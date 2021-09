FORNØYD: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var storfornøyd etter gruppemøtet i Senterpartiet. Fra venstre Nils Bjørke, Åslaug Sem-Jacobsen, Trygve Slagsvold Vedum og Lars Vangen.

Senterpartiet åpner for SV-samtaler – sonderinger begynner torsdag

Torsdag møtes etter planen Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Hurdalssjøen hotell for å finne ut om det er grunnlag for regjeringsforhandlinger.

Senterpartiet hadde mandag ettermiddag et møte i stortingsgruppen.

Konklusjonen etter møtet, som begynte klokken 14, er at de vil starte sonderinger med både SV og Arbeiderpartiet om det er grunnlag for å starte regjeringsforhandlinger.

– Vi har hatt en runde i gruppen i dag. Vi har konkludert med at vi ønsker å kartlegge gjennom sonderinger hvilket grunnlag det er for eventuelle forhandlinger. Jeg har sagt til Støre at også kan være med i en slik runde hvor vi sonderer om det er grunnlag for forhandlinger, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han sier at han informerte Støre om dette rett før pressetreffet klokken 16.30.

Møtes torsdag

Jonas Gahr Støre sier at han er glad for at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har sagt ja til å starte sonderinger med Ap og SV om å danne regjering.

– Jeg har invitert de formelt. De har takket ja. Mitt mål er at vi kan starte det denne uken, sier Støre.

Han sier at de har blinket ut Hurdalssjøen hotell og sier at samtalene starter torsdag.

Senterpartiet er representert av Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad. Støre regner med at han og Hadia Tajik representerer Ap.

Han sier at det er en viktig mellomstasjon på veien mot forhandlinger.

Ringte fra Støre

Vedum bekrefter overfor VG at han tok telefonen til Lysbakken mens han var på kontoret til Ap-leder Støre.

– Jeg kan ikke nekte for det, det er god oppsøkende journalistikk, fleiper Vedum.

– En sondering vil jo være en samtale med håp om å komme videre til forhandlinger?

– Nå skal vi bruke sonderingene til å se om det gir grunnlag for forhandlinger, og mulighet for politisk gjennomslag, sier Vedum til VG.

Vil involvere partiet

Vedum sier at han har hatt jevnlige telefonmøter med Ap-leder Jonas Gahr Støre gjennom uken.

Han sier at de har gått inn på de politiske smertepunktene for Sp i disse samtalene, men han vil ikke gå inn på hva de konkret har snakket om når det kommer til de politiske sakene.

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det tar jeg i de direkte samtalene med Lysbakken og Støre, sier han.

Han sier at han har fullmaktene til å gå direkte til forhandlinger, men sier at det er naturlig å snakke med partiet.

– Det er naturlig å involvere ulike deler av partiet og stortingsgruppen, sier han.

Borten Moe fornøyd

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier at han er fornøyd. Han har vært en av de mer kritiske røstene internt mot SV.

– Det er naturlig å utforske mulighetsrommet, sier han til VG.

Han sier at det er et omforent parti som står bak beslutningen om å snakke med SV.

– Du har tidligere vært veldig kritisk om å gå i forhandlinger og regjering med SV. Har du endret mening?

– Dette er sonderinger for å utforske et mulighetsrom, og så får vi se. Det er der prosessen er nå, sier han.

Han vil ikke kommentere hvor smertepunktet til Senterpartiet er i de samtalene.

Bruker Ernas budsjett-hotell

Ap-leder Jonas Gahr Støre bekrefter mandag at samtalene vil starte torsdag, på Hurdalssjøen hotell.

Dette er samme hotell som Erna Solberg brukte i mars i år, da hennes regjering snekret sammen statsbudsjettet for 2022.

Det er dette budsjettet som skal legges frem i oktober, og som skal legges frem før Solberg formelt søker avskjed hos Kongen – og dermed baner vei for at Støre skal få danne sin regjering,