IKKE METANOL: Personene som ble innlagt på Sørlandet sykehus søndag kveld, var ikke forgiftet med metanol.

Ikke metanolforgiftning på Sørlandet likevel

Flere som ble innlagt med mistanke om metanolforgiftning ved Sørlandet sykehus, er likevel ikke metanolforgiftet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter overlege Knut Erik Hovda ved Ullevål sykehus til VG. Prøvene ble analysert i Oslo mandag kveld, og viste at personene ikke var forgiftet med metanol likevel.

Det var NRK som omtalte saken først.

Søndag kveld ble flere personer lagt inn på Sørlandet sykehus med mistenkt metanolforgiftning. Kommuneoverlegen trodde årsaken er smuglersprit, og politiet startet etterforskning.

Hovda sier at ettersom metanol er såpass farlig og at de var bekymret for at det var i omløp, hadde de ikke tid til å vente på prøvesvarene før de varslet om forgiftningen.

Han forteller at det er vanskelig å oppdage metanolforgiftning i prøver, og at det derfor tok tid før prøvesvarene var klare.

Nå som det er klart at det ikke var snakk om metanolforgiftning, ønsker ikke Hovda gå inn på årsaken til innleggelsene.

– Det er ikke noe i omløp som er farlig for andre.

Kan gi alvorlig sykdom

– Metanolforgiftning er potensielt dødelig. De som får symptomer, må kontakte lege så fort som mulig, sier fagdirektør Susanne Hernes ved sykehuset.

Symptomer kan være slapphet, hodepine, forvirring og svimmelhet, opplyser Hernes. I tillegg kan man oppleve rask pust og bli tungpustet. Metanolforgiftning kan også føre til synsforstyrrelser, tåkesyn og blinde flekker i synsfeltet, og kan i noen tilfeller kan gi varige synsskader.

Alvorlig forgiftning kan føre til koma, kramper, pustestans og død, opplyser sykehuset og viser til Giftinformasjonen hos helsenorge.no.

Metanol brukes blant annet i industrisammenheng og som løsemiddel, i bilprodukter og i drivstoff til modellkjøretøy. Metanol kan også finnes i «smuglersprit».