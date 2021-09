JUBELSCENER: Det brøt ut i applaus på SVs valgvake da de første prognosene for årets valg tikket inn mandag kveld.

SV-topp etter foreløpig opptelling: − Flertallet er sikret

ROCKEFELLER (VG) SVs tale etter de første valgprognosene er klare: De er klare for en rødgrønn regjering, og venter på en telefon fra Jonas Gahr Støre.

Kari Elisabeth Kaski er en av SVs mest profilerte politikere, og hun er klokkeklar til VG etter de første forhåndsstemmene er talt opp og offentliggjort klokken 21.00:

– Dette er jo et så solid rødgrønt flertall som vi bare kunne drømme om. Det er et drømmeresultat. Vi ligger an til å gjøre vårt hvert fall fjerde beste valg i historien. Det er jubeltall for oss, samtidig så har vi erfaringer med at tallene kan gå opp og ned, men tallene viser hvert fall at flertallet er sikret, sier Kaski.

Hun slår fast:

– Vi håper - og er klare for - å gå inn i regjering, men det forutsetter at vi får gjennomslag i regjeringsforhandlinger.

Valgdirektoratets første prognose gir SV 7,7 prosent – opp fra 1,6 prosent sammenlignet med forrige valg.

– Ny rødgrønn regjering

Kaski er også tydelig på at SV står klare til å hindre at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får oppfylt sin drøm om en ren Sp- og Ap-regjering som ville måtte være i mindretall gitt kveldens estimat.

– Det er et klart rødgrønt flertall, og det må bli en ny rødgrønn regjering. SV er klare til å gå i forhandlinger for å sikre at det blir en rødgrønn regjering på flertallet, og ikke en sentrumsregjering som kan samarbeide med høyresiden.

Hun sier at spørsmålet om regjeringsdeltakelse for SV er avhengig av tilstrekkelig gjennomslag i forhandlinger.

– Vi må da ha gjennomslag for en politikk om å kutte utslippene og redusere forskjellene i Norge. Det mener jeg også disse tallene er en klar beskjed om fra velgerne, sier Kaski.

Forventer å bli inkludert i samtaler

Hun peker også på sin foretrukne statsministerkandidat.

– Tallene er et tydelig signal om at Jonas Gahr Støre er Norges neste statsminister, og det er han som nå må ta initiativ til en samtale med de rødgrønne partiene.

På spørsmål om partiet nå forventer en telefon fra Støre om å bli invitert med i regjeringsforhandlinger, svarer Kaski.

– Ja, absolutt. Vi er en del av flertallet, og forventer å bli invitert med.

Lysbakken: - Stolt og glad

Partileder Audun Lysbakken har ennå ikke talt til forsamlingen etter tallene ble kjent, men uttalte følgende da han ankom valgvaken tidligere på kvelden:

– Jeg gleder meg. Vi har gjort en veldig god valgkamp, og da har jeg lave skuldre. Jeg tror dette blir bra, men hvor bra er umulig å vite ennå. Valgkampen har handlet om våre saker. Klima og rettferdighet har stått i fokus. Det er jeg stolt og glad for.

Partileder Audun Lysbakken ankommer valgvaken. Her med sin spinndoktor Siri Gjørtz.

På spørsmål om han var klar til å ta regjeringsmakt svarte Lysbakken da:

– Hvis vi får et flertall som legger til rette for det, er vi det. Vi skal gjøre alt det vi kan for å dra et nytt flertall i retning av mest mulig rettferdighet og mest mulig miljø.

– Forventer dere å bli invitert til de samtalene av Støre?

Sterke målinger

Partiet har ligget stabilt på mellom 8 og 10 prosent oppslutning på VGs målinger i høst.

SV bykser dermed fram fra stortingsvalget i både 2017 og 2013.

På valgvaken på Rockefeller i Oslo er hele partiledelsen samlet – med unntak av SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Fylkesnes er på valgvake på puben Ølhallen hjemfylket Troms. Derfra har han i åtte år vært innvalgt på utjevningsmandat fra Troms, men har på flere prognoser for første gang hatt en reell mulighet til å få et direktemandat i hjemfylket.

JUBELSTEMNING:

SVs oppslutning i stortingsvalg:

2021: Ennå ikke ferdig opptelt

2017: 6,0 %

2013: 4,1 %

2009: 6,2 %

2005: 8,8 %

2001: 12,5

SV satt i regjering sammen med Ap og Sp mellom 2005 og 2013, og hadde i perioden en stadig nedadgående oppslutning i perioden.