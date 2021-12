KRITISK: Sivilombud Hanne Harlem forteller at arbeidet vanskeliggjøres etter lovendringen i fjor som hindrer innsyn i en rekke dokumenter.

Sivilombudet kritisk etter lovendring: − Ingen mulighet til å vite hva som mangler

Sivilombudet sier det er uheldig at de nå får mindre informasjon for å undersøke om innbyggeres rettigheter er ivaretatt. Flere av Stortingets kontrollorganer kan oppleve det samme i fremtiden, advarer jusprofessor.

Sivilombudet har som oppdrag fra Stortinget å sikre at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas i møtet med staten. Arbeidet har blitt vanskeligere det siste halvåret, ifølge Sivilombud Hanne Harlem.

I mai vedtok Høyre, med støtte fra Frp, V og KrF en ny lov som hindrer Sivilombudet fra å kreve innsyn både i regjeringsnotater og i dokumenter direkte knyttet til dem.

– Uheldig

– Vi ser at statsforvaltningen har begynt å bruke unntaket, i innsynssaker rettet mot departementene, sier Harlem til VG.

For å ettergå saksbehandlingen forvaltningen ber Sivilombudet ofte om å få oversendt dokumentene i saken til gjennomsyn. Det er her den nye loven kommer inn.

– Så langt har vi to konkrete eksempler på det, siden lovendringen 1. juli. Det er altså ikke ofte, men når et departement refererer til unntaket for regjeringsnotater og tilknyttede dokumenter, har vi ingen mulighet til å vite hva som mangler. Det er uheldig, sier Harlem til VG.

– I en sak ble deler av et internt møtenotat sladdet. Departementet opplyste at de sladdede opplysningene omhandlet regjeringsnotater og opplysninger direkte knyttet til disse, sier Harlem.

Konsekvensen ble at Sivilombudet ikke kunne avgjøre om klagerens rettigheter i den konkrete saken var ivaretatt av forvaltningen, forteller Harlem.

KLAGER: Innbyggere klager blant annet til Sivilombudet når de opplever at ikke rettighetene deres ivaretas i helsesektoren.

Skaper usikkerhet

– Det er et tankekors at Sivilombudet, som jobber for at enkeltmennesker ikke skal utsettes for urett fra forvaltningen, ikke skal få innsyn. Å ha fullt innsyn i alle dokumentene er også viktig for at vi skal kunne forsikre oss om at alt er i orden. Hvis det oppstår tvil om vi har fått undersøkt alt i en sak, kan det skape usikkerhet rundt om våre uttalelser er gitt med forbehold. sier Harlem.

– Hva slags utfordringer har det bydd på i Sivilombudets arbeid?

– For å kunne utøve kontrollfunksjonen, er det avgjørende at Sivilombudet har tilgang til alle relevante saksdokumenter. Det er problematisk å avgrense tilgangen vår til «regjeringsnotater og dokumenter direkte knyttet til disse». Det er ikke nærmere definert hva det innebærer. Det er åpenbart at det vil oppstå tvil rundt det, sier Harlem.

Advarer

Jusprofessor Christoffer C. Eriksen advarer om at andre av de folkevalgtes organer risikerer å svekkes i fremtiden.

KRITISK: Professor Christoffer Conrad Eriksen fra Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

– Mulighet til å gi lover som sikrer blant annet Riksrevisjonen, Sivilombudet, og mediene adgang til å kreve innsyn i regjeringens og forvaltningens interne dokumenter er utledet av Stortingets innsynsrett etter Grunnloven, sier jusprofessor Christoffer C. Eriksen ved UIO til VG.

Tidligere i år leverte et utvalg ledet av Svein Harberg (H) sin rapport om Stortingets kontrollfunksjon. Utvalget konkluderte med at nasjonalforsamlingen kan kreve utlevert alle regjeringens dokumenter, også de regjeringsinterne.

Rapporten er nå til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen og det er fortsatt usikkert hvilken rett komiteen mener Stortinget har til å kontrollere regjeringen i fremtiden.

Sentralt i striden står tolkningen av Grunnlovens 75f: «Det tilkommer Stortinget (...) å la seg forelegge statsrådets protokoller og alle offentlige innberetninger og papirer».

I en veileder fra Statsministerens kontor i høst, har jurister i embetsverket konkludert med at denne innsynsretten er «uavklart». Det har vakt undring og ført til beskyldninger om at Statsministerens kontor «sår tvil om det rettslige grunnlaget for effektiv demokratisk kontroll i Norge.» Det avviser juristene.

– DELER OPPFATNING: Riksrevisor Per-Kristian Foss sier han deler Eriksens oppfatning.

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan og undersøker hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Både pengestrømmer og oppfølging av politiske vedtak kontrolleres. Riksrevisjonen ledes av tidligere finansminister og Høyre-veteran Per-Kristian Foss.

– Vi er kjent med hjemmelen i Grunnlovens 75 f og jeg deler den oppfatningen som jusprofessoren her gir uttrykk for, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til VG.

I sin siste rapport kom Riksrevisjonen med sviende kritikk mot Solberg-regjeringens manglende åpenhet og innsyn.

Fordi kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har Harberg-utvalgets rapport til behandling, ønsker ikke Foss å gi ytterligere kommentarer.

– Nå ligger saken til avklaring mellom storting og regjering og det skal de få klare å finne ut av uten vår medvirkning, sier Foss.

EOS-utvalget ledes av Astri Aas-Hansen. Hun sier til VG at utvalget ikke opplever noen utfordringer knyttet til innsynsretten nå.