BERGEN (VG) En mann i 30-årene er siktet for drap og grov kroppsskade etter at to kvinnelige ansatte ble angrepet med kniv på Nav-kontoret i Bergen.

– Vi er i sjokk og sorg etter å ha mistet en god kollega, sier NAV-direktør for Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

En kvinnelig ansatt i 50-årene på Nav Årstad ble mandag ettermiddag bekreftet død etter at en mann angrep to ansatte med kniv. En kvinne i 30-årene er lettere skadet.

Bogsnes sier at de først og fremst tenker på de pårørende, ansatte og dem som var tilstede når angrepet skjedde.

– Nav skal være en trygg arbeidsplass, og det skal være trygt for dem som kommer til oss, sier hun.

Kommunaldirektør for arbeid, sosial og bolig, Tommy Johansen, sier at de nå jobber med å støtte de ansatte ved kontoret.

– Vi jobber nå med å bearbeide en krevende hendelse for våre ansatte. Det er flere som opplever dette som ekstra sterkt, uansett om de var der eller ikke. Vi har flere ansatte som kjenner de involverte, sier han.

Siktet for drap og grov kroppsskade

Den pågrepne mannen er siktet for drap på en kvinne og grov kroppsskade på en annen, opplyste påtaleansvarlig Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt under en pressekonferanse på politihuset i Bergen mandag ettermiddag.

Det var klokken 10.02 at politiet fikk inn den dramatiske meldingen om knivstikking på Nav-kontoret på Årstad på Danmarks plass i Bergen sentrum. Hendelsen ble raskt definert som en såkalt PLIVO-hendelse, som står for «pågående livstruende vold».

Det var ansatte på det lokale Nav-kontoret som selv ringte inn meldingen, opplyser politiet. Mannen skal ifølge VGs opplysninger da fremdeles ha vært inne i lokalet, og viftet med det som blir beskrevet som en kjøkkenkniv.

– Vi har avhørt flere vitner som har vært inne i lokalene til Nav, både ansatte og besøkende, opplyser Wisløff.

Byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune, Lubna Boby Jaffery, betegner angrepet som tragisk.

– Dette er en mørk dag for Bergen kommune. En av våre ansatte har gått bort på tragisk vis mens hun var på jobb.

Ber vitner ta kontakt

Politiet var på stedet etter fire minutter, og pågrep etter kort tid en mann som ifølge VGs opplysninger er i 30-årene. Mannen er norsk statsborger av utenlandsk opprinnelse, og han ifølge politiet ha bodd i Norge i rundt ti år.

BEVÆPNET POLITI: Alle nødetater rykket ut med store ressurser etter at de fikk meldinger om hendelsen like etter klokken 10 mandag morgen.

På stedet fant de også to knivstukne kvinner inne på kontoret. Begge ble sendt til Haukeland sykehus, men like før klokken 15 meldte politiet om at livet til en av dem, en kvinne i 50-årene, ikke stod til å redde.

Den pågrepne mannen var i en samtale på Nav-kontoret da knivangrepet skjedde, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som var foranledningen til knivstikkingen.

– Det er altfor tidlig å si noe om hendelsesforløpet nå. Vi har hatt over ti vitneavhør, og vi ber om at publikum som har vært i nærheten av åstedet om å ta kontakt med politiet, sier Wisløff.

Avhøres mandag ettermiddag

Den drapssiktede mannen ble etter pågripelsen tatt med til en sjekk på legevakten, før han ble kjørt i arresten. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Han er i avhør med politiet mandag ettermiddag, bekrefter mannens forsvarer Morten Grimstad til VG.

– Jeg er på vei inn til avhør nå. Jeg har ikke snakket med verken politi eller min klient, så jeg kan ikke kommentere noe, sa Grimstad til VG i 15-tiden.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan mannen forholder seg til siktelsen mot ham, eller hva som var foranledningen til knivangrepet.

Den siktede mannen skal ikke være kjent for politiet fra tidligere, men han har et forhold som ble avgjort med et forelegg i 2018, opplyser politiet.

– Vi anser ikke det som relevant, sier Wisløff.