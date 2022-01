STORE ENDRINGER: Mange færre vil nå trenge å ta en pcr-test etter at de har fått positivt svar på hurtigtesten. Dette er et illustrasjonsbilde.

Mange vil forsvinne fra smittetallene: − Ganske stor endring

Nå vil de daglige smittetallene bare vise hvor mange ikke-ferdigvaksinerte som får påvist corona.

– Det vil antakelig komme en midlertidig nedgang i registrerte smittetilfeller, uten at det betyr at det er en reell nedgang i smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Frem til nå har det vært slik at alle som tester positivt hjemme, må ta en PCR-test for å bekrefte resultatet. Det er også først når de gjør det at de blir en del av smitte-statistikken.

Denne uken ga regjeringen klarsignal for å endre systemet: De som har fått booster-dose, eller som har blitt smittet etter at de er fullvaksinert, slipper å ta en slik PCR-prøve.

Det betyr at de ikke teller med i den daglige smitte-statistikken til FHI. Den vil vise hvor mange ikke-ferdigvaksinerte som blitt registrert smittet. Det er klart flest yngre mennesker:

45 prosent av Norges befolkning har fått tre doser. Flere er også ferdigvaksinert fordi de har fått to doser i tillegg til smitte, og mange barn får bare én dose. Det vil si at minst halvparten ikke vil dukke opp i den daglige statistikken, hvis de blir smittet med corona og tester positivt hjemme.

– Det er en ganske stor endring, og det har selvfølgelig betydning for hvordan man fortolker de tallene som er, sier Vold.

Derfor slutter de ikke å telle

FHI har lenge vært mindre opptatt av smitte, og mer opptatt av sykehusinnleggelser. De som har størst risiko for å havne på sykehus hvis de smittes er eldre og uvaksinerte.

Da omikron kom til Norge, sa FHI at det var viktig å følge med på hva som skjer når varianten begynte å spre seg blant eldre grupper, og hvilke konsekvenser det fikk på sykehusene. Men nå er det altså flest unge som vil få bekreftende PCR-test, fordi de ikke har tre doser.

– Hvorfor det, når det er de eldre som kan ha størst risiko for å havne på sykehus?

– Grunnen til at vi har sagt at de ikke trenger bekreftende PCR-prøve, er at de ikke har noe behov for å få registrert at de er smittet i MSIS: Det vil ikke ha noen konsekvenser med tanke på coronasertifikat eller videre vaksinering. Det er derfor denne gruppen er tatt ut av systemet, sier Line Vold.

Samtidig mener sørafrikanske eksperter at omikron er så smittsomt at det å teste og isolere folk som ikke er syke ikke har noen effekt.

– Kunne dere sluttet å telle nå, hvis det ikke var for at folk skulle få grønt coronasertifikat?

– Det er det også nyttig for oss i forbindelse med overvåkningen. Men det blir hele tiden en avveining av hvordan vi bruker ressursene og de ulike datakildene vi har, som gir andre måter å følge utviklingen på.

– Når kan de slutte med det da?

– Vi gjør jo ikke overvåkning på denne måten for influensa for eksempel, så på sikt vil man nok endre systemet og innrette overvåkingen på en annen måte, sier Vold.

– Vi beveger oss i retning av normalisering etter hvert. Akkurat nå er vi fortsatt i en pandemi, og vi er inne i en stor bølge med smitte. Så vi trenger god overvåkning med hensyn til hva trendene og utviklingen er. Men det har aldri vært sånn at vi har oversikt over hver enkelt smittet i Norge.

Hun mener de daglige smittetallene fortsatt vil være en indikator på hvordan pandemien utvikler seg, selv om de må tolkes annerledes.

– Så må vi vite litt om hvor smitten skjer i samfunnet nå – for eksempel hvilke aldersgrupper som har flest smittede og sykehusinnlagte og hvordan det fordeler seg geografisk. Det er viktig med hensyn til innretting på tiltak, og slik oversikt er det ulike måter å fremskaffe informasjon om.

Info Dette skal de følge med på For å følge med på hvordan smittesituasjonen er i ulike aldersgrupper, sier Line Vold at FHI vil bruke verktøy som Symptometer-systemet, der de følger et representativt utvalg av befolkningen som kan svare på spørsmål, blant annet om de har vært syke og om de har testet seg. Når det gjelder selvtesting, har FHI og Helsedirektoratet anbefalt at man går for en løsning der folk selv registrerer at de har testet positivt gjennom datasystemene flere kommuner bruker til digital smittesporing. Tall fra dette skal rapporteres ukentlig av kommunene til statsforvalterne. Vis mer

Test-presset kan øke igjen

Begrunnelsen for denne endringen i test-systemet, var at analysekapasiteten i sykehuslabene er i ferd med å sprenges.

Omikron-bølgen er fortsatt på vei opp, og regjeringen annonserte mandag at flere karantenekrav droppes. FHI forventer en generell økning i smitte i samfunnet fremover, sier Vold.

Det er også blant yngre at det er registrert mest smitte - og der det er satt færrest booster-doser.

– Vil dette være nok for å ta ned presset på sykehuslabene da?

– Vi tror det, for situasjonen nå, og så må vi selvfølgelig følge med på hvordan det blir i praksis og hvordan dette utvikler seg videre. Men utfra hvor mange som har tatt oppfriskingsdose kan det bety en betydelig nedgang, sier Vold.

– Er det en mulighet for at man vil se en nedgang i smittetallene nå, og så en økning igjen, fordi så mange flere smittes at det uansett blir flere ikke-fullvaksinerte som må ta pcr?

– Det vet vi ikke per nå, men det kan skje. Derfor må vi følge med og gjøre justeringer i takt med utviklingen og vurderinger av hva som er mest hensiktsmessig innretning videre.

Til nå har det ikke blitt rapportert hvor mange som tester positivt med hurtigtester. Helsedirektoratet og FHI anbefalte i det siste faglige grunnlaget de leverte til regjeringen at folk selv skal melde inn at de tester positivt gjennom datasystemene noen kommuner bruker i smittesporing fra før.

Disse smittetallene skal rapporteres ukentlig av kommunene til statsforvalterne.