Bistandsadvokat May Britt Løvik representerer både familien til den drepte kvinnen og den skadede kvinnen.

Bistandsadvokat: − De er i en svært vanskelig situasjon

Bistandsadvokaten til den drepte kvinnens familie sier at de er i en svært vanskelig situasjon etter drapet på Nav Årstad i Bergen mandag.

Av Christina Quist

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har hatt kontakt og dialog med flere av de etterlatte, og kan ikke kommentere utover det. Men det sier seg selv at de er i en svært vanskelig situasjon, sier bistandsadvokat May Britt Løvik til VG.

Hun representerer både de etterlatte etter kvinnen i 50-årene som ble drept på Nav Årstad og den skadede kvinnen i 30-årene.

Løvik sier at hun også har vært i kontakt med familien til kvinnen i 30-årene, og sier at kvinnen er sterkt preget av hendelsen.

– Hun blir først og fremst ivaretatt av sine nærmeste og helsepersonell. Hun har lettere fysiske skader, men hun er sterkt preget og har et stort behov for ro, sier hun.

JOBBET PÅ STEDET: Kriminalteknikere fra politiet jobbet på Nav-kontoret sent mandag kveld.

Det var tidlig om formiddagen mandag at de to kvinnene ble angrepet med kniv under en samtale med en bruker på Nav Årstad. Begge ble fraktet til sykehus, men livet til kvinnen i 50-årene stod ikke til å redde.

En mann i 30-årene ble etter kort tid pågrepet. Han er siktet for drap og grov kroppsskade, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag ettermiddag.

Mannen var i et flere timer langt avhør mandag ettermiddag og kveld, og det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.