Regjeringspartiene hadde lukket fest med 126 deltagere kvelden før nye tiltak

Under ett døgn før Støre-regjeringen varslet at de vil innføre strenge corona-tiltak, hadde Ap- og Sp-politikere felles fest på utestedet Blå i Oslo.

Klokken 16 torsdag ettermiddag inviterte statsminister Jonas Gahr Støre til pressekonferanse i marmorhallen til Klima- og miljødepartementet.

Tiltakene han annonserte mot coronaviruset er strenge, blant annet munnbindpåbud og antallsbegrensning i Oslo-regionen.







Onsdag var det ingen antallsbegrensninger for arrangementer eller samlinger i Oslo. De nye tiltakene blir først innført ved midnatt 3. desember.

Etter pressekonferansen sa Støre at regjeringen har jobbet med tiltakene gjennom natten:

– Vi har jobbet med dette gjennom natten og tidlige morgentimer. Det vi nå har gjort er å lande en regional pakke, som er tiltak her i Oslo-regionen og kommunene rundt, sa Støre til Dagbladet.

VG kan nå fortelle at regjeringen hadde invitert til samling på utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo onsdag kveld.

Info Dette er de nye reglene: Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200). Vis mer

Ap bekrefter fest

På et bilde lagt ut av en av Ap-politikerne som var til stede står Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum på utescenen på Blå.

På bildet av statsministeren og finansministeren er det skrevet «Radarparet». De to holdt en tale på festen hvor de blant annet snakket om å bygge lag, får VG opplyst fra en av festdeltakerne.

Ingrid Langrud, Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef, bekrefter i en e-post overfor VG at festen fant sted, og at ansatte og politikere i stortingsgruppene, på partikontorene og i regjeringsapparatet var invitert.

– Stemmer det at regjeringspartiene hadde fest på Blå i går?

– Ja, svarer Langerud.

– Vi var 126 deltagere totalt som var innom i løpet av kvelden, skriver hun videre.

PRESSEKONFERANSE: Torsdag klokken 16 la regjeringen frem nye coronatiltak. Her ved helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Ap: Feil signal å avlyse

– Visste dere da at dere skulle presentere svært inngripende tiltak som rammer blant annet serveringsbransjen dagen etter?

– Nei, vi visste ikke det. Vi ble i løpet av kvelden gjort oppmerksom på at helsemyndighetene jobbet med anbefalinger om nye tiltak på grunn av omikron-smitten, men det var ikke klart hva de ville anbefale.

– Støre sa at han jobbet gjennom natten og i de tidlige morgentimer. Er dette feil eller jobbet han på fest?

– Støre var innom samlingen i omtrent en halvtime fra klokken 19.30, før han dro hjem.

– Hva slags signal gir dette til folk som må avlyse julebord?

– Helsemyndighetene har vært opptatt av at folk skal forholde seg til de enhver tid gjeldende regler og anbefalinger. Derfor mente vi at å avlyse en samling som var innenfor gjeldende råd, ville vært et feil signal å sende, skriver Langerud.

– På samme måte som helsemyndighetene nå er tydelige på at julebord kan gjennomføres også de neste to ukene dersom man følger de råd og regler som blir innført ved midnatt.

Hun legger til at de hadde et godt samarbeid med utleier, og sier de har opparbeidet seg mye erfaring med å sikre at godt smittevern overholdes på stedet.

PÅ BLÅ: Arbeiderpartiet har hatt arrangementer på utestedet ved Akerselva før. Her på en pressefrokost for å oppsummere det siste politiske halvåret i juni 2020.

Kjerkol var ikke på utestedet

Lars Vangen (Sp), statssekretær for Vedum i Finansdepartementet, bekrefter at regjeringen var på samling på Blå onsdag kveld.

– Partikontorene inviterte til samling i går ja, skriver han i en tekstmelding til VG.

Politisk rådgiver Kai Steffen Østensen (Ap) opplyser til VG at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ikke deltok på samlingen på utestedet Blå.

– Hun var på kontoret til midnatt, og hadde gjennom kvelden digitale møter med blant annet Støre, skriver Østensen i en SMS.

