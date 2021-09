BEKYMRET: Advokat Helge Hjort mener saksbehandlingen til Statens helsetilsyn har flere feil og mangler, og krever endring av rutiner.

Advokat fant feil i fire selvmords-saker: − Dreier seg om menneskeliv

Under pandemien ble advokat Helge Hjort engasjert av fire familier som hadde mistet en av sine nærmeste til selvmord. Familiene reagerte på at Helsetilsynets varselvurderinger inneholdt flere feil.

Av Ronny Berg , Camilla Fredstad Huuse og Live Austgard (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Helsetilsynet innhentet kun helseforetakenes fremstilling av hva som hadde skjedd, sier Helge Hjort.

Advokaten ønsker flere endringer i varselordningen til Helsetilsynet.







Søndag avslørte VG at Helsetilsynets vurdering i elleve saker som omhandler alvorlige hendelser ved norske sykehus til sammen inneholdt flere enn 60 feil og mangler.

Sakene VG har undersøkt omhandler alvorlig feilbehandling. Alle pasientene døde.

VG har sammenlignet Helsetilsynets vurdering i hver sak – en såkalt varselvurdering – med sykehusets interne dokumenter.

Slik har VG jobbet: * Våren 2021 fortalte VG historiene om nyfødte Mads, og Even (34). Begge døde etter feilbehandling på sykehus. * Da VG undersøkte dokumentasjonen i sakene, fant vi store ulikheter mellom Helsetilsynets vurdering i saken – varselvurderingen – og pasientens journal. * De siste månedene har VG undersøkt elleve slike varslingssaker, for å se om det samme er tilfelle i andre saker. VG har sammenlignet informasjonen i varselvurderingen til Helsetilsynet med journalen. * Helsetilsynets varselvurdering skal inneholde sentrale fakta i saken. Den skal danne grunnlag for videre undersøkelser av saken. På samme måte skal en pasientjournal inneholde sentrale opplysninger om behandlingen pasienten har fått. Det vil si: Den samme informasjonen skal være mulig å finne i begge dokumentene. * VG har fått tilgang til dokumentasjonen i hver enkelt sak gjennom pasientens pårørende. VG har funnet pasientene ved å ta kontakt med familier som tidligere har tipset VG, eller som har stått frem i andre riksmedier/lokalaviser. * VG har ikke undersøkt flere enn de elleve sakene som blir gjenfortalt i denne saken. Vis mer

MINNENE: Dødsfallet til André Carmelo Ragnhildstveit (25) er blant sakene som VG har kartlagt. Tilbake sitter moren Kari Elisabeth, broren Julio og faren Svein.

– Fant feil på feil

Under pandemien ble advokat Hjort kontaktet av pårørende til fire personer som hadde forsøkt å ta sitt eget liv under pandemien.

Tre av dem døde.

De pårørende oppsøkte advokaten fordi de mente Helsetilsynets vurdering av sakene deres var basert på feil grunnlag.

– De fant feil på feil på feil i varselvurderingen, sier Hjort.

De fire sakene ble lagt bort etter en innledende undersøkelse av Helsetilsynet. Det vil si at Helsetilsynet ikke mente svikten i helsehjelpen var alvorlig nok til å be statsforvalteren undersøke saken videre.

Tre av sakene er nå til behandling hos statsforvalteren etter en klage fra de pårørende. I den fjerde saken er det konkludert med uforsvarlig helsehjelp.

– Hadde det ikke vært for et par engasjerte foreldre eller søsken hadde disse sakene blitt arkivert og stemplet uten feil og mangler, sier Hjort.

– Vurderingen ble gjort raskt og lettvint, mener advokaten.

Helsetilsynet innhentet hverken pasientenes journaler eller kontaktet pårørende for å få høre deres versjon, viser dokumenter VG har sett.

Dette ble heller ikke gjort i noen av de andre sakene VG har undersøkt.

– Resultatet ble en mangelfull og til dels uriktig fremstilling av det som skulle granskes, sier Hjort.

Helsetilsynet er opptatt av at opplysningene i varselvurderingene skal være korrekte og beklager hvis det har oppstått unøyaktigheter, sier fungerende avdelingsdirekør i avdelingen for varsling og operativt tilsyn i Helsetilsynet, Anders Haugland.

Han understreker at en varselvurdering er en innledende undersøkelse og vurdering – ikke en full gjennomgang.

Etterpå sendes flere av sakene til statsforvalteren for videre behandling.

Skrev brev til Bent Høie

7. juni i år skrev Hjort et brev til helseminister Bent Høie (H) om sakene.

Advokaten formidlet at pårørende reagerer på at Helsetilsynet ikke kontakter dem for informasjonsinnhenting.

Til dette svarer Helsedepartementet at tilsynsmyndighetene må vurdere i hver enkelt sak om pårørende skal skjermes fra involvering, fordi dette ofte «dreier seg om personer som kort tid i forveien har opplevd svært alvorlige hendelse og er i krise.»

Les også: Hvorfor døde Christine Falch?

MÅ ENDRES: Advokat Helge Hjort viser VG dokumentasjonen i sakene han ble engasjert i under pandemien. Han reagerer på at varselvurderingen i alle sakene inneholdt flere feil.

Varselordningen bør endres

– I mine saker vil de pårørende ha seg frabedt å bli skånet. De vil komme til orde, sier Hjort.

– De mener praksisen bare skåner behandlingsstedene, som skrev ut deres nærmeste altfor tidlig, eller gjorde andre fatale feilvurderinger.

– Ingenting av dette fant departementet grunn til å kommentere i sitt svarbrev.

VG har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Vil ha endring

Advokat Hjort reagerer på måten Helsetilsynet innhenter informasjon på. Det skjer på telefon, ofte med en person som helseforetaket har utpekt, som ikke kjente pasienten, ifølge Hjort.

Ifølge VGs kartlegging er denne kontaktpersonen ofte en klinikkdirektør eller avdelingsleder.

Fordi Helsetilsynet bare snakker med sykehuset i de fleste saker, blir informasjonen fra sykehusets kontaktperson helt avgjørende for Helsetilsynets vurdering, sier advokat Gorm Grammeltvedt. Han er tidligere avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn.

– Telefon er sårbart. Det kan lettere oppstå misforståelser både under samtalen og i ettertid om hvilken informasjon som er gitt, mener Grammeltvedt.

SÅRBART: Tidligere avdelingsleder i Statens helsetilsyn, Gorm Grammeltvedt, peker på flere svakheter ved dagens tilsynsordning.

– Dreier seg om menneskeliv

Ifølge Helsetilsynet noterer saksbehandlere telefonsamtalen ned på papir eller PC. Dette materialet blir senere destruert fordi det inneholder personsensitive opplysninger. Det er kun varselvurderingen som blir arkivert.

– Hvilke kritiske spørsmål ble stilt? Har saksbehandler notert det viktigste? Dette er ikke etterprøvbart i dag, sier Hjort.

Han mener Helsetilsynet bør ta opptak av telefonsamtalene med helseforetakene, lage forvaltningsnotat fra samtalene og få kildene til å gjennomgå og godkjenne det de har sagt i etterkant.

Helsetilsynet bør også innhente journal og interne avviksmeldinger, mener advokaten.

– For å kvalitetssikre at informasjonen har dekning, sier han.

– Dette dreier seg om menneskeliv. Da må vi gjøre bedre.

FORSVARER ORDNINGEN: Anders Haugland i Helsetilsynet mener varslingssystemet fungerer.

Haugland er enig med advokatene i at informasjonsinnhenting på telefon kan være utfordrende.

– Telefon er en dynamisk måte å innhente informasjon på, samtidig som det er sårbart, sier han.

– Utgangspunktet vårt er at vi må ha en grunnleggende tillit til aktørene i helsevesenet.

På spørsmål om hvorfor Helsetilsynet snakker med klinikkdirektører og avdelingsledere i stedet for varsler, sier Haugland at det er opp til helseforetaket og velge kontaktperson.

Haugland understreker at det fra oktober 2020 ble obligatorisk å varsle via melde.no. Dette vil medføre mer skriftlighet, selv om en del av informasjonsinnhenting fremdeles foregår på telefon, sier han.

Haugland sier det ikke har vært praksis å innhente journal.

– Vi gjør det i noen saker, der vi tenker at det trengs for å ta en beslutning.