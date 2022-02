Sotrovimab ble allerede anbefalt å bruke i mai 2021, men Norge fikk først en begrenset antall doser i desember 2021.

Covidmedisin anbefalt i mai - først tatt i bruk i desember

Danmark tok i bruk antistoffmedisiner mot covid-19 allerede i april 2021. Først et halvt år senere kom de samme medisinene til Norge.

Av Lara Rashid

Allerede i mars og april 2021 kjøpte flere europeiske land - inkludert Sverige og Danmark - antistoffmedisiner til behandlingen av covid-19.

Slike medisiner gir reduksjon i risikoen for alvorlig sykdomsforløp hos enkelte pasientgrupper.

VG har vært i kontakt med danske helsemyndigheter som bekrefter at Danmark mottok første pakning at medisinen Regen-Cov den 8. april 2021 og første pakning med medisinen Sotrovimab 21. juli 2021.

Region Hovedstaden i Danmark mottok 1.640 doser av Regen-Cov, mens hele Danmark mottok 2.088 doser av Sotrovimab i 2021.

Til sammenligning mottok Norge 100 doser Regen-Cov i oktober og 144 doser av Sotrovimab i desember 2021.

Info Sånn fungerer antistoffmedisiner: Denne typen antistoffmedisin fungerer litt på samme måte som vaksiner. Man injiserer antistoffer som kan bekjempe viruset, men i motsetning til med vaksiner virker de umiddelbart, og effekten varer også i en kortere periode.

Antistoffbehandlingene er basert på «monokronale antistoffer»: Når man utvikler behandlingen tester man forskjellige antistoffer for å se om de binder seg til spike-proteinet i viruset, og lager mer av dem som binder seg best i cellekulturer.

Antistoffene kan deretter injiseres hos en pasient med en positiv covid-prøve, og nøytralisere viruset. Det kan også være at antistoffene beskytter mot å bli syk, hvis du har fått den uten å være smittet. Vis mer

– Uforholdsmessig lang tid

Overlege ved Oslo universitetssykehus, Børre Fevang, bekrefter til VG at de først fikk tilgang på et begrenset antall doser med antistoffmedisiner i oktober.

– En ting er at medisinene tok lang tid før det kom på markedet, det er utenfor Norges kontroll. Men vi fikk heller ikke tilgang på medisiner da det var klart og anbefalt ellers i Europa. Det mener jeg tok uforholdsmessig lang tid, sier Fevang.

SENT: Børre Fevang er overlege ved Oslo universitetssykehus. Han synes helsemyndighetene brukte for lang til å anskaffe legemidler mot tidlig behandling av covid-19.

Et varslet ønske

Fevang forklarer at situasjonen var vanskelig fordi det var usikkert hvilken effekt de forskjellige antistoffmedikamentene hadde. Men allerede i mars 2021 skrev Fevang - med flere leger - at de ønsket seg medikamenter, for å avlaste sykehusene, i en kronikk i Aftenposten.

«Øverst på ønskelisten står effektive antivirale medikamenter, og aller helst medikamenter som kan tas før pasientene blir så syke at de havner på sykehus» skrev de i Aftenposten.

– Opplever du at ønsket deres ble innfridd?

– Altså, da vi skrev den tenkte vi mest på antivirale tabletter, og de er heldigvis på vei.

– I dag skulle vi gjerne hatt tilgang på flere antistoffmedisiner som vi ser har god effekt.

Bør gis tidlig i sykdomsforløpet

Fevang forklarer at noen pasienter reagerer veldig bra på antistoffmedisiner, mens andre pasienter ikke har effekt.

– Vi tror det har en sammenheng med at medikamentet virker best når pasienten får det tidlig. Når pasienter får det på sykehus, er det et mindre antall pasienter som har effekt av medikamentet.

SOTROVIMAB: Dette er medisinen som bør gis tidlig i sykdomsforløpet for å unngå alvorlig sykdom.

Dette er antistoffmedisinene som brukes i Norge:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Virkestoffer (handelsnavn) Type legemiddel Status godkjenning Råd fra EMA om bruk før MT Bruks-område Casirivimab og imdevimab (Regen-Cov)) Monoklonalt antistoff, infusjon Godkjent 12.11.21 Ja, 26.02.21 "Tidlig i forløpet, forebygg- Sotrovimab (Xevudy) Monoklonalt antistoff, infusjon Godkjent 16.12.21 Ja, 21.05.21 Tidlig i forløpet

«Råd fra EMA om brukt før MT» (som står i faktaboksen) betyr at det finnes såpass god dokumentasjon at det er forsvarlig å ta i bruk legemiddelet, men at det er opp til hvert enkelt EU/EØS-land å bestemme, ifølge Legemiddelverket.

Fevang understreker at det fortsatt er mye usikkerhet rundt coronamedisiner, og at situasjonen endrer seg fortløpende.

– Viruset endrer seg. For eksempel har vi sett at antistoffet Regen-Cov har god effekt på delta-varianten, men ikke mot omikron. Sotrovimab derimot ser ut til å fungere mot omikron, sier han og legger til:

– Om vi hadde kjøpt veldig mange doser av Regen-Cov i høst, hadde det vært bortkastet nå. Vi skyter mot et virus som er i bevegelse, og derfor er det usikkert hva som er riktig og hva som ikke er det.

Kontaktet helsemyndighetene om Sotrovimab

Farmasøytselskapet GSK, som produserer antistoffmedisinen Sotrovimab, kontaktet norske helsemyndigheter allerede i mars 2021, samtidig som daværende regjering innførte strenge nasjonale tiltak.

– I mars informerte vi Helsedirektoratet om de første studieresultatene for Sotrovimab, og stilte spørsmål om hvordan man vurderte behovet for denne type medisin i Norge, sier Line Rondan, tidligere ansvarlig for covid-19 behandling i Norden i GSK.

– Vi tilbød også et møte for å diskutere saken.

KONTAKTET HELSEMYNDIGHETENE: Line Rondan var ansvarlig for covid-19 behandling i Norden i mars 2021. Hun kontaktet helsemyndighetene tidlig for å fortelle om studieresultatene for antistoffet Sotrovimab.

– Sikre beskyttelse av sårbare pasienter

– Jeg tok opp dette ved ulike anledninger i løpet av våren, fordi jeg mente det var viktig å være forberedt på eventuelle nye smittebølger og nye virusvarianter, samt sikre beskyttelse av sårbare pasienter ved gjenåpning av samfunnet.

Noe av det Rondan prøvde å kommunisere til Helsedirektoratet var at Sotrovimab har en profil som indikerte virkning mot flere virusvarianter, og at produktet derfor kunne være et viktig supplement til vaksiner i beredskapssammenheng.

Uklar ansvarsfordeling

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, sier til VG at antistoffmedisinene som har vært aktuelle for Norge, kun gis på sykehus, og dermed er det Helse Sør-Øst som har ansvar for å kjøpe inn disse.

– Sotrovimab er et medikament som gis intravenøst på sykehus etter egne prosedyrer og der man tar høyde for anafylaktiske reaksjoner, sier Nakstad.

– Hvorfor er det Helse Sør-Øst sitt ansvar å anskaffe medisinen og ikke deres?

– Det er fordi det er et medikament som må gis av leger på sykehusene, og vi har ikke ansvar for hvilken medikamenter sykehusene skal bruke, svarer Nakstad og legger til:

– Sykehusene styres av regionale helseforetak, som igjen styres av Helse- og omsorgsdepartementet.

244 doser

Helse Sør-Øst skriver i en mail til VG at de har gjort beredskapsinnkjøp av 244 doser antistoff i 2021 til behandling ved alvorlig covid-19 på sykehus.

– Dette er legemidler som ble kjøpt inn før det forelå godkjenning og markedsføringstillatelse, svarer Helse Sør-Øst i en mail.

De vil ikke svare på hvorfor det ikke ble kjøpt inn flere doser av medisinene.

Forsinket

Tidligere har de skrevet dette til VG om hvorfor Norge fikk tilgang på medisinen senere enn våre naboland:

– I mars 2021 bestilte de regionale helseforetakene monoklonalt antistoff på samme tidspunkt som andre europeiske land. Da dette legemiddelet ikke var formelt godkjent ble det avtalt at legemiddelet skulle leveres til Norge når slike godkjenning forelå, tentativ i mai 2021. Godkjenningen av legemiddelet trakk ut, og vi valgte til slutt å be om å få levert legemiddelet før godkjenningen var gitt, skrev Jan Frich.