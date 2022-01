MANGE BORTE: Mange kjente ansatte som barna er trygge på – er for tiden borte fra jobben i barnehagene på grunn av coronar-relatert sykefravær. ILLUSTRASJONSFOTO

Boom i sykefravær for barnehageansatte – legemeldt fravær fyker i været

Mer enn hver fjerde ansatt (28 prosent) var borte fra barnehagene i Ullern bydel sist uke. Samtidig melder NAV om det høyeste legemeldte sykefraværet totalt siden nedstengningen.

Av Frank Ertesvåg

Mange får merke kortere åpningstider og i noen tilfeller – stengte barnehage-avdelinger de første ukene i det nye året. Forklaringen er et sykefravær blant ansatte og vikarer som Barnehage-Norge knapt har sett maken til.

– I en barnehage her i bydelen var ti av tolv ansatte borte på grunn av corona-relatert sykdom sist uke, sier barnehagesjef Aud Jane Stokkeland Stender i Ullern bydel til VG.

I rapporten fra landets statsforvaltere fra sist uke, meldes det om at stor smitteøkning fører til at ansatte ikke kan møte på jobb. I noen kommuner

meldes det at tilgang på vikarer er enda mer utfordrende nå enn tidligere, skriver Utdanningsdirektoratet i sin oppsummering for uke 3.

– Utfordringen vår er å finne en balanse mellom det smittevernmessig forsvarlige – og å beholde et trygt og godt tilbud for barna, beskriver barnehagesjefen i Ullern bydel i Oslo.

Trenger kjente ansikter

Stender legger ikke skjul på at det er vanskelig å gi barna kjente ansikter som voksenpersoner i barnehagene.

Foreløpig har bydelens mange barnehager holdt åpent hittil gjennom sykefravær-perioden etter den økende omikron-smitten. Noen få avdelinger har måttet stenge. Men vikarer og de ansatte som er på jobb har klart å holde barnehagene åpne.

– Vi har gått ned på åpningstid fra 9 timer og 30 min. til 8 t. 30 min. I stedet for å stenge barnehagene førsøker vi å finne løsninger, sier Stender.

I hennes bydel er det aktuelt å redusere åpningstiden ytterligere i noen barnehager.

Aud Jane Stokkeland Stender er leder for barnehageavdelingen i Ullern bydel i Oslo.

Også i de andre bydelene i Oslo er det høyt sykefravær blant de ansatte i barnehagene.

I uke 3 (sist uke) varierte det egenmeldte fraværet mellom 15 og 30 prosent, i følge barnehageseksjonen i byrådsavdelingen for oppvekst.

Sykefraværet oppgis å være høyere enn normalt. Samtidig er det en bekymring for at det vil stige ytterligere når smitten øker, skriver Karin Steenstrup i byrådsavdelingen i en e-post til VG.

Belastningen er stor for mange barnehageansatte som den er for mange skoleansatte - som VG omtalte i helgen.



– Støvsugd vikarmarked

De ansatte som ikke er borte, strekker seg imidlertid langt for å opprettholde et så normalt tilbud som mulig.

– Med den høye smitten og gjeldende smittevernregler er mange nødt til å ha noe redusert åpningstid. Det kan også oppstå kortvarige situasjoner der en avdeling på kort varsel står uten personell og det ikke er mulig å få tak på vikar, og da må avdelingen holde stengt, skriver Steenstrup.

Også i andre større byer, som Bergen, er sykefraværet i barnehagene generelt høyt på grunn av den omseggripende smitten.

På grunn av høyt sykdomsfravær blant de ansatte i Bogane barnehage, så de seg nødt til å stenge en av avdelingene, ifølge TV2.

En statsforvalter skriver at det kan se ut som det er barnehagene som nå har størst utfordringer med bemanning og vikarer, ifølge rapporten fra uke 3, ført i pennen av avdelingsdirektør Hilde Austad i Utdanningsdirektoratet.

Hans Christian Holte er direktør i NAV, som sammen med SSB leverer statistikk om sykefraværet i Norge.

Men det er slett ikke bare barnehagene som er rammet av sykefraværet i vinter.

Kommune-Norges egen organisasjon, KS, slår alarm om høyt fravær på grunn av sykdom og karantene på flere samfunnskritiske områder som skole, helse og omsorg.

– Det er veldig presset og vikarmarkedet er stort sett støvsugd, så det er veldig vanskelig å få tak i erstatning for folk som blir syke nå, sier direktør Helge Eide i kommunesektorens organisasjon, KS til TV2.

Høyere legemeldt sykefravær

Samtidig melder NAV om at det legemeldte sykefraværet sist uke var det høyeste siden corona-nedstengningen av Norge.

Foreløpige tall fra NAV viser at det ble 50.200 nye personer med legemeldt sykefravær i forrige uke. 22.300 av sykmeldingene var koronarelaterte.

50.200 nye sykmeldte personer sist uke er 5500 flere enn i uken før, og 21.300 flere enn i samme uke for ett år siden.

Tallene er ikke sesongjustert og viser ikke varigheten på sykefraværet eller egenmeldt sykefravær, presiserer NAV.

NAV-sjef Hans Christian Holte er likevel opptatt av å formidle at sykefraværet for tiden er uvanlig høyt.

– Antall nye personer med legemeldt sykefravær stiger som følge av omikronspredningen i samfunnet. Antallet nye sykmeldte personer totalt og med coronarelaterte diagnoser er det høyeste siden mars 2020, da vi fikk den første nedstengningen som følge av viruset, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.