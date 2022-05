TAR TAK: På MDGs landsmøte denne helgen skal partiet vedta en langtidsstrategi – med mål om å slippe å stirre ned i sperregrenseavgrunnen i fremtiden.

Une Bastholm: Slik forklarer hun MDGs valgfiasko

1700 stemmer skilte mellom nederlag og seierskveld for MDG. Partileder Une Bastholm innrømmer at partiet var for krasse i valgkampen – og varsler et bredere og mer systemkritisk MDG.

Av Runa Fjellanger og Rodrigo Freitas (foto)

Mandag 13. september 2021: Målet var syv prosent. Resultatet ble 3,94 prosent – langt dårligere enn forsamlingen på Miljøpartiet de Grønnes valgvake forventet.

Og under den skjebnesvangre sperregrensen.

Allerede da valgdagsmålingen kom, tenkte hun at partiet burde ligget høyere, sier MDG-leder Une Bastholm til VG.

– Jeg var veldig sliten, og det var en gradvis erkjennelse. Det ble stillere og stillere på bakrommet.

Bastholm husker lettelsen da hun fikk beskjeden om at hun selv var inne. Men MDGs stortingsgruppe ble ikke større enn et trekløver: Bastholm, Lan Marie Berg og Rasmus Hansson.

NÅDDE IKKE OPP: Miljøpartiet de Grønne har ennå ikke fått de magiske fire prosentene i et stortingsvalg.

Hadde partiet fått rundt 1700 flere stemmer, ville gruppen vært over dobbelt så stor.

– Det var selvfølgelig skuffelse, men vi gikk frem. Jeg har vært alene på Stortinget i fire år, så jeg visste umiddelbart at det ble en stor forbedring for oss.

Gjennombruddet kom ikke – denne gangen heller.

Men MDG-leder Une Bastholm danset inn på scenen for å tale til partifellene som er samlet til valgvake på Sentralen i Oslo.

– Noen har stusset over det, men vi gikk jo frem. Og så er jeg glad i å danse, sier hun til VG.

– Men sperregrensen ... Det er slitsomt å stirre på den.

DANSET SEG OPP: Det viktigste var hva hun skulle si til partiet, sier Une Bastholm om valgkvelden 2021.

Fikk slakt av sine egne

I etterkant av valgnederlaget kom en evaluering som slaktet MDGs valgkamp.

Dommen var knusende: De ble et «ensaksparti», som var for «krasse» og «kompromissløse», og fremsto «for radikale», «umodne» og «ensporede».

– Vurderte du din egen stilling?

– Nei, slår Bastholm fast.

Få uker etter valgnederlaget gikk hun ut i mammapermisjon.

– Jeg var mest opptatt av å skifte bleier, amme og få nok søvn de månedene. Å være borte da er noe av det vanskeligste jeg har gjort som leder, men det er bra at det er flere med små barn i rikspolitikken.

Vil vise mer bredde

Denne helgen samles partiet til landsmøte på Fornebu. Der skal partilederen legge frem en langtidsstrategi for MDG frem mot 2030.

«I 2030 skal Miljøpartiet De Grønne ha ledet an i et paradigmeskifte i norsk politikk», slår Bastholm & co. fast i forslaget til langtidsstrategi.

– Jeg vil vise mer av hvem vi er, verdiene våre og bredden i politikken vår, sier hun til VG.

Bastholm oppsummerer veien videre i tre grep:

Mer systemkritikk

Få fram verdier og sosialt engasjement

Bygge en grønn bevegelse «utenfor politikerkontorene»

FOR KRASS: MDGs valgkampevaluering holdt lite tilbake: «Krasse» og «kompromissløse», og fremsto «for radikale», «umodne» og «ensporede», var dommen.

Evalueringen slo fast at MDG ble et ensaksparti i valgkampen. Men Bastholm mener det delvis handler om hvordan de blir fremstilt av andre.

– Det har vært behagelig for andre partier å fremstille det å prioritere klima og natur som noe smalt og krast. Men faktum er at FNs generalsekretær sier det samme som MDG om olje.

– Hvilke partier gjør det?

– Arbeiderpartiet for eksempel, når de prøver å ta avstand fra oss. Høyre. Senterpartiet. Frp gjør det hele tiden.

Kontroversielle utspill

– MDG har det siste året fått stor oppmerksomhet for utspill om å gi mange, mange milliarder i oljefondsoverskudd til Ukraina, oljeultimatumet, at Erna Solberg har et ansvar for det dødelige ekstremværet, at Rødt svikter verdens fattige og diverse kjøttfrie forslag. Har det vært en strategi å gå for kontroversielle eller tabloide utspill?

– Nei. Men det har vært viktig for oss å synes nok. Frem til 2021 var det mange valgkamper der vi var redde for at klimaet og naturen ikke fikk nok plass.

– Norsk politikk er pussig. Det er veldig kontroversielt å ville fase ut olje og gass eller ville dele den krigsprofitten Norge nå tjener med resten av verden.

TAR SELVKRITIKK: MDG hadde krasse enkeltutspill i valgkampen, sier Bastholm.

Det er noen enkeltutspill som ledelsen i ettertid tenker at kunne vært gjort annerledes, innrømmer Bastholm.

– Men vi får også en annen kritikk mot oss enn andre partier, fordi vi ber om store endringer i samfunnet på vegne av kommende generasjoner. Det betyr at vi lettere blir oppfattet som krasse.

– Ble dere oppfattet som krasse eller var dere krasse?

– Det var enkeltutspill som var krasse, som forsterker et inntrykk andre partier prøver å gi av oss som smale og radikale.

Sosial profil

I forslaget til langtidsstrategi står det at MDG skal prioritere sosiale spørsmål. Men det betyr ikke at MDG skal bli et venstresideparti, understreker Bastholm.

– Vi skiller oss ut ved at vi er opptatte av grupper som vi mener at ikke blir nok hørt når man kun fokuserer på økonomisk ulikhet.

Hun kommer med tre eksempler:

– Det er rusavhengige, som vi har jobbet mye med nå. Rusavhengiges rett til å få et godt helsetilbud.

– Retten for seksuelle minoriteter til å bli anerkjent og få respekt for sine livsvalg.

– Og i tillegg har jeg jobbet mye med flyktningspørsmål, og det vil vi fortsette med.

SOSIAL: Bastholm vil at MDG skal prioritere sosiale spørsmål – men andre enn de venstresiden tradisjonelt prioriterer.

Skryter av Oslo

Bastholm skryter av jobben MDG har gjort i Oslo, der de har styrt sammen med Arbeiderpartiet og SV siden 2015.

– De endringene vi har gjort i byene vi har vært med å styre, er kanskje de viktigste sosiale reformene for folk i by i vår levetid. For eksempel å gjøre lufta renere, og gjøre det enklere å ta kollektivtransport eller å sykle til jobb for de som ikke har råd til bil.

– Hva har dere gjort med kollektivtransporten?

– Nå med Oslopakke 3 har vi sikret finansieringen av Fornebubanen. Vi fremmer forslag stadig vekk på Stortinget om billigere kollektivtransport. Hadde vi bestemt, hadde kollektivtransport vært mye billigere og bedre.

– Men har det blitt billigere å ta kollektivtrafikk i Oslo?

– Nei, det har generelt blitt dyrere i Norge. Oslo eier kollektivselskapet Ruter sammen med Viken, og Viken har ikke gått med på å redusere prisene. Men vi har brukt mye penger i Oslo på å kompensere for økt moms på kollektivtransport fra Solberg-regjeringen.

Prisøkningen på en enkeltbillett i Oslos sone 1 har vært jevn både da høyresiden styrte byen og under det rødgrønne byrådet. Da Ap, SV og MDG tok over i 2015 kostet en enkeltbillett 30 kroner. I dag koster den 39 kroner.

I 2015 kostet et månedskort 680 kroner. I dag koster det 814 kroner.

– Det hadde blitt enda dyrere hvis ikke MDG var med på å styre, sier Bastholm.

FØRST PÅ PLASS: Bastholm var den første partilederen som dukket opp på Stortinget for den nattlige partilederdebatten etter valget. Her i Eidsvollsgalleriet sammen med rådgiver Ida De Rosa.

Ville hjem for å amme

Bastholm fødte en datter i slutten av april 2021. Det preget valgkvelden, forteller hun nå.

– Det var to ting i hodet mitt den kvelden: Hva sier jeg til partiet og når får jeg amme neste gang? Jeg hadde så brystspreng, og det bærer bildene fra partilederdebatten midt på natten preg av.

– Jeg og mine rådgivere var de første som møtte opp til debatten. Vi satt og trippet i en halvtime før andre partier dukket opp, for jeg var så ivrig på å bli ferdig med debatten så jeg kunne dra hjem og amme.

– Dere havnet under sperregrensen, men dere manglet bare rundt 1700 stemmer. Har du tenkt mye på det tallet?

– Nei. Jeg har ikke tenkt mye på det tallet. Men jeg har følt mye på at det er utrolig irriterende. Det er pussig få stemmer om å gjøre for at historien hadde blitt veldig annerledes.