Hareide bekrefter: Er ferdig i norsk rikspolitikk

– Jeg kommer til å støtte KrF, men det holder ikke med et guds under engang for at min karriere i norsk rikspolitikk skal fortsette, sier Knut Arild Hareide med et smil om munnen til VG.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Knut Arild Hareide var partileder fra 2011 til partiets veivalg i 2019, og har den siste tiden vært samferdselsminister i Erna Solbergs regjering.

– Det viktige for meg i kveld har ikke vært at jeg skulle fortsette, men at KrF skulle lykkes, sier Hareide.

Mer familietid

Han erkjenner likevel:

– Det er en epoke som er over for meg i kveld.

GIR SEG: Knut Arild Hareide takker for seg.

Nå ser han frem til å kunne bruke mer tid på familien. Hareide er pappa til barn på 2, 6 og 8 år.

– Det er et privilegium å få være en del av norsk politikk. Det å være partileder krever alt, sånn sett er det godt å kjenne litt mer på et normalt liv. Det å kunne ha litt mer tid til familien, er ikke negativt.

Trakk seg etter veivalg

Knut Arild Hareide trakk seg som partileder høsten 2018, etter at medlemmene i Kristelig Folkeparti stemte for å støtte en borgerlig regjering.

Hareide ønsket å gå til venstre, for å motarbeide den nedadgående trenden som partiet har opplevd siden storhetstiden da Kjell Magne Bondevik var statsminister (1997–2005).

– Jo nærmere samarbeidet med ytre høyre har vært, jo nærmere har vi kommet sperregrensen, advarte Hareide den gang.

Partiet valgte likevel å gå i regjering med Frp, med 84 mot 76 stemmer, etter en dramatisk prosess. Kjell Ingolf Ropstad overtok som partileder.

– Et hypotetisk spørsmål

Klokken 21.52 gir valgprognosen en oppslutning på 4,0 prosent for KrF. Dersom dette blir valgresultatet, fortsetter nedgangen, selv om det holder akkurat til å klare sperregrensen. Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 4,2 prosent.

Hareide vil ikke svare på om han tror at KrF hadde oppnådd et bedre resultat i 2021 dersom han hadde vunnet fram med sitt ønske om å dreie partiet mot venstre.

– Det er et hypotetisk spørsmål og det får vi aldri svar på. En god grunn til at vi ser ut til å lykkes nå, er at vi sto sammen som parti. Jeg måtte ta et valg. Det vil være en stor, stor seier for Kjell Ingolf om dette resultatet står seg. Det gleder jeg meg stort over.