NY SKOLEHVERDAG: Wenche Dahl underviser i førsteklasse på Honningsvåg skole, der elevene har kommet tilbake i klasserommene.

Måtte stenge skolen under smitteutbruddet: − Situasjonen var kritisk

NORDKAPP (VG) De siste ukene har Norges nordligste kommune levd med noen av landets strengeste tiltak. Det var nødvendig for at ikke helsetjenesten skulle bryte sammen, mener kommunen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg vet ikke om de har stengt skolen noen andre steder, men vi var nødt, fordi helse holdt på å bryte sammen. Vi måtte ta noen hurtige vurderinger, sier fungerende ordfører Tor Mikkola (Sp) til VG.

– Vi valgte å stenge skolen ut uka for å prøve å begrense smitten. Nå har vi gått over på kohorter og adskilte klasser.

Forrige uke fikk elevene på Honningsvåg skole, fra første til tiende trinn, komme tilbake igjen. Knaggene i gangene er igjen fylt opp med jakker og varme vinterklær.

Men pultene er stilt opp annerledes i klasserommene – i stedet for i grupper, sitter elevene nå enkeltvis med avstand. I friminuttene er elevene fordelt på grupper i øvre og nedre del av skolegården.

– Står i ei bru

Rektor Sirin Figenschou Høyen på Honningsvåg skole sier det er de yngste elevene som nå opplever at de har de strengeste reglene - med restriksjoner på hvor de skal være, og friminutt på forskjellig sted til forskjellig tid.

– Du står i ei bru - fordi du skjønner at skolen er så viktig for samfunnet og for det enkelte barn. Det er mye sosialt som ligger i det å få gå på skolen og ikke være hjemme hele døgnet - og så er det utfordrende for de minste å skulle være på teams, da er de helt avhengige av hjelp hjemmefra, sier hun.

REKTOR: Sirin Figenschou Høyen på Honningsvåg skole

Treningsaktiviteter var også stengt i tre uker - så det var ingen fotball, håndball, svømming, turning, klatring eller korps. Denne uken åpnet det igjen.

Høyen sier det var smitte på skolen i omtrent tre uker før det økte kraftig. Det var en ny situasjon for elevene, men også for lærerne. Hun berømmer dem for å ha kastet seg rundt.

– Man blir bekymret når det endelig kommer hit, for vi har levd i halvannet år nesten uten smitte, sier hun.

– Den siste uken før vi stengte, gikk det fra én til ti smittede i en klasse på bare noen få dager. Etter helgen gikk vi over til planleggingsdag som måtte være digitalt, der vi ikke samlet personalet. Og da vi var klare for å gå til gult nivå med skolen på onsdag fikk vi beskjed om at nå skulle det være hjemmeundervisning i stedet.

– Situasjonen var kritisk

Gjennom hele pandemien, har Nordkapp knapt hatt smittetilfeller. Det har vært et par enkelttilfeller - noen av dem har vært folkeregistrert i kommunen, men bodd og blitt smittet andre steder. Nå har 6 prosent av befolkingen blitt smittet - hovedsakelig i løpet av to uker.

Flere dager for to uker siden, da skolen stengte, var Nordkapp den rødeste kommunen i landet, sett i forhold til befolkningstallet. Samtidig var det smitte på helseinstitusjonen, og legesenteret måtte stenge.

– Situasjonen var kritisk. Mange kommuner sliter nå med bemanning, så det er ikke sånn at vi kan låne fra noen, sier ordfører Mikkola.

Nå som smitten har gått ned igjen, har det igjen blitt lettet på de strenge tiltakene kommunen har levd: Maks fem besøkende hjemme (med unntak for vaksinerte), munnbind-krav på butikkene, og krav om en meters avstand. Kommune har i stedet gått over til anbefaling om å holde avstand, og råd om munnbind. Men ordføreren understreker at situasjonen kan endre seg fra dag til dag.

VIL PÅ SKOLEN: Saga Sedeniussen , Sara Pedersen Tobias Pareli Johnsen

Sara (6): – Kjedelig å være hjemme

Bak i klasserommet i første klasse sitter seksåringene Saga, Sara og Tobias og spreller med bena i en sofa. De forteller at det har vært kjedelig å være hjemme - både på grunn av sykdom, og stengt skole. Alle har blitt testet med pinner i nesa - det synes de var ekkelt.

– Det er kjedelig å være hjemme og sitte og ta medisin, sier Sara.

Likevel er de alle enige om at det er fint å være tilbake - selv om det er litt annerledes. I dag har de også øvre del av skolegården til friminuttet, som er det de liker best, fordi der kan de ake.

– Vi får bare lov til å være med første og andre, men vi går i første. Men vi kan ikke være med de i tredje og fjerdeklasse. I dag skal de være oppe, og vi skal være nede, forteller hun.

I åttende klasse, er det flere som har blitt vaksinert. Likevel har det vært noe smitte også på dette trinnet. Også Jacob Gusdal (13) er glad for at hjemmeskolen er over for denne gang.

– Vi hadde skole gjennom teams på pc-er som vi fikk med hjem fra skolen. Det er en annen følelse å sitte ved den samme pulten hele tiden. Selv når jeg er ferdig med hjemmeskolen, føles det fortsatt ikke som om jeg er hjemme og kan gjøre hva jeg vil, sier han.

Helt i starten av pandemien stengte også skolen ned i åtte uker, da det ble nasjonalt vedtatt at skolene skulle stenge.

– Akkurat da skjønte jeg ikke helt hvorfor vi skulle ha hjemmeskole, for det var ingen smittede, sier Espen Andersen (13).