TILTAK: Trondheim kommune strammer nå inn på tiltakene.

Trondheim innfører påbud om munnbind

Trondheim kommune innfører påbud om munnbind på kollektivreiser med buss, og i butikker og kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre.

Av NTB

Det bestemte formannskapet i Trondheim kommune onsdag, skriver Adresseavisen.

Fra onsdag blir det påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser med buss, og i butikker og kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre. Påbudet skal også gjelde på legesentre og legevakt.

Barn under 12 år og voksne som av helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind, er unntatt påbudet.

I tillegg videreføres blant annet påbudet om munnbind i drosjer, både for sjåfør og passasjer. Trafikklysmodellen fortsetter i grunnskolen.

Dette gjelder i første omgang fram til 17. desember.

Innstrammingene kommer etter en lengre periode med høye smittetall i kommunen.

175 nye smittetilfeller

Det siste døgnet er det registrert 175 nye smittetilfeller i Trondheim. Det er 145 flere enn dagen før, men tallene som kom tirsdag var langt lavere enn hva det vanligvis har vært den siste tiden.

– Smittetallet i dag er langt høyere enn i går uten at det dermed er grunn til å tro at dette er en reell forskjell, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Hun sier det ikke er sjelden at tallene er lavere mandager, noe som kan skyldes mindre testing i helgene, og lavere analysekapasitet på sykehuset i helgen. Ifølge Røsstad kan også en del av de positive prøvene være meldt etter at smittesporingsteamet avsluttet arbeidet på søndag slik at disse først fremkommer på dagens tall.

– Det er derfor viktig at man ikke kun ser på smittetall for en dag, men må se utviklingen over flere dager. Bildet blir mest riktig om man sammenligner uke for uke, sier kommuneoverlegen.

Nytt coronadødsfall

Onsdag ligger 20 pasienter med covid-19 innlagt på St. Olavs hospital. Fire av pasientene ligger på intensivavdelingen – tre av disse er på intensiv med respirator.

Sykehuset opplyser også at det tirsdag var et nytt koronarelatert dødsfall ved sykehuset. Det er det 17. koronarelaterte dødsfallet ved sykehuset.