KONGEN MARINA: Fredrik Andersen (28) nyter det nydelige pinseværet i Oslo.

Nye fartsgrenser på sjøen: − Veldig forvirrende

I sommer må du passe ekstra godt på når du kjører båt: Skiltene langs kysten kan vise feil fartsgrense.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

1. januar i år ble det innført et nytt og omfattende statlig regelverk på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritids båter. Samtidig ble 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner opphevet.

Men ikke alle skiltene som skal vise de nye grensene er på plass ennå. Og alle de gamle er heller ikke fjernet.

Dermed vil det være en rekke skilt i skjærgården som viser feil fartsgrense - eller som er plassert feil, ifølge Kystverket.

Når norske båtfolk nå går en ny sommer i møte, skaper dette skilt-kaoset hodebry for flere:

– Det er klart det er veldig forvirrende. I hvert fall når det er nye og ulike bestemmelser for hver kommune, sier Fredrik Andersen (28) fra Vollen i Asker til VG.

Han har lagt til ved Kongen Marina i Oslo og fortsetter:

– Jeg er jo på sjøen, men jeg har ikke satt meg så mye inn i de nye reglene som jeg sikkert burde. Og jeg tipper at vi er flere som er i «samme båt».

FORVIRRET: Fredrik Andresen (28) synes det er mye båtfolket nå skal sette seg inn i.

Direktøren for transport, havn og farlei i Kystverket, Svein Martin Tønnessen, forklarer til VG at denne sommeren vil være en overgangsperiode.

– Alle de nye skiltene er ikke på plass ennå. Det et tar sin tid å lage nye forskrifter og bytte ut så mange skilt.

Likevel er det båtførers ansvar å følge korrekt fartsgrense.

– Det er alltid er førerens ansvar å sette seg inn i gjeldende regler, sier Tønnessen.

– Også når skiltene viser feil fartsgrense?

– Ja. Derfor vil jeg anbefale alle å sette seg grundig inn i kartet på kystinfo.no og laste ned gratis-appen BåtFart. Der kan alle sjekke fartsgrenser i sitt område slik at de holder seg på riktig side av loven, sier Tønnessen.

Info Kystverket kommer med tre tips for å finne riktig fart på sjøen: ** Bruk appen BåtFart - den forteller deg fartsgrensen der du er, og varsler deg dersom du kjører for fort. ** Sjekk kart med fartsgrenser på kystinfo.no. ** Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil. Vis mer

PÅ SJØEN: Emil Pollastri (30) på vei ut i Oslofjorden etter å kjøpt is med sønnen Franz (4).

Emil Pollastri (30) er på båttur med sønnen Franz (4) og har lagt inn et obligatorisk stopp for å fylle tanken og kjøpe is. Pollastri mener han ikke hadde fått med seg fartsgrensene, dersom det ikke var for skiltingen.

– Det er jo svært ambisiøst på folkets vegne å legge alt ansvar på oss. Vi forventer jo at skiltingen er noenlunde oppdatert. Jeg kan tenke meg at båter med litt ekstra krefter kan gå på noen smeller fremover.

Kjører du fortere enn fastsatte fartsforskrifter risikerer du både bøter, og ikke minst ulykker.

Derfor råder også Redningsselskapet folk til å sette seg grundig inn i de nye fartsgrensene.

– Det kommer til å være en god del gamle fartsskilt i sommer, så vi anbefaler folk å holde seg oppdatert - og å heller sette ned farten noen ekstra hakk enn å ta sjanser, sier Eigil Andersen, seniorrådgiver i Redningsselskapet.

Fredrik Andersen som nyter båtlivet i strålende pinsevær er enig: – Det viktigste er å ikke ha dårlig tid på sjøen. Folk som stresser de krasjer.

De nye, statlige fartsgrensene gjelder i alle hovedleder og bileder, som Kystverket har ansvaret for. Mens det er kommunene selv som regulerer fart for fritidsfartøy i kommunens eget sjøområde.

Og som Kystverket selv skriver: Hvis du fortsatt er usikker på fartsgrensen: Slakk ned, og nyt livet til sjøs!