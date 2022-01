VALGPÅVIRKNING?: Til sammen har forskerne undersøkt 12,5 millioner kommentarer på Facebook og 360.000 twittermeldinger i jakten på utenlandsk valgpåvirkning.

Fant ingen tegn til utenlandsk påvirkning av stortingsvalget

Istedenfor fant forskerne eksempler på at utenlandske aktører aktivt forsøker å påvirke nordmenn på sosiale medier.

Av Ola Haram

Publisert: Nå nettopp

– Dette skjer over tid og på måter som gjør at vi må ta denne utfordringen på alvor, sier Eskil Grendahl Sivertsen, fagdirektør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

– Hvordan da?







– Selv om vi ikke fant noe som tyder på at valget ble forsøkt påvirket, så viser våre undersøkelser at det er aktører der ute som skaper og sprer informasjon på norsk, rettet mot et norsk publikum. Noe handler om desinformasjon hvor det er manipulasjonsteknikker bak, som for eksempel falske kontoer, sier Sivertsen.

Redd for utenlandske aktører

Frykt for valgpåvirkning i fjor, gjorde at regjeringen lanserte 13 tiltak som skulle styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning sist stortingsvalg.

Et av tiltakene i regjeringens handlingsplan var å kartlegge informasjonspåvirkning av valget. FFI fikk oppdraget i samarbeid med analysebyråene Analyse & Tall og Common Consultancy og har resultert i rapporten «Uønsket utenlandsk påvirkning? – kartlegging og analyse av stortingsvalget 2021».

NETTVERK: Undersøkelsene til FFI identifiserte blant annet «John Smith»-nettverket. Tre av profilene har til sammen 632 delinger av norsk innhold imellom 1. august og 16. september 2021. Nettverket kommer opp i FFIs analyser fordi de hyppig delte de samme lenkene innenfor en periode på 60 sekunder.

Til sammen har forskerne undersøkt 12,5 millioner kommentarer på Facebook og 360.000 twittermeldinger i jakten på utenlandsk valgpåvirkning.

– Hva med de lukkede gruppene på sosiale medier? Har dere undersøkt de?

– Det er en del personvernhensyn, etiske og ressursmessige vurderinger som gjør at vi i dette oppdraget ikke går inn i de lukkede gruppene, sier Sivertsen og fortsetter:

– Vår vurdering er likevel den at om en aktør skulle ha oppnådd noe særlig effekt med valgpåvirkning, så mener vi at de ikke ville ha vært i stand til det, uten at vi hadde funnet noen spor av det i våre analyser, sier Sivertsen.

PÅVIRKNING: Eskil Grendahl Sivertsen er fagdirektør ved FFI. Han mener det er viktig å ikke slå seg til ro med at valget ikke ble utsatt for påvirkning, ettersom utenlandske aktører aktivt forsøker å påvirke nordmenn på sosiale medier.

Gode nyheter

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram er glad for at rapporten «frikjenner» valget som var i høst.

– Det er gode nyheter at forskerne ikke har funnet tegn til målrettede påvirkningsforsøk mot stortingsvalget fra utenlandske aktører.

FØLGER MED: – Vi har høy tillit til valggjennomføringen i Norge. Skal vi bevare den tilliten, må vi også ta trusler om utenlandsk påvirkning på alvor, mener Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Var det noe som overrasket deg i denne rapporten?

– Vel, når man hører om hva som har skjedd i andre land, så hadde jeg trodd at de hadde funnet mer påvirkningsarbeid der ute. Det som bekymrer meg mest er at rapporten viser at utenlandske aktører har kapasitet til å gjennomføre større påvirkningsaksjoner hvis de virkelig går inn for det, sier Gram og fortsetter:

– Som privatperson sitter man jo ikke på Facebook og tenker at det man leser kan være en del av en påvirkningsoperasjon.

Han understreker at rapporten er viktig for arbeidet med valgpåvirkning fremover.

– Rapporten viser at vi ikke skal være naive, og at vi må fortsette den viktige jobben med å motvirke uønsket påvirkning av valg, sier Gram.

Etablert arbeidsgruppe

Et annet tiltak har vært å opprette en arbeidsgruppe på tvers av flere departementer og etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenestene som møtes flere ganger årlig for å jobbe sammen om forebygging.

– Noe av det viktigste vi gjør er å styrke folks vurderingsevne og motstandskraft mot de som ikke vil oss vel, avslutter Gram.