TAR INITIATIV: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (i midten), Fellesforbundleder Jørn Eggum og Fagforbundsleder Mette Nord på Youngstorget. I dag tar de Hadia Tajiks pendlerbolig sak opp i Aps sentralstyre som samles i Ap-bastionen på Youngstorget klokken 1300.

Pendlerboligene: LO-ledelsen ut mot Tajik

LO-toppene Peggy Hessen Følsvik, Mette Nord og Jørn Eggum, går i dag ut og krever svar fra Hadia Tajik i pendlerboligsaken «for å gjenopprette tilliten».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For første gang fremmer sentralstyremedlemmer i Ap kritikk mot Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik for pendlerboligsaken hun er involvert i:

LOs tre fremste tillitsvalgte, som i kraft av sine lederposisjoner i LO også er valgt inn i Aps sentralstyre, velger i dag å ta bladet fra munnen.

De bekrefter overfor VG at de kommer til å ta opp Ap-nestlederens pendlerboligsak når ledelsen i Ap samles til sentralstyremøte på Youngstorget i dag klokken 13.

– Jeg har ingen ting å skjule i denne saken og ser frem til å snakke med LO-lederne og resten av sentralstyret i ettermiddag, sier Tajik selv til VG.

Ut over dette ønsker hun ikke å kommentere LO-toppenes uttalelser.

VIL HA KORTENE PÅ BORDET: LO-leder Peggy Hessen Følsvik krever svar fra Hadia Tajik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er en rekke spørsmål de ønsker at Tajik gir svar på.

– Jeg opplever at en god del spørsmål fortsatt er ubesvart. Nå er det viktig at alle fakta kommer på bordet i denne saken, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leder Mette Nord i Fagforbundet sier det slik:

– For oss er det viktig med tydelige svar. Det er ingen tvil om at hun urettmessig skaffet seg en skattefordel på feil grunnlag i 2006, noe som er tydeliggjort gjennom at hun nå skal betale tilbake, sier Nord til VG.

BER OM DOKUMENTASJON: Mette Nord leder LOs største forbund, Fagforbundet. Hun sier Tajik må komme med dokumentasjon.

– Samtidig har hun gjennom ulike kanaler utfordret pressen og rørt sammen ulike saker, noe som av mange oppfattes som tåkelegging. Her er det viktig å gjøre det enkelt og dokumentere godt - selv om det er hendelser tilbake i tid, sier Nord.

Hun er leder i LOs største forbund, Fagforbundet, som organiserer nesten 400.000 medlemmer i landets kommuner.

Jørn Eggum leder Fellesforbundet, LOs nest største forbund, med 160.000 medlemmer.

TILLITSTVIL: Jørn Eggum sier det er opp til Hadia Tajik å gjenopprette tilliten.

Eggum bekrefter at de vil ta saken opp i dagens sentralstyre.

– Det er helt åpenbart at en sak som har fått så mye fokus den siste uken, blir diskutert i partiets ledende organ, men jeg har ingen plan om å fortelle hva jeg skal si på dagens møte.

– Har du mistet tilliten til henne og mener hun bør gå av?

– Nå må vi først ha alle kortene på bordet. Det vil være utfordrende å være ansvarlig for NAV-saker og kompliserte arbeidslivsspørsmål dersom ikke tilliten gjenopprettes, sier Eggum.

Han legger til:

– Om det kommer god dokumentasjon på reell pendling og utgifter har jeg ingen problemer med at hun fortsetter, hun har levert god politikk, det er ikke det som er utfordringen.

Søndag 20. februar skrev VG at Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i 2006 søkte om å få skattefri pendlerbolig da hun som 23-åring gikk fra å studere i Oslo til å bli politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Tajik fikk tildelt pendlerbolig, men beskjed om at hun måtte skatte av den – siden hun hadde oppgitt at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

Seks dager senere ettersendte hun en leiekontrakt med tidligere naboer av foreldrene hennes. Siden det sto i den at hun skulle betale 3000 kroner i måneden i leie i Rogaland, fikk hun skattefritak for pendlerboligen i Oslo.

Men denne kontrakten ble aldri brukt.

Kritiske stemmer

I stedet oppgir hun at hun bodde hos foreldrene sine, der hun sier at hun bidro til utgiftene og derfor hadde krav på skattefri pendlerbolig. Disse utgiftene kan hun imidlertid ikke dokumentere, og hun opplyste aldri Statsministerens kontor om at den opprinnelige leiekontrakten var utdatert.

Tajik har nå valgt å betalte tilbake skatt for pendlerbolig i årene 2006 til 2010, men hevder fremdeles hun ikke har unndratt skatt.

Rødt, Venstre og Høyre har den siste uken bedt Tajik legge kortene på bordet. Flere Ap-politikere har også ytret seg kritisk.

GRASROTA REAGERER: Jørn Eggum sier de har fått så mange henvendelser fra grasrota, at de må agere.

Eggum sier han velger å gå ut med dette også fordi at han vil formidle tilbakemeldingene han har fått fra medlemmene.

– Jeg har fått en rekke henvendelser fra medlemmer, som lurer på hva som foregår. Det blir uttrykt en voldsom skuffelse - og jeg føler også på det, sier han og utdyper:

– I sektorer der mitt forbund organiserer har vi arbeidsgivere som har trikset med skjemaer for å sikre seg arbeidskraft med lav lønn. Skaffet seg en fordel om du kan si det sånn. Slik kan vi ikke ha det, og det er dette folk sammenligner med.