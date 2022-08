PÅ UTØYA: Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Stoltenberg med klart ønske til Støre: Send mer våpen

UTØYA (VG) Norge må bidra med mer våpen til Ukraina i tiden som kommer, mener Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Det innebærer å be forsvarsindustrien om å produsere mer våpen, sier han til VG.

– Det er ingen som vet nøyaktig hvordan krigen kommer til å utvikle seg. Det vi vet er at de aller fleste kriger ender ved forhandlingsbordet, og vi vet at hva et land kan oppnå der er helt avhengig av styrken på slagmarken, sier Jens Stoltenberg til VG.

– Derfor er vårt ansvar å gi støtte til Ukraina så vi maksimerer mulighetene for at de kan oppnå et resultat ved forhandlingsbordet som er akseptabelt for dem og som sikrer at Ukraina fortsetter å være et demokratisk og uavhengig land i Europa, fortsetter han og legger til:

– Og at Putin ikke vinner.

Natos generalsekretær besøker torsdag AUFs sommerleir på Utøya. Her har han vært 48 år på rad, som ung og fersk AUF-er, som Ap-leder og som statsminister.

På Utøya er Stoltenberg en superstjerne – og selfiekøen blir så lang at etter ti minutter må AUF-ledelsen finne en ny løsning for å holde tidsskjemaet. Den lange køen samler seg til et gruppebilde.

Egentlig skulle Stoltenberg hjem til Norge og jobben som sentralbanksjef. Men da Russland gikk til krig mot Ukraina hadde han ikke noe valg, forteller Nato-sjefen. Nå må han heller svare på hva mer han ønsker seg fra Jonas Gahr Støres regjering.

VETERAN: I 1974 var 14-åringen Jens Stoltenberg på Utøya for første gang.

Mer våpen

– Norge gir betydelig støtte, og alle Nato-land må være forberedt på å fortsette å gi.

Stoltenberg forteller at han for to dager siden hadde en samtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og fikk en konkret ønskeliste.

– Det er et behov for å ikke bare gå og se i lagrene hva vi har, men å gå til også norsk forsvarsindustri og spørre hva de kan produsere. Vi trenger mer ammunisjon og mer våpen for å kunne levere til Ukraina.

Støtten har en pris, sier han: Våpen koster penger, å gjennomføre store økonomiske sanksjoner har en pris og Europa betaler en pris i form av skyhøye energipriser.

– Men vi må forstå at prisen ved å ikke støtte Ukraina er høyere, for det er en mer farlig verden. Det er en verden hvor Putin vinner frem. Det kan også true oss hvis han ser at han vinner frem hver gang han bruker militærmakt, fortsetter han.

– Så må vi også huske på at mens den prisen vi betaler kan måles i kroner og øre, så kan prisen Ukraina betaler måles i tapte menneskeliv. Det er en fundamental forskjell.

Vil hjem i 2023

I starten av februar fikk han drømmejobben som sentralbanksjef i Norge. I slutten av mars trakk han seg fra stillingen for å fortsette ett år til i Nato.

SAVNER NORGE: Stoltenberg skulle hjem i 2022. Nå blir det først i 2023.

– Hvor lenge har du tenkt til å bli i Nato?

– Jeg har ingen andre planer enn å bli der frem til neste høst. Så er min plan å komme hjem til Norge.

– Vet du noe om hva du skal gjøre da?

– Overhodet ikke, og det haster ikke, sier Stoltenberg og ler.

– Du var ganske klar for å dra hjem, egentlig?

– Ja, før invasjonen var jeg klar for å komme hjem og begynne i Norges Bank. Jeg sa nei til noen henvendelser om å fortsette i Nato, men da krigen brøt løs hadde jeg ikke noe valg. Det var helt riktig å fortsette i Nato, og Norges Bank har fått en strålende sentralbanksjef og ... sånn er det.

– Savner du Norge?

– Ja. Jeg trives og har det veldig meningsfylt i Nato og Brussel. Men jeg savner Norge, jeg savner vennene mine, jeg savner naturen og jeg er glad i Norge. Derfor kommer jeg også tilbake til Norge, sier Stoltenberg.

Venter på Tyrkia

Etter at Russland invaderte Ukraina har Sverige og Finland søkt om medlemskap i Nato. Men flere land, blant dem Tyrkia, har ennå ikke godkjent medlemskapet til de to landene.

Stoltenberg vil ikke være med på at Tyrkia bruker lang tid på å godkjenne Finland og Sveriges søknader om Nato-medlemskap.

SOMMERLEIR: 700 AUFere er samlet på Utøya denne uka.

– Du finner sikkert folk på AUF sin sommerleir som vil være bekymret for kurdernes situasjon?

– Dette handler ikke om en bestemt etnisk gruppe. Dette handler om at terrorister skal straffeforfølges. Men når det gjelder konkrete personer og deres status og Sverige og Finland, så er det svenske og finske lover som avgjør det, sier Stoltenberg.

– Sånn dette kan høres ut er at Sverige og Finland i dag beskytter terrorister. Gjør de det?

– Sverige og Finland skjerper sine terrorlover. Alle er opptatt av at vi skal bekjempe terror, og så skal vi ha et tettere samarbeid for å få til det.