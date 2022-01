NÆRE:

Ukjent mann fyrte av skudd mot buss: – Veldig skummelt

En mann fyrte av et skudd mot en buss lørdag. Innenfor satt to unge kvinner: – Vi ble sjokkerte, forteller de til VG.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Lørdag ettermiddag rundt klokken 14.30 ble en buss beskutt med et våpen i Bergen sentrum. VG har vært i kontakt med to kvinner i 20-årene som satt rett ved vinduet hvor skuddet traff.

– Vi var på busstoppet ved Haukeland Universitetssykehus, forteller de to på telefon noen timer etter skuddet falt.

Kvinnene studerer og bor sammen i Bergen.

På andre siden av veien la de to merke til en mann som oppførte seg mistenkelig på et busstopp.

– Plutselig tar han opp et håndvåpen og skyter i ruten til busskuret først, forteller de to.

De beskriver lyden av skuddet som en softgun eller luftpistol.

Ifølge de to var det en kvinne ved det andre busstoppet også - det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med denne kvinnen.

Omtrent samtidig kom bussen de skulle på – og de to satt seg inn.

Kvinnene ønsker å være anonyme ettersom gjerningspersonen ikke er pågrepet.

Politiet i Bergen og busselskapet Skyss bekrefter hendelsen over VG. Politiet har ikke tatt noen gjerningsperson etter hendelsen.

– Fikk øyekontakt

Da de to kvinnene satt seg på bussen falt blikket mot personen med våpenet.

– Jeg fikk øyekontakt med ham, men jeg bestemte meg for å se frem, forteller hun som satt nærmest vinduet til VG.

Da smalt det.

– Noen sekunder senere hørte vi et skudd og ruta knuste, forteller hun.

De kastet seg instinktivt ned.

– Vi ble sjokkerte, vi skjønte ikke hva som skjedde og dukket bak noen seter.

De beskriver gjerningspersonen som en mann i 20-årene.

Idet skuddet falt begynte bussen å kjøre. De to kom seg frem til bussjåføren som kontaktet sin sjef og deretter politiet, forteller de.

Operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt bekrefter at politiet har vært i kontakt med bussjåføren og vitner.

– Det ble observert en person som skal ha skutt mot bussen med et våpen, sier han til VG. Politiet har fortsatt ikke oversikt over hva slags våpen det var, men utelukker ikke luftvåpen av noe slag.

Ifølge Kolltveit vil politiet opprette sak på hendelsen.

Busselskapet Skyss bekrefter også hendelsen.

– Det ble skutt mot en buss med et våpen slik at en rute knuste og bussen ble tatt ut av trafikk, skriver Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt i Skyss i en SMS til VG. Berntzen understreker at ingen ble fysisk skadet som følge av hendelsen, men at vitner opplevde det som dramatisk.

– Skummelt

Da VG snakker med de unge kvinnene lørdag kveld er de fortsatt preget.

– Vi har ikke sluttet å tenke på det. Det er veldig skummelt.

– Det er jo «Once in a lifetime», man tror ikke at noe sånt skjer i Norge. Selv om det mest sannsynlig har vært en softgun er det veldig skummelt å bli skutt på, sier den ene.

De to synes det er skummelt at noe sånt kan skje helt tilfeldig.

– Det er skummelt å tenke på hva som kunne ha skjedd. Heldigvis har ingen blitt skadet og vi har det bra, legger den andre til.