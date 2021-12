GOD PLASS: Avstand mellom folk er ikkje ei utfordring på Utsira. Kommunen er aleine om å ikkje ha registrert et einaste tilfelle av coronasmitte. Slik håper fungerande ordførar Tove Helen Grimsby at det blir framover også.

Her har ingen hatt corona: − Heile kommunen er som ein kohort

I Norges minste kommune er alle vaksinert og ingen har hatt corona, likevel støttar dei strengare påbod og anbefalingar. – Vi kan ikkje vere ein fristad, seier ordføraren.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

Det tek ein time med ferje frå Haugesund å kome seg til øykommunen Utsira i Rogaland. Gjennom heile pandemien har det ikkje vore eit einaste registrert smittetilfelle blant dei 198 innbyggarane som bur der.

Dette er kommunen aleine om i Norge, viser VGs oversikt.

– Eg bankar nokre gongar i bordet, seier fungerande ordførar Tove Helen Grimsby.

Ho peikar på godt arbeid i alle etatar, innsats frå innbyggarane, fleksibel vaksinering og ein dose flaks som forklaringa.

Vil ikkje vere fristad for dei som ikkje vil følgje reglane

Sjølv om kommunen er ei øy eit stykke ut i Nordsjøen, har dei ikkje levd isolert. Fleire pendlar inn til fastlandet og rekordmange gjestar har besøkt øya dei to siste somrane.

– Dei har brukt butikkane og spiseplassane, men det har gått veldig fint og folk har tatt ting med fatning, seier ordføraren.

Natt til torsdag trer nye nasjonale påbod og anbefalingar i kraft, dette påverkar også julefeiringa på den vesle øykommunen.

– I fjor brukte vi naturen og hadde ein større julefest ute, i år blir det nok inne. Vi er jo ikkje 200 innbyggarar ein gong, og nesten ein kohort heile kommunen, men måtte hatt eit større lokale for å invitere heile øya.

FULLVAKSINERTE: På øya Utsira er alle innbyggarane fullvaksinert, og kommunen er i ferd med å gi ein tredje boosterdose.

Sjølv om kommunen er smittefri stiller dei seg lojalt bak dei nye tiltaka.

– Eg vil tru det berre er eit tidsspørsmål før vi får smitte. Fordi vi ikkje er så mange ville det vore veldig sårbart, for rutebåten, helsevesenet, skulen og butikken, seier ho.

– Meiner du det er riktig at de må følgje dei same reglane som dei tett befolka storbyane?

– Det må vere sånn. Det kan ikkje vere slik at folk hadde reist hit, om vi for eksempel ikkje hadde hatt skjenkjestopp. Vi kan ikkje vere ein fristad for dei som ikkje vil følgje reglane, seier Grimsby.

STILLER SEG BAK: Ordførar Rolf Laupstad I Berlevåg, her med rådmann Jørgen Holten Jørgensen,

– Har sett at det kan kome raskt

Det er registrert rekordmange smittetilfelle i Norge siste døgn, men 19 kommunar har ikkje hatt smitte dei siste 14 dagane.

Blant dei er Berlevåg i Finnmark. Også ordføraren der stiller seg bak nye nasjonale reglar.

– Vi er solidarisk med. Det er greitt at det finst overordna nasjonale reglar, og så kan kommunane gjere meir i tillegg ved behov, seier Rolf Laupstad (Ap).

I over eit år var kommunen utan smitte, men i sommar vart nærmare 30 % av innbyggarane sett i karantene på grunn av eit større utbrot.

– Vi har opplevd at det kan kome raskare enn vi anar, derfor er det smart å følgje dei reglane som er, seier han.

Kritisk i helsevesenet

Også i Grane kommune i Nordland har ingen blitt smitta dei siste 14 dagane. Ordføraren roser befolkninga.

– Dei har vore flinke å følgje nasjonale og lokale råd. Og så er det god plass i kommunen, så det er ikkje så ofte trengsel, seier Ellen Schjølberg (Sp).

ROSER INNBYGGARANE: Grane kommune i Nordland er ein av få kommunar utan coronasmitte no. Ordførar Ellen Schjølberg (Sp) seier folk har vore flink å følgje nasjonale og regionale råd.

Belastninga på helsevesenet er ein del av grunngivinga for dei nye nasjonale tiltaka, også i nordlandskommunen er dei bekymra for dette.

– Det er kritisk hos oss og andre. I tillegg til corona har vi influensa og sjukefråvær. Vi følgjer med på bemanningssituasjonen i skulen, barnehagar og helsetenestane. Det er også slitasje etter at folk har stått klare, sjølv om vi ikkje har hatt smitteutbrot.

Ekstra sårbart i juleferien

Grane-ordføraren peikar på ei periode med ekstra mykje reising.

– Vi har dei som reiser heim til jul, studentar som arbeider her i ferien og arbeidsinnvandrarar som flyttar på seg. Derfor meiner eg det er riktig no.

Ho får støtte av ordføraren i Stranda i Møre og Romsdal.

– Det kan vere sårbart, spesielt no. Det er viktigare enn nokon gong å vere lojal mot nasjonale myndigheiter, seier Jan Ove Tryggestad (Sp).

I kommunen med rundt 4500 innbyggarar har berre 68 personar vert registrert smitta gjennom pandemien. No er det ingen.

– Det er nok ein god porsjon flaks, det er uansvarleg å hevde noko anna. Vi er ei lita kommune med enkle strukturar der det er lett å spore smitte, seier han.

IGJEN: Ordførar i Stranda seier nye påbod igjen vil gå utover næringslivet, samtidig meiner han alternativet kan vere verre.

– Folk er trøytte

Nye reglar råkar den viktige turismen, restaurant- og hotellnæringa i kommunen.

– Den forsiktige optimismen rundt julebordssesongen er set tilbake, og kostnadane er høg for privat næringsliv. Nyleg snakka eg også med nokon som må avgrense talet på gjestar i begravelse. Vi taklar det, men det set spor, seier Tryggestad.

– Er reglane forholdsmessig riktige, tenkjer du. Når de ikkje har smitte?

– Ikkje nødvendigvis, men i morgon kan vi ha tilfelle. Folk er trøytte, men vi kan ikkje underslå at det viktigaste er å hindre at det spreier seg. Det vil ha enorme kostnader.

– Vi får leve med at nokon syns det er urettferdig, det er betre enn sjukdom eller dødsfall, avsluttar han.