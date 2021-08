HOLDER IKKE TILBAKE: Både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum får gjennomgå fra statsminister Erna Solberg, som tidligere har uttalt seg om at hun helst vil snakke om sin egen politikk.

Her er Ernas angrepsrekke: Slik angriper hun de rødgrønne

OSLO/ WF 924 TROMSØ-ALTA: I flere valgkamper har Erna Solberg sagt at velgerne er lei av å høre politikere som rakker ned på hverandre istedenfor å snakke om egne løsninger. Men de siste ukene har hun selv kommet med harde angrep på politiske motstandere.

– Jeg tror velgerne er litt lei av å høre politikere som rakker ned på hverandre istedenfor å snakke om egen politikk og egne løsninger.

Det sa statsminister Erna Solberg (H) til VG i april 2019.

Bakgrunnen var at Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde kommet med en rekke angrep på Solberg og regjeringen i sin tale til partiets landsmøte. Solberg hadde på sin side ikke nevnt Støre og opposisjonen med ett ord, men kun snakket om egen politikk.

Også overfor Dagbladet i mai i år, gjentok hun det samme:

– Jeg har alltid snakket mest om Høyres politikk. Tidligere var Høyre kjappe og krasse. Det passet ikke meg, og folk likte det heller ikke. Så sluttet vi med det og snakket heller om de områdene der vi hadde alternative løsninger.

Det samme budskapet har Solberg også gjentatt tidligere valgkamper i sine åtte år som statsminister.

Angrepsmodus

I årets valgkamp har Solberg og Høyre tilsynelatende kastet den gamle strategien. Hun har rykket ut flere ganger med angrep på sine politiske motstandere – og kommet med kraftige advarsler om Rødt, MDG og SVs innflytelse over en rødgrønn regjering.

Også på Facebook bruker Høyre mye plass på å snakke om andre partier. Bare i august har Høyre lagt ut minst 19 Facebook-poster med angrep på og advarsler mot de rødgrønne partiene, viser en gjennomgang VG har gjort.

Se noen eksempler her:

– Snakker mest om egen politikk

Erna Solberg mener at hun ikke har endret strategi – men at tonen i debatten har blitt annerledes de siste årene.

– Vi snakker fortsatt mest om egen politikk hele tiden. Men det hender at jeg svarer på spørsmål fra journalister. Men det er mye politikk som er kontrast mellom partiene. Når de partiene kontinuerlig går til angrep på oss, så må vi få lov til å forklare at de tiltakene vi gjør, i motsetning til de som vil reversere de tiltakene, at det er riktig, sier hun til VG.

HEKTSIK VALGKAMP: Her lander Erna Solberg i Alta for å forsøke å sikre flere velgere i Finnmark.

– Spinn fra Ap

Hun karakteriserer VGs sammenstilling av hennes og Høyres angrep mot venstresiden som «spinn fra Arbeiderpartiet».

– VG har satt sammen en liste med flere eksempler bare den siste måneden med ganske sterke angrep..

– Dette er Ap-spinn, de har klippet og limt sammen. Vi hører det når du snakker. Dere må ikke la Ap redigere VG, altså, sier hun irritert.

– Hvordan stemmer disse eksemplene med ganske kraftige angrep overens med ditt budskap om at du bare skal snakke om Høyres politikk?

– Jeg har aldri sagt at jeg bare skal snakke om Høyres politikk. Jeg har sagt at jeg skal snakke om Høyres politikk og forskjellene imellom oss. Og det er det jeg gjør i alle de sakene, for det er en kontrast til det som sies av alle de andre partiene. Det er sånn at Høyre må forsvare seg mot angrep fra andre partier.

– Må vise utfordringene med andres politikk

I forrige uke omtalte Solberg SVs skolepolitikk som «skadelig» for elevene. Hun forklarer angrepet slik:

– Det er reversering av vår politikk, og jeg må svare på vår politikk gjennom å si hva konsekvensene er ved å reversere politikk som vi har gjort. Men det blir kontrast av og til. Særlig når angrepene er så sterke på vår politikk, så må vi vise til hva som er utfordringene ved de andres politikk.

På spørsmål om Høyre har endret strategi svarer Solberg:

– Nei, men den politiske debatten er litt annerledes nå. Når hovedfokuset er å angripe vår politikk, så må vi også vise kontrastene den andre veien. Det er det som er hovedbudskapet. Derfor vil du se at i alle saker der det er snakk om det, vil jeg også snakke om hva Høyre vil.

