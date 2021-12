BEKYMRET: Line Vold og FHI er bekymret for de opplysningene som er kjent om omikronvarianten.

Derfor vil FHI ha strengere tiltak nå

Folkehelseinstituttet (FHI) vil forhindre at smittetrykket øker, beholde kontroll og oversikt og forsinke videre spredning av omikron.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet mandag at regjeringen jobber for fullt med kraftigere tiltak som vil bli presentert tirsdag.

Det diskuteres nå nye, kontaktreduserende tiltak.

– Hva har skjedd mellom nå og forrige uke som gjør at det er behov for strenge tiltak nå?

– Bakgrunnen for våre anbefalinger om innstramninger er både dagens situasjon hvor det rapporteres om stort trykk på helsetjenestene, og behov for fortsatt oversikt og kontroll over situasjonen med påvisning av omikron i Norge. Det er stor usikkerhet om videre utvikling, men utfra det vi vet nå er det grunn til å feste lit til opplysninger om at omikron er betydelig mer smittsom enn delta. Alt tyder på det, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Det i seg selv vil være en utfordring for videre håndtering av pandemien, understreker hun.

– Hvis mange flere blir smittet, vil flere bli lagt inn på sykehus, selv om den viser seg å gi lik eller mildere sykdom enn delta, sier hun.

Dette sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om nye tiltak tirsdag morgen:

Vold trekker frem at man fortsatt vet lite om hvordan omikron vil oppføre seg i en norsk befolkning.

– Vaksinene ser ut til å treffe mindre godt for beskyttelse mot smitte, men godt mot alvorlig sykdom. Det betyr at vi får mer smitte i samfunnet nå om vi ikke får ned kontakthyppigheten i samfunnet, sier Vold.

Hun understreker at formålet med tiltakene er å forhindre at smittetrykket øker, beholde kontroll og oversikt og forsinke videre spredning av omikron.

– I utgangspunktet har vi en krevende situasjon med delta og omikron vil gi oss ekstra utfordringer, sier Vold.

Vil skjerme barn

– Er FHI, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet enige om hvilke tiltak det er behov for nå?

– Vi har jobbet veldig tett gjennom helgen med Helsedirektoratet og Helsedepartementet. Det har vært flere møter og samtaler. Vi vet ikke eksakt hva departementet lander på, men det er stor enighet mellom oss og Helsedirektoratet, sier Vold.

Hun forteller at det har vært noen diskusjoner underveis, forholdsmessighetsvurderinger og erfaringer fra tidligere i pandemien er blitt trukket frem.

– Så er det i våre forslag tatt hensyn til føringene fra regjeringen om at vi vil skjerme barn og unge i størst mulig grad, sier Vold.

– Er dere bekymret for en delta-epidemi med en omikron-epidemi på toppen?

– Det er det ikke god nok informasjon om ennå. Det vil avhenge av hvor godt immunitet mot den ene beskytter mot den andre etter gjennomgått infeksjon, sier Vold.

Likevel har problemstillingen blitt løftet:

– Hvis de ikke fortrenger hverandre, vil man kanskje ha to varianter som sirkulerer parallelt. Det som er tilfelle, er at omikron er betydelig endret i forhold til delta, men hva det har å si for immunitet mot andre varianter har vi ikke god nok info ennå, påpeker hun.

– Ryker julen?

– Det blir jul. Vi legger alltid opp til at man skal foreta vurderinger etter hvert for å se behov for justeringer i tiltakene, så hvilke tiltak som vil gjelde i julen, kan ikke jeg si noe om her nå.