Politiet går ut med nye bilder av siktede

Politiadvokat Børge Enoksen deler nye bilder av siktede og oppfordrer flere vitner om å ta kontakt etter angrepet på utestedene i Oslo.

Det er 43-åringen Zaniar Matapour som er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag.

To personer ble drept og 21 skadet i skytingen.

ØNSKER FLERE TIPS: Siktede i blå T-skjorte tidligere på fredagen.

– Etterforskningen pågår for fullt med stort trykk, sier Enoksen.

Ønsker avhør

– Vi er nå sikre på at siktede sto bak selve angrepet alene. Men vi har ikke fått avklart ennå om han kan ha hatt medvirkere eller andre som har samarbeidet med ham om det i forkant, og derfor er det prekært å få hans forklaring.

Politiadvokaten sier de har hatt nær kontakt med forsvarer, også om vilkårene siktede har satt for å la seg forhøre.

PÅGREPET: Politiet tar hånd om Matapour den natt til lørdag.

Siktede har i forkant av presseorienteringen oppgitt at han heller ikke onsdag vil la seg avhøre av politiet. Det bekrefter advokat Bernt Heiberg, som er medforsvarer for siktede, til VG.

– Siktede har hele veien vært skeptisk til hvordan politiet vil fremstille en eventuell forklaring. Den bekymringen har politiet ikke klart å fjerne, selv om de har strukket seg langt. Han har derfor bestemt seg for å ikke avgi forklaring foreløpig, sier Heiberg.

Tilbud om avhør uten lyd eller bilde

Enoksen sier de i utgangspunktet har avvist siktedes krav fordi det er et viktig prinsipp, men at de i går, på bakgrunn av at de ønsker å kartlegge om siktede har samarbeidet med andre i forkant, har tilbudt ulike løsninger.

– Vi valgte i går å tilby først at han kunne forklare seg med bare lyd, og det har han avvist, sier Enoksen.

Etter dette tilbød politiet avhører uten lyd eller bilde, men også det har siktede nettopp avvist.

Nye bilder

Nå går politiet ut med mer informasjon og flere bilder for å komme i kontakt med flere vitner og få inn mer informasjon.

– Vi vet at flere har opptak på sine mobiler av hendelsen og andre relevante ting forut for det - og vi oppfordrer alle som har det til å laste opp dette på vår tips-portal, sier Enoksen.

Se siktede på vei fra trikken til åstedet:

Politiet frigir blant annet et bilde av siktede i blå T-skjorte på et serveringssted i Oslo sentrum fredag klokken 16.10, altså ettermiddagen før hendelsen.

Politiet oppgir ikke hvilket serveringssted det dreier seg om.

Observert på trikken

De oppgir at deres etterforskning har avdekket at den terrorsiktede 43-åringen ankom trikkestoppet på Tinghuset med trikk 18 fra Rikshospitalet. Siktede skal ha vært alene på trikken.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvor han gikk på trikken, men vi vet at han går av på Tinghuset, sier politiadvokaten.

– Vi har fortsatt en stor jobb som gjenstår med vitneavhør gjennomgang av beslag, video og annet relevant. Vi har også et stort fokus på å identifisere eksakt hvor personer som er i nærheten av skuddene som starer klokken 01.12.57 er.

KART: Politiet ønsker kontakt med mennesker som befant seg i de markerte områdene.

De går også ut med et kart med flere områder markert i rødt, og ber vitner som befant seg i de markerte områdene om å ta kontakt.

Det er tidligere publisert flere bilder av siktede i en gul T-skjorte, og politiet frigjør flere bilder av ham på vei til åstedet.