ALVORLIG: To personer er kritisk skadet etter en ulykke i Flå. Vogntoget var ikke involvert i ulykken.

Én person omkommet i frontkollisjon i Flå

To biler var onsdag kveld involvert i en trafikkulykke på riksvei 7 i Flå kommune. Én person er bekreftet omkommet, og to er alvorlig skadet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Én person er bekreftet omkommet etter ulykken, opplyser politiet. De to andre er alvorlig skadet. Det ble tidligere meldt at de to andre var kritisk skadet.







Tre personer var involvert. Det er snakk om to personer i en personbil, og en person i en varebil, opplyste operasjonsleder Marianne Mørk i Sør-Øst politidistrikt til VG klokken 21.20.

– To personer er fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Begge var våkne, men begge har kritiske skader, sa Mørk tidligere onsdag.

Det ble tidligere meldt at det var fire personer, men det er nå konstatert at det er tre.

Alle de tre involverte er i 50-årene. Ingen av dem er fra lokalområdet.

FLØYET TIL SYKEHUS: Luftambulansen fraktet to kritisk skadede personer til Ullevål sykehus etter trafikkulykken i Flå kommune onsdag kveld.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 19.42 onsdag kveld. Det ble først meldt at det var tre personer som var involvert.

Brannvesenet bisto med å få ned luftambulansen som var rekvirert til ulykkesstedet.

– Det har vært en alvorlig trafikkulykke med flere personer involvert. Vi bistår helse og har godt med brannressurser på stedet, sier vaktleder Erik Smitrød i 110 Sør-Øst.

Veien er stengt i begge retninger og vil forbli stengt i lengre tid på grunn av undersøkelser. Omkjøring skjer via E16, opplyser Vegtrafikksentralen.

