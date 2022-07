INTENS START: Jane-Victorius Bonsaksen (25) fikk en intens start på lederjobben i Skeiv Ungdom, etter barskytingen i Oslo 25. juni.

Skeiv Ungdom-leder: − Trusselen er mer konkretisert

Det er bare noen uker siden Jane-Victorius Bonsaksen (25) ble valgt til ny leder for Skeiv Ungdom. Før hen i det hele tatt har overtatt ledervervet offisielt, fikk 25-åringen en enorm krise i fanget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– De siste dagene har vært intense, sier Bonsaksen til VG når vi møtes fem dager etter angrepet.

Denne uken har alt handlet om krisehåndtering og intenst arbeid for 25-åringen.

– Dette var antageligvis et angrep mot skeive, og jobben min er å arbeide for skeive og våre rettigheter, sier hen.

– Protest og fest

Lørdag skulle markere avslutningen på en hektisk, men fin uke for de skeive organisasjonene i Oslo. Bonsaksen og de andre i Skeiv Ungdom var slitne etter en uke med Pride-fest, men gledet seg til paraden.

– Det skulle være en fin og viktig dag. Pride er jo både protest og fest. Vi feirer det vi har oppnådd, men kjemper videre for det vi fortsatt ikke er i mål med, sier 25-åringen.

Men den avslutningen ble det ikke noe av. Natt til lørdag 25. juni åpnet 43 år gamle Zaniar Matapour ild mot utestedene London og Per på Hjørnet i Oslo sentrum.

To personer ble drept og 21 skadet. Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen, og PST vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Måtte avlyse leir

– Jeg vet ikke om jeg har tatt det innover meg ennå. Det er så sårt. Dette er folk som meg som har blitt skutt, og det er folk jeg kjenner som har blitt skutt. Samtidig må jeg håndtere denne krisen for en organisasjon hvor jeg ikke ennå har klart å definere min egen rolle, sier den påtroppende Skeiv Ungdom-lederen.

Spørsmålet om hvorfor skeive som gruppe ikke blir ivaretatt melder seg, forteller 25-åringen.

– Mange føler seg nedprioritert. Det er kjempevanskelig å ta innover seg at vi ikke får lov til å ha en markering og sørge sammen, fordi vi er en for stor gruppe som er utsatt. Det gjør også vondt.

Onsdag ble det kjent at organisasjonen må avlyse årets sommerleir. På Facebook skriver de:

«Vi har dessverre landet på at det vil være uforsvarlig av oss å gjennomføre leir på dette tidspunktet. Beslutningen kommer på bakgrunn av hendelsen natt til lørdag på London.»

– Hvordan oppleves det at sikkerhetssituasjonen ikke er helt avklart?

– Ikke så annerledes enn til vanlig, men trusselen er mer konkretisert nå. Det føles som vi har fått en bekreftelse på at vi er ikke trygge.

– Syns du det er ubehagelig å gå ute på gaten nå?

– Ikke mer enn vanlig, men jeg er hakket mer skeptisk til å ha på meg synlige tegn, som regnbuen.

Trygt å være skeiv

– Du er påtroppende leder, og får dette i fanget rett før du overtar offisielt. Hvordan oppleves det?

– Jeg har tenkt mye på at det ikke var sånn her det skulle bli, men det føles veldig egoistisk å si, svarer Bonsaksen.

Men jobben føles ennå mer meningsfull nå, forteller hen. Angrepet for en uke siden ble en sterk påminnelse om hvorfor jobben hen er valgt til å gjøre er så viktig.

25-åringen forteller om usikkerhet og utrygghet blant unge skeive – men også om kampvilje og ståpåvilje.

– Mange av oss visste jo allerede godt hvorfor vi kjemper videre, men det er veldig tydelig at det har gått opp for flere at dette er en veldig nødvendig jobb.

Til de som er redde nå, sier 25-åringen dette:

– I alle største grad er det trygt å være skeiv i Norge. Vi ser jo at det ikke er like trygt som mange forventet, men sånne hendelser er ekstremt sjeldne.

Hen oppfordrer til å snakke med noen – enten det er venner eller å ringe en hjelpelinje.

Religion som hjertesak

Jane-Victorius Bonsaksen sto frem som ikke-binær for rundt åtte år siden. Det betyr at 25-åringen hverken identifiserer seg som mann eller kvinne, og vil bli omtalt som hen.

Bonsaksen er den første åpne ikke-binære lederen av ungdomsorganisasjonen til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

25-åringen er oppvokst midt i landet, på Dovre. I et intervju med Framtida sa Bonsaksen at hen kjemper for at det skal være like bra å være skeiv på bygda som byen.

– Mine egne hjertesaker inkluderer også religion. Å være religiøs er blitt litt tabu i det skeive miljøet, og vi må bli flinkere til å snakke om det, sier 25-åringen, som til vanlig studerer teologi.

Vil bli prest

Som ung var Bonsaksen aktiv i en kristen ungdomsorganisasjon, og nå studerer hen altså til å bli prest.

– Det har formet meg og måten jeg arbeider på. Men jeg merket tidlig at det var noe som ikke helt stemte med mine personlige verdier som skeiv, uten at jeg klarte å identifisere hva det var.

Under konfirmasjonstiden møtte 25-åringen en prest som snakket mye om mangfold og inkludering, men som senere reservert seg mot likekjønnet vigsel.

– Kirken har vedtatt to syn på skeivt samliv. Det ene er aktivt diskriminerende. Jeg har merket at det er forskjell på hvor i landet du er. Det merker jeg også i studiumet.

– Har du opplevd tvil rundt det å være troende kristen og skeiv?

– Jeg fant ikke ut at jeg var troende før etter at jeg var veldig trygg i min skeive identitet. Det har hjulpet. De er også veldig åpne på det teologiske fakultetet og jeg har aldri opplevd problemer med å være meg selv der.

Retten en prest har til å ikke vie et par er nedfelt i ekteskapsloven, som er vedtatt av Stortinget og i kirkens egne regler.

Kirkerådsleder i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum, sier at alle uavhengig av kjønn og den lokale prestens syn på ekteskapet skal kunne gifte seg i den kirken de ønsker.

Invitert til Slottet

17. juni var Bonsaksen invitert på gallamiddag på Slottet for å feire myndighetsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra.

– Det var spesielt å sitte der. Jeg satt på ved siden av lederen av Røde Kors Ungdom og familievenner av kongefamilien. Jeg tenkte litt sånn «passer vi egentlig inn her?»

PYNTET: Slik ble antrekket da Skeiv Ungdom-lederen var invitert på gallamiddag på Slottet. Foto: Privat

– Jeg slet litt med kleskoden. «Kjole og hvitt» er jo ekstremt kjønnet. Jeg endte opp å få sydd om ballkjolen jeg brukte i 9. klasse, den var lang nok. Det ble en mellomting, jeg kunne jo ikke gå kledd i enten gallakjole eller smokingen. Det var for å markere at jeg er ikke-binær.

Under middagen holdt prinsessen en tale hvor hun trakk frem mangfold: «Vi har alle en plass i dette samfunnet», sa hun.

– Det jo litt symbolsk at du som representant for Skeiv Ungdom ble invitert?

– Det er historisk og en stor ære. Det at de prioriterer mangfold på en så synlig måte viser at det ikke bare var tomme ord da Kongen tidligere snakket om skeive, sier hen og refererer til talen fra 2016 da kongen pratet om jenter som jenter som er glad i jenter og gutter som er glad i gutter.

Ønsker nytt juridisk kjønn

Noen timer før middagen på Slottet ble det klart at Språkrådet har vedtatt å ta «hen» inn i ordbøkene. Pronomenet brukes for å referere til en person uten at man spesifiserer kjønn, i motsetning til «han» og «hun».

25-åringen synes det er viktig og fint at begrepet er en del av det offisielle språket. Hen håper også Norge vil innføre et tredje juridisk kjønn.

– Transpersoner er en gruppe som opplever det som kjipt bare å leve. Vi ikke-binære blir fortsatt ignorert, også i det skeive miljøet. Jeg er ofte den ene ikke-binære personene folk kjenner til. Enten så handler det om at vi ikke får plass i det offentlige eller at det ikke er mange nok som er åpne.

25-åringen tror ikke at et tredje juridiske kjønn er så forvirrende som folk skal ha det til.

– Folk har oppvokst med at kjønn er mann eller kvinne, et nytt juridisk kjønn bryter med folks verdensbilde og noen synes det er vanskelig å ta inn over seg og håndtere. Men de fleste jeg har møtt har vært respektfulle.