «moderat» effekt, til listen over tiltak som har «betydelig» effekt. Men det var ikke utdypet i grunnlaget hvorfor det ble flyttet.

Dette er det de vet.

Derfor endret de beskrivelsen

Da FHI leverte faglige råd til regjeringen før den siste store tiltakspakken i desember, klassifiserte de skjenkestopp som å være et tiltak med «betydelig effekt». Tidligere har det vært listet opp som et tiltak med «moderat effekt».

FHI bekrefter at skjenkestopp ble flyttet på listen etter utbruddet på utestedet Louise.

– Grunnen til at skjenkestopp ble flyttet fra å være vurdert til å ha moderat til å ha betydelig effekt, var at vi fikk omikron-varianten og så at den var mye mer smittsom, og at den smittet med stor kraft i en slik sammenheng, sier Frode Forland i FHI til VG.

Det han viser til er utbruddet på utestedet Louise. Der gjennomførte FHI en detaljert undersøkelse av utbruddet sammen med Oslo kommune, og publiserte også resultater fra forskningen internasjonalt.

– Betyr det at det er et julebord uten restriksjoner som har ført til full skjenkestopp?

– Nei, det betyr at vi hadde indikasjoner fra mange land på at omikron var mye mer smittsom og kunne være like alvorlig som delta-varianten. Utbruddet på Aker Brygge viste dette ved at 70 prosent av de som var til stede ble smittet, selv om de var fullvaksinert.

– Så det var omikron som endret det?

– Det er jo ikke noe forandring når det gjelder skjenkingen i seg selv, men med faresituasjonen knyttet til spredningen av en variant vi ikke visste alvoret av, sier Forland.

Men hvorfor mente FHI at skjenkestopp hadde moderat effekt på smittespredningen, før utbruddet som spredde seg så raskt på Louise?

Det er mest basert på erfaring med smittesporing og utbrudd i kommunene, ifølge Forland. Han sier det har vært 30 større utbrudd knyttet til serveringssteder, barer og restauranter som er rapportert til FHI de første ni månedene i 2021, og at det er blant topp seks av steder for smitteutbrudd.

– Har dere sammenstilt erfaringen fra smittesporing i kommunene i noen studier?

– Vi har gjort en erfaringsgjennomgang av utbrudd og tiltak, men ikke sett spesielt på skjenkestopp. Alle erfaringer blir drøftet underveis når man er i kontakt med kommunene. Så vi har detaljkunnskap om det, men det er stort sett gjennom møter, samtaler og diskusjoner, sier han.

– Har dere studier eller data om smitte i hjemmet, hvis flere heller samles der sosialt?

– Nei, vi har ikke data på det, og det er et motargument. Men vi tror jo at skjenkestopp reduserer den totale mobiliteten i samfunnet, og at det er færre som samles privat. De fleste ønsker å følge de rådene som gjelder, sier Forland, som også påpeker at det er mindre sjanse for å møte fremmede på en sosial samling hjemme.

Viser til to studier

Underveis i pandemien mener FHI at de har fått forsket for lite på tiltak fordi systemet ikke er lagt opp til det, og de har pekt på flere ganger der de ikke har fått gjennomslag når de har søkt om å gjennomføre studier.

Forland sier FHI ikke har gjort forøk på å utforme en studie om skjenkestopp.

– Om vi skulle randomisere kommuner til dette formålet, måtte vi ha funnet noen kommuner som var mer kunnskapshungrige enn øltørste. Men vi har ikke gått videre med randomiserte studier (der noen kommuner får skjenkestopp og andre ikke, journ.anm.), fordi dette trolig ville være svært vanskelig. Da måtte vi hatt samtykke for å delta fra alle som bor i kommunen.

Det finnes imidlertid en registerstudie FHI har gjort, som handler konkret om skjenkestopp som tiltak. I den studien fant de at smitten ble redusert ved full skjenkestopp – men også at det ikke var stor forskjell på det og skjenkestopp klokken 22.00.

Smitten gikk også ned i de kommuner som ikke hadde skjenkestopp, påpeker Forland.

– Denne studien klarer ikke å skille ut effekten av skjenkestopp sett opp mot andre tiltak som var satt inn samtidig, sier han.

Han viser også til en fransk modelleringsstudie. Den finner at skjenkestopp gir omtrent 10 prosent nedgang i smitterate – omtrent samme størrelsesorden som den finner at skolestengning gir. Men studien har bare sett på full nedstengning av barer og restauranter.

– Hvor stor vekt har dere lagt på den studien?

– Det er det samlede kunnskapsgrunnlaget som ligger bak våre råd.

Utover det sier Forland at FHI har kunnskap om at de omfattende tiltakspakkene som har blitt innført, har ført til redusert kontakt mellom mennesker, og dermed mindre smitte.

– Skjenkestopp inngår som regel i en pakke med andre tiltak som gir sosial distansering. Det er gode studier som viser at en totalpakke som reduserer kontakten, reduserer smitten, sier han.

Tiltaksbyrden

I de faglige rådene til regjeringen omtaler FHI også hva som er kunnskapsgrunnlaget når det gjelder å vurdere kostnadene og nytten av tiltakene opp mot hverandre – altså tiltaksbyrden.

FHI skriver at de baserer seg på et arbeidsnotat fra Finansdepartementet fra januar 2021. Der pekes det på tapt verdiskapning, i tillegg til redusert tilgang til sosiale møteplasser som negative konsekvenser.

– FHI har også utgitt en Folkehelserapport for 2021, der vi nettopp ser på de sosiale negative konsekvensene av pandemien, inkludert påvirkning på sosiale forhold, arbeidsliv og psykisk helse, sier Forland.

I det faglige grunnlaget skriver FHI også de at de baserer seg på Holdenutvalget, som analyserte de sammfunsøkonomiske konsekvensene av pandemien i tre runder, og leverte siste rapport i mars 2021.

I november foreslo FHI at det skulle settes ned et utvalg som kunne vurdere kostnader og nytte av tiltakene i en ny situasjon der blant annet befolkningen er vaksinert, men det har ikke blitt nedsatt enda.