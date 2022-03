forrige



fullskjerm neste BOMBEROM: En gutt ser på skjermen sin inne i en T-banevogn som står stille ved stasjonen som brukes som bomberom i Kyiv onsdag. 1 av 3 Foto: GENYA SAVILOV / AFP

I Kyiv blant eksplosjonene: − Jeg vil ikke flykte

I Kyiv stålsetter de seg på russernes videre bombardement. Fra bomberommet jobber Larysa (48) for å skaffe forsyninger til eldre som har gått tom for mat.

Store deler av familien hennes er i sving for å motstå den russiske invasjonen av Ukraina. Larysa (48) er frivillig og jobber med å koordinere matutdeling til eldre i Kyiv som er i ferd med å gå tom. Det gjør hun mens hun går i skytteltrafikk mellom leiligheten i tiende etasje og bomberommet i kjelleren.

– Jeg må jobbe fra bomberommet. Jeg prøver å finne frivillige som kan gå med mat til de eldre, forteller hun til VG onsdag.

Hun forteller om en enn så lenge rolig dag, men at dagen i går var svært dramatisk, med flere eksplosjoner – hvor blant annet TV-tårnet i sentrum av byen var åsted for dødelige angrep. Ukrainske myndigheter har opplyst at fem personer ble drept. Det ble tatt bilder og video mens støvete lik lå i gaten i nærheten av tårnet like etter bombardementet.

Til bomberommet

Selv var Larysa i leiligheten sin da TV-tårnet ble truffet. Hun rakk ikke ned i bomberommet.

– Vi så masse røyk, sier hun.

– Nå er jeg tilbake i leiligheten, men jeg er hvert minutt klar til å dra tilbake bomberommet.

KRIGENS OFFER: Politifolk bærer onsdag bort en av de som døde da TV-tårnet i sentrum av den ukrainske hovedstaden ble angrepet dagen i forveien.

Mens VG intervjuer henne, går flyalarmen på ny og hun må evakuere sin egen bolig i all hast. Store deler av Kyivs befolkning befinner seg nå i kjellere og bomberom for å søke beskyttelse fra russiske missiler.

– Jeg kan ikke si at jeg ikke er redd, men vi overkommer redselen slik at vi skal vinne. Hvis vi dør, er det en ære, sier patrioten.

48-åringens ektemann er soldat i det ukrainske forsvaret. Han fikk en hjerneblødning for et halvt år siden, men rykket ut for å være med sine medsoldater da Russland invaderte landet. Hun vil ikke si hvor han kjemper av hensyn til hans sikkerhet.

– Vi ber for ham og alle våre soldater.

Blir værende

Den eldste datteren er også frivillig i det ukrainske heimevernet. Hun lager mat til de mange innbyggerne som har meldt seg som soldater i forsvar av hovedstaden. Den yngste datteren har dratt over grensen til Romania, sammen med hundretusenvis av andre ukrainere.

Selv hamstret Larysa forsyninger før russerne invaderte.

– Vi frivillige og butikkeiere hjelper de som trenger mat. Naboer gir også fra seg.

– Kommer du til å flykte?

– Jeg vil ikke flykte. Soldatene våre må ha en trygg støtte.

SKAL FØDE: Ukrainske Yuri holder sin gravide kone Anna i kjelleren på kvinneklinikken i Kyiv, som er omgjort til bomberom når flyalarmene går onsdag.

Foreldrene hennes bor også i Kyiv-området, men de har hun ikke kommet i kontakt med på fire dager.

– Faren min var barn under andre verdenskrig og har alltid vært redd for at krigen skal komme tilbake til Ukraina. Nå vet jeg ikke hva som har skjedd med dem, sier hun.

– Jeg er ikke redd, men jeg frykter at familien og vennene min skal dø. Og så er det skummelt når jeg hører høye eksplosjoner.

Sabotører

Mikhail er også fra Kyiv og jobber som fotograf utplassert hos hovedstadens heimevern. Han har reist rundt i byen og fotografert store ødeleggelser, bygninger som har fått sprengt ut veggene og branner som herjer etter eksplosjonene.

– Soldatene våre er ved Kyiv og vil forsvare byen fra den russiske hæren.

– Det viktige er å finne og bekjempe sabotører i byen, fortsetter han.

– Er du redd?

– Ja, selvfølgelig. Men for meg er det enklere fordi familien min er i Polen, så jeg trenger ikke bekymre meg for dem. Jeg må ikke ringe dem etter hver flyalarm, derfor kan jeg konsentrere meg om jobben min.

Hverken Larysa eller Mikhail ønsker å ha etternavnet sitt på trykk av hensyn til sin egen sikkerhet.