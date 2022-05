BER JUSTISMINISTEREN RYDDE OPP: Etter å ha lest VGs saker om PST-sjef Hans Sverre Sjøvolds oppbevaring av ulovlige våpen, ber Justispolitisk talsperson for SV, Andreas Sjalg Unneland, om mer åpenhet.

Justispolitiker om Sjøvold-saken: − Det er mye som stinker

For første gang erkjenner Justisdepartementet at Hans Sverre Sjøvold ikke informerte om sine tre ulovlige våpen før han tiltrådte som PST-sjef. Nå må justisministeren forklare seg i Stortinget.

– Man kan ikke bare ta seg til rette fordi man er politi eller sjef, sier justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland.

– De som forvalter lovverket på vegne av det offentlige, har et ekstra ansvar for å selv å følge loven.

Nå krever Høyre, Venstre og SV at justisminister Emilie Enger Mehl kommer til Stortinget for å svare på spørsmål.

– Alle fakta må på bordet

I en sak i VG søndag, bekreftet ekspedisjonssjef i departementet, Unni Gunnes at Hans Sverre Sjøvold holdt tilbake relevant informasjon i autorisasjonssamtalen, før han tiltrådte stillingen som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.

VG har skrevet flere saker om våpnene Sjøvold tok imot av enken til en avdød losjebror.

Ifølge Gunnes fortalte ikke Hans Sverre Sjøvold om våpnene i autorisasjonssamtalen.

For bare en uke siden oppga det samme departementet til VG at Sjøvold hadde orientert om våpnene før han begynte i en av landets mest betrodde stillinger.

I dag har flere politikere i justiskomiteen sendt skriftlige spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl.

– Det er ikke bra at Justisdepartementet er så utydelige. Jeg er nå opptatt av å få alle fakta på bordet før jeg tar stilling til om jeg har tillit. Men kameraderi og tjenesteforsømmelse er alvorlig, sier Sveinung Stensland.

VIL HA SVAR: Justisministeren må på banen, mener Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson for Høyre.

Høyre krever nå at Justisministeren kommer til Stortinget for å svare på alle ubesvarte spørsmål i denne saken.

– Det er ingen vei utenom. VGs avsløringer gjør at vi nok er flere som vil ha svar, sier Stensland.

– Mildt sagt klanderverdig

Fem måneder etter at Sjøvold tiltrådte som sjef for PST i juni 2019, avslørte VG at Sjøvold i en årrekke hadde oppbevart skytevåpen i strid med loven – blant annet inne i Justisdepartementet.

Spesialenheten åpnet etterforskning av den tidligere politimesteren i Oslo.

Sommeren 2020 ble Sjøvold ilagt en bot på 50 000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpnene.

Venstres justispolitiske talsperson, Ingvild Wetrhus Thorsvik mener at Sjøvold gjorde feil da han ikke orienterte om våpnene under autorisasjonssamtalen:

– Denne samtalen er et viktig ledd i selve sikkerhetsklareringen av PST-sjefen. Han skulle ha opplyst om alle strafferettslige forhold, uavhengig av om dette fremkommer på politiattester eller lignende, sier hun.

URYDDIG: Ingvild Wetrhus Thorsvik er klar på at Hans Sverre Sjøvold skulle orientert tidligere om våpnene.

– Når du selv er kjent med at du har begått et lovbrudd, så må du jo informere om det. Han må åpenbart ha visst at dette var et lovbrudd, sier Thorsvik som i dag har sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren

– Det er ikke greit at Sjøvold ikke forteller om dette når han skal sikkerhetsklareres?

– Åpenbart ikke. Dette er av aller høyeste interesse for å få den tilliten som kreves for å inneha denne stillingen. Det å ha denne informasjonen uten å oppgi den, er mildt sagt klanderverdig.

Mehl må svare Stortinget

Thorsvik har stilt spørsmål til justisministeren som må svare på dette i Stortinget: «Når fikk justisdepartementet kjennskap til at PST-sjefen hadde ulovlige våpen ulovlig oppbevart, hvilke andre saker er det justisdepartementet viser til i VG-artikkelen og – i lys av informasjonen departementet sitter på i dag – mener justisministeren fortsatt at ansettelsen av PST-sjefen var riktig?»

Stillingen som PST-sjef krever sikkerhetsklarering på nivå «strengt hemmelig, Cosmic Top Secret, og plettfri vandel.»

Sjøvold selv har ikke besvart VGs spørsmål om når han orienterte sitt eget departement om våpnene sine.

Spesialenhetens etterforskning avdekket at de var oppbevart i skap og skuffer på kontoret.

Først i november 2019 skrev Sjøvold sin egen redegjørelse til justisdepartementet om våpenoppbevaringen.

VG har bedt om innsyn i denne – uten å få det.

PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold

Thorsvik mener at Justisdepartementet i tillegg har håndtert saken uryddig.

– Jeg tenker at Mehl som øverste leder og justisminister i Norge bør kunne svare på spørsmål, sier hun:

– Mehl må stille seg til disposisjon og være med på å skape åpenhet rundt den situasjonen som kan være med på å svekke tilliten til flere instanser.

Nylig avslørte VG at en ansatt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt ble 100 prosent ufør etter press og trusler fra kolleger om å ta imot Sjøvolds våpen.

Politidirektoratet har nå iverksatt en gransking.

Justispolitisk talsperson for SV, Andreas Sjalg Unneland har lest VGs avsløringer.

– Det er mye som stinker med denne saken: Forklaringer som endrer seg, og en ansatt som føler seg så presset at vedkommende blir ufør. Dette vitner om en ukultur i politiet som har gått for langt, mener Unneland.

Han beskriver prosessen som altfor lukket, med mye ulik informasjon.

– Nå er det på tide med åpenhet. Mehl må rydde opp i faktagrunnlaget, slik at vi får vite hva som faktisk skjedde og når.

– Jeg kommer til å kalle justisministeren inn til Stortinget for å besvare spørsmål i denne saken. Da forventer jeg oppklarende svar.

Justisminister Emilie Enger Mehl har foreløpig ikke ønsket å stille til intervju om saken.

1. mai sendte hun ut en pressemelding der hun blant annet skrev:

«Jeg har tillit til Sjøvold som PST-sjef.»