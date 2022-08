PÅ SOMMERLEIR: Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Stoltenberg: − Putin mener i sitt forvirrede hode at han kan bestemme hva Ukraina skal gjøre

UTØYA (VG) Putin har ingen rett til å bestemme hva tidligere Sovjet-republikker gjør, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Putin mener i sitt forvirrede hode at han kan bestemme hva Ukraina skal gjøre.

Det sier tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg. Eller tidligere leder av Majorstua AUF, som han kalles på sommerleiren.

– President Putin har ingen rett til å bestemme hva tidligere Sovjet-republikker kan, og hva de ikke kan gjøre. For å være helt sikker på at Putin forstår dette, så har vi økt vår tilstedeværelse i regionen betraktelig, fortsetter han.

– Putin må vite at hvis han i det hele tatt tenker på å gjøre det mot et Nato-land som han har gjort mot Ukraina, så er hele Nato der på flekken, sier han.

LEDER: AUF-leder Astrid Hoem åpnet sommerleiren.

Utfordret av AUFere

Putin har fått det motsatte av hva han krevde før krigen, mener Stoltenberg.

– Han har fått mer Nato langs sine grenser. Mer styrker. Og han oppnår også at det blir flere Nato-medlemmer, sier han.

Dette er hans 48. sommer på Utøya – og denne gangen blir han utfordret av unge AUFere som har spørsmål til Nato-sjefen. Et av temaene er forbud mot atomvåpen.

– Jeg er dypt bekymret for det vi ser. Mitt og Natos mål er en verden uten atomvåpen. Vi er enige om målet, sier Stoltenberg.

– Det som er utfordringen er hvordan kommer vi dit. Jeg tror at den eneste veien til en verden uten atomvåpen er avtaler mellom land som har atomvåpen, fortsetter han.

Stoltenberg ble også spurt om Israel/Palestina-konflikten.

– Som tidligere partileder og statsminister skjønner jeg godt hva du sier. Som generalsekretær i Nato må jeg være litt varsom i det spørsmålet. Det er min jobb.

UTØYA-VENN: Jens Stoltenberg har vært på Utøya 48 år på rad.

Sang «Norge ut av Nato»

Stoltenberg var statsminister i Norge 22. juli 2011, da en høyreekstrem terrorist drepte 77 mennesker, 69 på Utøya og åtte i regjeringskvartalet. Stoltenberg har beskrevet dette som den verste dagen i sitt liv.

Selv var han på Utøya for første gang i 1974. Da var han 14 år. Siden den gang har han vært AUF-leder, Ap-leder, stortingsrepresentant, finansminister og statsminister. Blant annet.

Stoltenberg forteller at da han var ung AUFer, sang han «Norge, Norge ut av Nato». Han har også fortalt om den såkalte «Nato-dassen», som fikk navnet sitt fordi noen i AUF hadde stjålet et Nato-skilt fra hovedkvarteret på Kolsås i Bærum – og hengt det opp over en do på Utøya.

ÉN PLAN: 4. februar i år presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) den nye sentralbanksjefen. Så måtte Stoltenberg trekke seg.

– Jeg hadde én plan

I 2014 ble den tidligere Nato-motstanderen generalsekretær i Nato, og han har stort sett holdt seg unna å kommentere norsk politikk siden det.

– Jeg skal i dag ikke snakke om Wisting-feltet, Lofoten og Vesterålen eller skolepolitikk, sier Stoltenberg til sommerleiren.

Han avviser at hans langsiktige plan var å bli Nato-sjef.

– Jeg hadde én plan på 80-tallet. Det var å bli sosialøkonom og statistiker. Og kanskje etter hvert få meg en jobb i Norges Bank, sier Stoltenberg.

I år var planen å vende hjem for å nettopp jobbe i Norges Bank, som Norges sentralbanksjef. Så kom 24. februar, da Russland invaderte nabolandet Ukraina.