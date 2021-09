Nav-angrepet: Mann siktet for drap og grov kroppsskade

BERGEN (VG) En mann i 30-årene er siktet for drap og grov kroppsskade etter at to kvinnelige ansatte ble angrepet med kniv på Nav-kontoret i Bergen.

Av Christina Quist

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Mannen er nå siktet for drap og grov kroppsskade, opplyser påtaleansvarlig Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt under en pressekonferanse på politihuset i Bergen mandag ettermiddag.

En kvinnelig ansatt i 50-årene ble mandag ettermiddag bekreftet død i knivangrepet. En kvinne i 30-årene er lettere skadet.

Det var klokken 10.02 at politiet fikk inn den dramatiske meldingen om knivstikking på Nav-kontoret på Årstad på Danmarks plass i Bergen sentrum. Hendelsen ble raskt definert som en såkalt PLIVO-hendelse, som står for «pågående livstruende vold».

Politiet var på stedet etter fire minutter, og pågrep etter kort tid en mann som ifølge VGs opplysninger er i 30-årene. Mannen er norsk statsborger av utenlandsk opprinnelse.

På stedet fant de også to knivstukne kvinner inne på kontoret. Begge ble sendt til Haukeland sykehus, men like før klokken 15 meldte politiet om at livet til en av dem, en kvinne i 50-årene, ikke stod til å redde.

Den pågrepne mannen var i en samtale på Nav-kontoret da knivangrepet skjedde.

– Det er altfor tidlig å si noe om hendelsesforløpet nå. Vi har hatt over ti vitneavhør, og vi ber om at publikum som har vært i nærheten av åstedet om å ta kontakt med politiet, sier Wisløff.

Avhøres mandag ettermiddag

Ifølge VGs opplysninger er den pågrepne en mann i 30-årene. Han skal i avhør med politiet mandag ettermiddag, bekrefter mannens forsvarer Morten Grimstad til VG.

BEVÆPNET POLITI: Alle nødetater rykket ut med store ressurser etter at de fikk meldinger om hendelsen like etter klokken 10 mandag morgen.

– Jeg er på vei inn til avhør nå. Jeg har ikke snakket med hverken politi eller min klient, så jeg kan ikke kommentere noe, sa Grimstad til VG i 15-tiden.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan mannen forholder seg til siktelsen mot ham, eller hva som var foranledningen til knivangrepet.