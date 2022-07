LAVVANN: Lav vannstand skaper trøbbel for strømproduksjonen. Om det fortsetter slik kan det resultere i strømrasjonering til vinteren.

Varsler mulig strømrasjonering: − Norske produsenter har et samfunnsansvar

På tross av at Statnett har gått tydelig ut og advart strømprodusentene om en presset situasjon, fortsetter eksporten ut av landet. Det kan resultere i strømrasjonering i vinter.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge Statnett sendte de ut første melding til produsentene 24. mai.

– I denne meldingen ba vi produsentene om å ta høyde for at det til vinteren kan oppstå en situasjon der import av kraft fra kontinentet og England, ikke kan komme som vanlig, sier Peer Østli, konserndirektør med ansvar for systemdrift.

– Dette kan være på grunn av energiknapphet, og at de da begrenser eksporten, eller at utenlandskablene faller ut på grunn av tekniske feil eller havarier.

Statnett er et statlig eid foretak som har som oppgave å koordinere landets strømproduksjon og strømforbruk.

Oppjustert farenivå

I meldingen ble farenivået for strømsituasjonen også oppjustert fra grønt nivå til gult nivå. Det vil si at det nå er mellom 5 og 20 prosent sannsynlig at Norge vil havne i en rasjoneringssituasjon i vinter.

– Det er slett ikke mer sannsynlig enn usannsynlig, men det er en veldig alvorlig situasjon å komme i, sier Østli.

– Det er klart at når man står der om vinteren, da er vi i en alvorlig situasjon.

Ser ikke bedring

For halvannen uke siden sendte Statnett et brev til NVE og sa at de foreløpig ikke hadde sett konkrete tegn på at eksporten hadde avtatt.

– Vi kan ikke helt sikkert si at produsentene ikke har tatt høyde for det, men det er mye eksport selv etter at vi gikk ut med denne meldingen, sier Østli.

Grunnen til advarselen, er at Statnett er urolige for forsyningen av gass til Europa, ifølge Østli. Om det blir knapphet av gass til vinteren så vil det kunne bli begrensninger på eksporten av strøm fra Europa til Norge.

– Norske produsenter har et samfunnsansvar for å forsikre at de kan levere strøm til norske brukere. De er ansvarlige for at de har vann til vinteren.

Økt usikkerhet

Pressetalsperson Lars Magnus Günther i Statkraft sier at selskapet kjenner seg igjen i oppfordringen fra Statnett. Han tror at det kan bli problemer med import fra Europa fremover, blant annet på grunn av krigen i Ukraina.

– Vi tar risikoen innover oss og tar økende hensyn til det i vår produksjonsplanlegging, sier Günther til VG.

– Vi analyserer kraftmarkedet løpende og tilbyr produksjon på bakgrunn av det vannet vi har tilgjengelig og forutsette fremtidige kraftpriser. Vi tilpasser oss hele tiden.

Han forklarer at det norske kraftsystemet er væravhengig og at det derfor er store variasjoner mellom år. I år hvor vi har lavt tilsig og behov for mer kraft kan vi importere fra landene rundt oss.

Når det er fare for rasjonering i landene rundt oss på grunn av usikkerhet rundt gassleveranser fra Russland, gir dette også økt usikkerhet i Norge, sier han.

KRAFTPRODUSENT: Statkrafts talsperson Lars Magnus Günther sier at selskapet driver kontinuerlig analyse av kraftmarkedet.

Skal utrede tiltak

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber Statnett om bistand til å utrede nye såkalte SAKS-tiltak, tiltak for perioder med svært anstrengte kraftsituasjoner. Det kommer frem fra et vedtak fra 30. juni.

Den forrige betydelige vurderingen foregikk i 2014, og ifølge vedtaket mener NVE at kraftsystemet i Norge har gjennomgått store forandringer siden dette.

«Prinsipielt vil alle SAKS-tiltak ha karakter av å gripe inn i markedet. Inngripen kan skje på mange måter, men vil kunne påvirke priser, vanndisponering og forbruksatferd.»

Det skriver NVE i en rapport rundt SAKS-tiltakene fra 2014.

Eksempler på mulige tiltak inkluderer bruk av reservekraftverk, nødaggregater og avtaler med produksjonsanlegg.