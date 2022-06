«SLITER»: Ansatte i helsesektoren er blant gruppene LO mener bør få støtte hvis de må gå av tidlig, fordi de er utslitt.

LO-topp: Slik kan pensjonen bli

Leder Mette Nord i Fagforbundet (LO) skisserer hvordan de fremtidige pensjonene kan bli. Du kan måtte bidra, gjennom lavere lønnstillegg.

I 2011 ble det innført en såkalt levealdersjustering i folketrygden: Den gjør at jo lenger vi lever, desto lenger må vi jobbe for å opprettholde pensjonen.

– Utfordringen er at de som ikke klarer å jobbe så lenge, får dårligere pensjon. Det er nøkkelutfordringen som vi må løse, sier Mette Nord, leder i LOs desidert største forbund.

– Kan ikke skrote

Hun sier pensjonsreformen bare må repareres, ikke kastes i søpla.

– Vi kan ikke skrote en reform som virker. Vi må bare justere noe, for å hjelpe dem som ikke makter å stå så lenge i jobb.

Nord og Fagforbundet har ledet an i LO for å presse frem løsninger som vil hindre at disse «sliterne» taper pensjon.

– Norske arbeidstagere må stå lenger i jobb for å opprettholde sitt pensjonsnivå. Det går hardest ut over de som står i tøffe yrker, som ikke makter å stå så lenge i jobb.

– Flere år lenger i arbeid

Det forventes at du jobber lenger. For hvert leveår man lever lenger, må du jobbe noen måneder mer, for å få samme pensjon som du ville fått før reformen.

– Over tid blir det flere år, sier hun.

Hun trekker blant annet frem helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere, industriarbeidere og serviceyrker og folk med særaldersgrenser.

– Det er innenfor disse gruppene en del som ikke har helse til å stå så lenge i jobb, som blir taperne, enkelte kan tape 100.000 kroner. Det er dem vi må finne løsninger for.

– Hva må gjøres?

– De må enten få skjerming eller bidrag som gjør at de får en pensjon å leve av. Hvordan det skal skje, vil vi måtte gjøre vurderinger av sammen med eksperter, etter at evalueringen av pensjonsreformen legges frem i juni.

KAMPEN OM DIN PENSJON: Pensjon kan bli en het potet på den pågående LO-kongressen, men Mette Nord sier slaget om pensjonsreformen vil stå etter et utvalgsarbeid er ferdig i juni.

Nord viser til at Solberg-regjeringen, før de gikk av, nedsatte et evalueringsarbeid av pensjonsreformen, som skal levere sin innstilling før sommeren.

– Hva er en sliter?

– Det er en kombinasjon av fysisk og psykisk, det kan være tempo, støv eller lyd.

– Vanskelig

– Hvem skal sette grensen for hvem som er sliter?

– Det er vanskelig, men det må vi finne måter å avgrense.

Hun viser blant annet til på at det er særaldersgrense i yrker i offentlig sektor som helsefagarbeider og brannmann, men ikke for eksempelvis lærere.

– Så det er stort sett de som ikke kan ta fri på en inneklemt fredag?

– Ja, eller som ikke kan ha hjemmekontor. De må møte fysisk opp på jobben.

Hun sier det er andre viktige elementer.

– Skal vi se på bærekraft, må vi også se om for mange blir avhengige av andre støtteordninger; som bostøtte og sosialhjelp.

– Få lettere jobb

Hun sier det vil kunne gi samfunnet vel så store utgifter og at det er bedre at de får hjelp til å stå lenger i jobb.

– Det gjelde både pensjon, men også tilpassede ordninger som gjør at de eksempelvis kan få en lettere jobb.

Nord sier LOs klare krav, som den pågående LO-kongressen trolig vedtar senere i uken, er at alle skal være sikret 2/3 av det de har hatt i lønn, i pensjon.

MEKTIG: Mette Nord er en av tre topper i LO, sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik (i midten) og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Pensjon er i dag for mange tredelt:

Den ordinære pensjonen over folketrygden, offentlig tjenestepensjon på toppen og til slutt Avtalefestet pensjon (AFP), som mange som jobber i bedrifter med tariffavtale, nyter godt av.

– Verkebyll

Men AFP er blitt et problem i privat sektor, blant annet fordi den har blitt dyr:

LO og NHO forsøker å komme til enighet, og statsminister Jonas Gahr Støre har lovet å bidra.

Men det er ingen fremgang.

Nord kaller det «en verkebyll».

Det sentrale spørsmålet er hvem som skal ta regningen: Ordningen er kraftig underfinansiert.

– Dette vil koste: Hvem skal ta regningen?

– Det må storsamfunnet gjøre ved omfordeling. Det har vi tradisjon for i Norge.

– Må bære den tyngste børen

Hun sier det trolig betyr høyere skatt for folk med høye inntekter.

– Det er et godt prinsipp i Norge at de som har den sterkeste ryggen, bærer den tyngste børen.

Nord sier også det må bli et spleiselag mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstagerne.

Det betyr at arbeidstakerne ligger an til å måtte godta lavere lønnstillegg i kommende oppgjør, trolig i 2024 og 2025.

– Det er fullt mulig. Det er bidraget til arbeidstagerne. Det er balansen i spleiselaget mellom arbeidsgivere og arbeidstagere.

– Så man vil måtte ha litt lavere lønnsvekst i noen oppgjør for å få på plass en bedre pensjon?

– Det kan være et alternativ. Men i år var det veldig tydelig at etter magre lønnsoppgjør, så var penger viktig.

Hun sier lavere lønnskrav ikke er et ukjent virkemiddel.

– Vi har på den måten fått lengre ferie, redusert arbeidstid og lengre permisjoner.

– Urettferdig

I offentlig sektor har de modernisert AFP, men så lenge det ikke er funnet en løsning i private bedrifter, kan ikke et av de store fremskrittene gjennomføres.

– Målet er å konvertere den private og offentlige AFP-en, slik at folk kan ta med seg AFP-ordningen både mellom bedrifter og mellom offentlig og privat sektor.

Hun viser til at folk i dag kan miste AFP-en ved jobbskifte eller hvis det kommer nye eiere eller bedriften blir lagt ned.

– Det er urettferdig når du har stått på og jobbet for bedriften din i mange år. Det må endres.