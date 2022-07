Morten Hegseth: − Kommentarene gir hatet vinger å fly på

Morten Hegseth tar et oppgjør med netthatet som dukket opp etter masseskytingen i Oslo.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Disse dagene har vært veldig travle, men det har bare opplevdes som meningsfullt, sier Morten Hegseth til VG.

Lørdag 25. juni skulle han egentlig feiret Pride i Oslo, men isteden løp VGTV-profilen fra studio til studio i de store mediehusene i sinne, sorg og kamplyst.

Timer før hadde Zaniar Matapour (43) drept to og skadet 21 utenfor utestedene London og Per på Hjørnet i Oslo sentrum. Mye er fortsatt uklart om motivet, men en av teoriene har vært at det skeive miljøet var målet, og PST vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

– I etterkant av lørdag opplevde jeg at det å dele historier om hvor du var og hva du tenkte og hvordan du har det, er veldig trøstende, sier Hegseth fem dager etter angrepet.

Denne uken lager han en spesialepisode av VGTV-podkasten «Harm og Hegseth», hvor lytterne har delt sine historier om den fæle natten. En av dem jobbet på et utested like i nærheten og bidro til å overmanne gjerningsmannen. En annen er 15 år gammel og skulle egentlig gå i sin første Pride-parade i år.

– Det er ikke hvor nærme du var angrepet som avgjør hvor mye du skal føle eller hvor vanskelig du har det, sier Hegseth, og legger til:

– Dette var på et vis et angrep på demokratiet, på hele nasjonen – og på skeive. Alle føler det like sterkt, og det å kunne dele historier om hvordan det går tror jeg er sunt.

Se hva Hegseth sa i timene etter skytingen:

– Gir hatet vinger å fly på

Hegseth syns det er vanskelig å se alt hatet som dukker opp på sosiale medier i forbindelse med angrepet. Han forteller at han har sett folk på nettet som applauderer det som skjedde.

Tirsdag skrev VG at NRK måtte slette 1700 av 3500 kommentarer under NRK Supernytts TikTok-video om skytingen.

– Sånne kommentarer gir hatet vinger å fly på, sier Hegseth.

– Det som river hjertet mitt i tusen biter, er at det finnes veldig mange unge der ute som er usikre på seg selv, og som ser dette og blir redde, sier Hegseth.

Nå er han opptatt av at det blir en diskusjonen om ytringsfrihet og ytringsansvar.

– Man kan diskutere hvor nødvendig det er å slippe til alle Pride- og homo-kritikere i redaktørstyrte medier.

Programlederen sikter til debatten som raste tidligere i juni, om Pride i skolen, og om kjønnsidentitet.

– Noen vil jo mene at det er positivt at ulike meninger blir hørt, og at diskusjonene er åpen og fri. Hva tenker du om det?

– Jeg synes på ingen måte at skeive eller Pride skal være en hellig ku som skal være fritatt for kritikk. Men det jeg setter spørsmålstegn ved er omfanget og måten det blir gjort på. En saklig diskusjon er alltid velkommen.

– Pressen må være varsom

Presseveteran Gunnar Bodahl-Johansen er enig med Hegseth på noen områder, men mener at det blir feil å bruke ordet «kritisk». Han kommenterer tema på et generelt grunnlag og ikke de konkrete sakene Hegseth sikter til.

– Pressen skal skrive saker og publisere innlegg som er kritiske om alle temaer, men de skal ikke fremme hatefulle ytringer og sjikaner, sier han og fortsetter:

– Om Hegseth mener innlegg og saker som er sjikanerende, så er jeg enig i at pressen må være varsom med å sette slike saker på trykk.

Gunnar Bodahl-Johansen

Bodahl-Johansen mener at det er viktig å se tilbake på pressens historie for å forstå hva som skjer nå.

– Det har aldri vært pressens rolle å sjikanere mennesker i mediene. Eller la folk skjelle ut mennesker.

Bodahl-Johansen har selv sittet på desken i Fredriksstad Blad og redigert utallige leserinnlegg tidligere i karrieren.

– Historisk sett har pressen aldri skullet åpne opp for alle menneskers utsagn. Utsagn som er sjikanerende for andre mennesker hører ikke hjemme i mediene, og hvis det er dette Hegseth mener så er jeg enig med han i det.

Han poengterer at det er en stor forskjell på krasse innlegg og sjikanerende innlegg.

– Må bli tidenes massemønstring

I podkast-episoden stiller også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og psykolog Catrin Sagen.

– Som likestillingsminister går jeg rundt hele tiden og snakker om at skeive jevnt over har dårligere levekår enn andre. Man møter både fordømmelse, fordommer og hatkriminalitet, sier Trettebergstuen.

Hun forteller at hun ble helt satt ut av nyheten.

– Det gikk ikke opp for meg før litt senere på dagen, da jeg hadde fått gjort rede for at de nærmeste kompisene mine var OK. Da «kicket» likestillingsministeren inn – helvete, dette er et angrep på de skeive.

Likestillingsministeren tror det blir en sterk opplevelse den dagen Pride-paraden endelig kan arrangeres igjen.

– Det må jo bli tidenes massemønstring, jeg vet ikke om Oslo er stort nok, sier hun.

– Jeg kjenner jeg får gåsehud av tanken. Det blir bra det!

Psykolog Catrin Sagen sier at det som skjedde er så gjennomgripende for oss som mennesker, at følelsen av samhold styrkes.

– Det treffer liksom helt inn i identiteten av hvem jeg er, og hvem vi er sammen. At denne gruppen som har holdt så tett sammen og kjempet for retten til å overleve har blitt angrepet ... Da er det en for alle, og alle for en.

Sagen sier at også heterofile har lov til å sørge eller være redde, og at alle reagerer ulikt i en sånn situasjon.

Hun råder de som kjenner på vanskelige følelser til å tørre å være i de følelsene.

– Så må vi løfte oss litt ut av det også, fordi vi tåler ikke å være i det hele tiden. Det kan vi gjøre ved å snakke med noen, være nær noen, få lov til å gråte, bli klemt og trøstet.

Naturlig å være redd

Hegseth har stor forståelse for at sikkerhetssituasjonen gjør at det ikke har vært mulig å holde noen store markeringer i etterkant av lørdag. Han applauderer Salam, som er organisasjonen for skeive muslimer, og Skeiv verden for å så tydelig de har vært etter masseskytingen.

– Det er utrolig inspirerende å se hvor knallharde aktivistiske og rå de er. De er helt på ballen, sier Hegseth.

Til de som er redde etter angrepet, sier Hegseth at det er helt naturlig.

– Jeg har også selv kjent på redsel, men jeg har valgt å heller være sinna. Vi har myndighetene, vi har kongefamilien, vi har folket på vår side. Det er terroristene og de forbanna ekkokamrene som tar feil. Vi har aldri gjort noe feil. Så jeg vil bare si: Jeg forstår redselen, men dette kommer til å gå fint.

