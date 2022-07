– Jeg tror det er bedre å si «ja, det kan jeg tenke meg å gjøre», enn at vi er dobbeltmoralske om våre lyster, sier Raja om joint-røyking til VG søndag.

Abid Raja etter legaliserings-utspillet: − Kunne hatt et cannabis-monopol

Venstres nestleder tror på avkriminalisering i løpet av de neste fem årene. Han mener reaksjonene på egne cannabis-uttalelser har vært overraskende positive. – Jeg forventet kjeft og skyllebøtter.

Publisert: Nå nettopp

Abid Raja uttalte tidligere denne måneden at han vil legalisere cannabis i Norge, og at han ville ha tatt seg en joint om det var lovlig.

– Jeg tror det er bedre å si «ja, det kan jeg tenke meg å gjøre», enn at vi er dobbeltmoralske om våre lyster, sier Venstre-nestlederen til VG.

Raja sier nå at reaksjonene i etterkant har vært stort sett positive.

– Og det tror jeg er fordi uttalelsene kommer fra meg: En relativt voksen mann på 46 år. Jeg er ikke i en eksperimentell alder på jakt etter å teste ulike rusmidler.

Utspillene tidligere denne måneden kom først og fremst for å starte en voksen debatt, understreker Raja:

Han tror nemlig ikke legalisering av cannabis vil skje de neste årene uansett.

– Jeg tror ikke det kommer til å skje de neste fem til ti årene. I Norge tror jeg det vil bli avkriminalisering i løpet av de neste fem årene. Legalisering vil ikke skje før enda lenger frem i tid. Dessverre, synes jeg.

– Kunne hatt et cannabis-monopol

Solberg-regjeringens rusreform gikk inn for å avkriminalisere mindre mengder narkotika til eget bruk.

Som kjent ble den aldri innført, fordi Arbeiderpartiet sa nei til rusreformen på sitt landsmøte i 2020.

Også Frp og Senterpartiet sa nei til rusreformen.

Raja vil også gå lenger enn Venstres stortingsprogram, som sier at fordelene ved en regulert omsetning «synes å oppveie ulempene».

– Jeg vil at man skal kunne kjøpe cannabis i trygge former. Hvordan dette skulle blitt regulert, må man komme tilbake til - om man for eksempel kunne hatt et cannabis-monopol, sier han til VG.

Sier han ikke oppfordrer til å teste rus

Til Morgenbladet uttalte Raja nylig at han hadde tatt seg en joint hvis det var lovlig nå.

Han var også åpen om at han har røykt en joint som ungdom.

Raja understreker overfor VG at han ikke oppfordrer til å bruke rusmidler. Han har selv tre barn i tenårene.

– Jeg håper de ikke tester, og jeg håper ingen tester det.

– Men når du selv sier du hadde tatt deg en joint, kan ikke det tolkes som å oppfordre til å ta en joint om det blir lovlig?

– Jeg har tre unger, og jeg vil oppfordre mine og alle andre barn til at man ikke skal bruke rusmidler.

– Hadde forventet skyllebøtter

Raja fremhever at cannabis er utbredt og at «20–30 prosent av unge røyker det uansett».

– Jeg vil virkelig ikke ha et samfunn der ungdommer må begå kriminelle handlinger for å gjøre noe de uansett driver med. Straffene avskrekker ingen fra å teste det, hevder han overfor VG.

Raja viser til at Tysklands regjering er i gang med prosessen om å legalisere cannabis og at de følger etter andre land som Canada.

For tiden er Venstre-nestlederen på ferie med familien.

– Før vi dro på ferie, kom unge og eldre folk på gata og takket for utspillene mine. Jeg hadde regnet med skyllebøtter og kjeft, men jeg er positivt overrasket over tilbakemeldingene - mange av dem fra godt voksne pensjonister.

– Mest skuffet er jeg over Arbeiderpartiet og enkelte av reaksjonene derfra.

I Adresseavisen skriver Aps Rune Olsø at Rajas forslag er skremmende. Under en Dagsnytt 18-sending på NRK nylig sa Per Vidar Kjølmoen (Ap) at legalisering av cannabis vil føre til mer misbruk og utrygghet for barn og unge.

– Det er bedre med åpenhet og ærlig debatt uten skyld og skampåføring. Så er jeg 100 prosent åpen for at andre kan være uenige med meg, avslutter Raja.