FORNØYD: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var storfornøyd etter gruppemøtet i Senterpartiet. Fra venstre Nils Bjørke, Åslaug Sem-Jacobsen, Trygve Slagsvold Vedum og Lars Vangen.

Senterpartiet åpner for sonderinger med SV og Ap om regjering

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum varslet mandag ettermiddag at partiet åpner for å snakke med SV og Ap for å finne ut om det er grunnlag til å starte regjeringsforhandlinger.

Senterpartiet hadde mandag ettermiddag et møte i stortingsgruppen.

Konklusjonen etter møtet, som begynte klokken 14, er at de vil starte sonderinger med både SV og Arbeiderpartiet om det er grunnlag for å starte regjeringsforhandlinger.

– Vi har hatt en runde i gruppen i dag. Vi har konkludert med at vi ønsker å kartlegge gjennom sonderinger hvilket grunnlag det er for eventuelle forhandlinger. Jeg har sagt til Støre at også kan være med i en slik runde hvor vi sonderer om det er grunnlag for forhandlinger, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han sier at han informerte Støre om dette rett før pressetreffet klokken 16.30.

– Det er opp til Støre, som leder for det største partiet å ta initativet til eventuelle sonderinger, sier han.

Flere telefonmøter

Vedum sier at han har hatt jevnlige telefonmøter med Ap-leder Jonas Gahr Støre gjennom uken.

Han sier at de har gått inn på de politiske smertepunktene for Sp i disse samtalene.

– Jeg informerte Støre på kontoret hans rett før pressetreffet om at vi er åpen for sonderinger. Jeg ringte også Audun Lysbakken for tre minutter siden, sier Vedum.

Han vil ikke gå inn på de politiske temaene han har snakket med Støre om.

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det tar jeg i de direkte samtalene med Lysbakken og Støre, sier han.

– Håp om gjennomslag

Vedum sier at han går til sonderingene med håp om gjennomslag og sier at vedtaket var enstemmig.

– Du har sagt at du ønsker en Sp/Ap-basert regjering. Betyr det at døren nå står mer åpen for SV?

– Vi har vært tydelige på hva vi ønsker hele tiden. Vi mener at de beste politiske løsningene ligger i skjæringspunktet mellom Sp og Ap. Derfor har jeg også brukt mye tid sammen med Ap og Aps leder denne uken, både fysisk og over telefon for å klargjøre en del punkter og premisser som er spesielt viktig, sier Vedum på spørsmål fra VGTV.

– På bakgrunn av dette går vi inn i sonderinger for å finne ut om det er grunnlag for forhandlinger, legger han til.

Ringte fra Støre

Vedum bekrefter overfor VG at han tok telefonen til Lysbakken mens han var på kontoret til Ap-leder Støre.

– Jeg kan ikke nekte for det, det er god oppsøkende journalistikk, fleiper Vedum.

– En sondering vil jo være en samtale med håp om å komme videre til forhandlinger?

– Nå skal vi bruke sonderingene til å se om det gir grunnlag for forhandlinger, og mulighet for politisk gjennomslag, sier Vedum til VG.

Gir Støre ledelsen

Vedum sier at han vil la Støre bestemme hvordan sonderingene skal foregå.

– Nå har jeg infomrert Støre om vår konklusjon. Det er naturlig at Støre skal få lov til å ha regien. Vi i Sp håper at vi kan komme i gang ganske raskt for å få det avklart. Men Støre skal få bruke den tiden han trenger for å si hva som er naturlig, sier han.

Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad vil lede sonderingene fra Sps side.

Han sier at han har fullmaktene til å gå direkte til forhandlinger, men sier at det er naturlig å snakke med partiet.

– Det er naturlig å involvere ulike deler av partiet og stortingsgruppen, sier han.

Vedum vil ikke røpe hvilke krav han kommer til å stille til SV.

– Det skal vi ta i de sonderigene. Grunnlaget er for å legge noen premisser for eventuelle forhandlinger. Det får vi ta der, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre møter pressen klokken 17.

Saken oppdateres.