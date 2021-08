STUDENT: Margrethe Kvalheim (24) fra Måløy skal etter planen studere i Oslo til høsten, men har fortsatt ikke funnet sted å bo. Foto: Privat

Margrethe (24) frykter hun må revurdere studieplassen

Margrethe Kvalheim revurderer å studere i Oslo til høsten, fordi hun sliter med å finne et sted å bo. Nå vil Arbeiderpartiet få fart på studentboligbyggingen.

Av Amanda Strand Askeland

Publisert: Nå nettopp

I starten av juli fikk Margrethe Kvalheim (24) fra Måløy vite at hun har kommet inn på master i Medier og kommunikasjon i Oslo. I sommer har hun vært hjemme i Måløy og jobbet mens hun har sett etter en plass å bo til høsten.

– Jeg har sikkert sendt 25 meldinger, om ikke flere. Jeg har fått svar på cirka 6–7. Noen er hyggelige og sier at det var noen som allerede hadde fått den, men når jeg ikke får svar er det veldig frustrerende. Man føler man ikke kommer noen vei.

Hun har både søkt studentboliger og prøvd seg i det private leiemarkedet. Nå nærmer studiestart seg med stormskritt, og hun har fortsatt ingen plass å bo.

– Jeg vet ikke om jeg har is i magen til å bo på sofaen til venner og risikere å ikke finne noe.

Kvalheim sier hun frykter hun må revurdere hele studieplassen hvis hun ikke finner en leilighet snart. Hun synes det er utrolig trist at det har blitt en så stor kamp.

MANGEL: Mange studenter sliter med å finne seg bolig før studiestart. Tall fra NSO viser at det er mangel på studentboliger. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Urovekkende

Tall fra Norsk studentorganisasjons (NSO) studentboligundersøkelse viser at det er en lav dekningsgrad av studentboliger i Norge.

Deres overordnede mål er en nasjonal dekningsgrad på minst 20 prosent, som skal være nok studentboliger til å huse en av fem studenter.

Til tross for at tall på nye studentboliger har vært stabilt høy siden 2014, så er den nasjonale dekningsgraden i 2021 på 14,75 prosent.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) i Utdannings- og forskningskomiteen synes tallene er urovekkende.

– Det som gjør meg spesielt bekymret er muligheten for lik rett til utdanning. Det innebærer både studieplass og et sted å bo som du har råd til. Jeg er redd for at altfor mange takker nei til en utdanning Norge trenger, sier han til VG.

Mener regjeringen skylder på samskipnadene

I statsbudsjettet for 2021 foreslo regjeringen å gi tilskudd til 1650 studentboliger, som er 550 mindre enn det som ble gitt i budsjettet året før, og som bare er halvparten av det NSO sitt krav er.

For å bygge flere studentboliger innebærer det også at vertskommunene må bidra med tomter til studentsamskipnadene, som på sin side må bygge flere studentboliger. Solberg sier Arbeiderpartiet ønsker å bygge 3000 nye studentboliger i året.

– Det er en kjempestor jobb, men til nå har regjeringen sin unnskyldning vært å peke på samskipnadene, og at de må sende flere søknader. Det er regjeringen sitt ansvar å sørge for at det samspillet er bedre, sier han.

Han mener det som skal til for å løse problemet er å gjøre endringer i regelverket, og bruke ressurser på rehabilitering og modernisering av studentboliger.

– Det er bra at flere vil studere og at man har gjort noe med antall studentplasser, men vi må passe på at det galopperende boligmarkedet ikke gjør at en så stor andel av studentbudsjettet blir bundet opp til bolig.

Etterlyser drahjelp

– Vi er klare over at studentsamskipnadene opplever at prosessen med å få klare ferdige prosjekter tar lang tid. Det er ikke en unnskyldning, det er en realitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til VG.

Han sier regjeringen har store planer om å fortsette byggingen i årene fremover, men at de trenger drahjelp fra kommunene.

– De kommunene som har studiesteder og som ønsker å være en attraktiv studentby, bør være mye flinkere enn det de er nå til å regulere for flere studentboliger.

– Selv om regjeringen bruker penger på historisk mange studentboliger, så går det sent å øke dekningsgraden fordi det også blir flere og flere studenter, og fordi vi har åpnet for at også fagskolestudentene skal kunne benytte seg av boligene, sier Asheim.

Høyre planlegger å bygge flere studentboliger hvis de blir gjenvalgt.

– Det mangler ikke på penger fra regjeringens side, men det mangler prosjekter i kommunene.