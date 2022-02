FORLATER VIKEN: Fylkesvåpen og skilt i Viken skal snart skiftes ut med nye symboler for de tre gjenoppstående fylkene Akershus, Østfold og Buskerud.

Farvel til Viken - velkommen til Akershus, Østfold og Buskerud

Fylkestinget vraket Viken - og startet byggingen av tre nye fylker på møtet onsdag.

Av Frank Ertesvåg

Fylkestinget i Viken vedtok onsdag ettermiddag med 49 stemmer fra Ap, Sp, SV, Rødt og Frp - å legge ned storfylket Viken til fordel for gjenoppretting av de tre fylkene Akershus, Østfold og Buskerud.

38 medlemmer av fylkestinget (H, MDG, KrF og PP) gikk inn for å bevare Viken.

Viken, som er Norges største fylke med rundt 1,2 millioner innbyggere og 51 kommuner, får dermed en annen skjebne enn Innlandet som tidligere onsdag ble vedtatt bevart av fylkestinget i Innlandet.

Arbeiderpartiet i Viken, som i motsetning til sine partikamerater i Innlandet, vil splitte opp storfylket, understreket betydningen av å få med seg de rundt 12.000 ansatte i storfylket på oppdelingen.

LEDER FYLKESRÅDET: Siv Henriette Jacobsen (Ap) skal lede oppdelingen av Viken i Akershus, Østfold og Buskerud.

– Vi er avhengige av å få med oss de ansatte på å bygge tre nye fylkeskommuner. Fylkestinget i Viken vil være byggeplass for de tre nye fylkene, sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) før hun siterte rockebandet Dum Dum Boys om sin tilnærming til å dele opp Viken:

- Jeg ser meg ikke tilbake. Det er ikke dit vi skal.

EKS.ORDFØRER: Tore Opdahl Hansen (H) i Viken fylkesting var tidligere ordfører i Drammen.

Høyre-veteran Tore Opdahl Hansen ser intet behov for å løse opp Viken. Han stusser også over de som bruker sterkere identitet til de tre ny-gamle fylkene som beveggrunn for å vrake Viken.

– At jeg nå bor i Viken og ikke i Buskerud, påvirker min identitet i svært liten grad. Det er arv og miljø som skaper identitet, ikke fylkeskommunen, sa Opdahl Hansen i Viken fylkesting. For ordens skyld: Han hører hjemme i Drammen selv om han deltar på det historiske Viken-fylkestinget på Gardermoen onsdag og torsdag.

GAMMELT FLAGG: Magnus Weggesrud (Sp) lot seg drapere i det gamle Buskerud-flagget på det siste desentraliserte landsmøtet i Senterpartiet.

Liv Gustavsen fra Frp mener nedlegging av Viken kan være et første skritt på å nedlegge fylkeskommunen som forvaltningsnivå. Derfor foretrekker hun mindre fylkesenheter fremfor et storfylke, sa hun i debatten.

Lengter etter nærhet

Sp-politiker Magnus Weggesrud hadde en annen innfallsvinkel. Han mener mindre fylkesenheter fører til mer nærhet og tillit mellom folk.

– Senterpartiet har hele tiden gått i mot Viken, sa Weggesrud fra Øvre Eiker, som trolig er en av Viken fylkestings mest ihuga tilhengere av gjenoppretting av Akershus, Østfold og ikke minst Buskerud.

På det siste landsmøtet i Sp fremførte han et egenkomponert stev i pur glede over partiets politikk for å legge ned Viken og gjenopprette Buskerud.

Info Kostnadene Prosjekt- og etableringskostnadene for oppdeling av Viken fylkeskommune anslås til å ligge i kostnadsintervallet mellom 310- 440 mill. kr.

Kostnadsnivået er særlig avhengig av valg for organisering av digitale tjenester. (Kilde: Viken fylkeskommune, konsekvenser ved fylkesdeling) Vis mer

87 POLITIKERE: Fylkestinget i Viken er en forsamling bestående av 87 medlemmer. I midten foran med kjede: fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Kjell Erland Grønbech (KrF) er sambygding med Weggesrud, men er helt uenig om behovet for oppdeling av Viken.

– Viken har hatt en helt annen tyngde enn de tre gamle fylkene ville hatt alene, sa Grønbech og viste til både veier og videregående skoler. Han etterlyste også en evaluering av Viken, som har levd gjennom to spesielle år med pandemi .