HVEM SKAL IKKE FÅ: NHO-sjef Ole Erik Almlid erkjenner at strømstøtte-grenseoppgangen de står foran, er en stor utfordring.

NHO-sjefen før strømstøttemøte: − Veldig vanskelig

En søkende NHO-sjef Ole Erik Almlid går til strømstøtte-møte med statsministeren i dag. – Dette er veldig vanskelige grenseoppganger vi står foran. Noen vil bli skuffet, sier han.

Klokken 1400 i dag kommer Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik til statsminister Jonas Gahr Støre, for å gi råd til hvordan en strømstøtteordning til norske bedrifter kan bli utformet.

Det skjer i en tid hvor strømprisene når stadig nye høyder, og hvor usikkerheten om støtten er stor så stor at selv næringsminister Jan Christian Vestre er skeptisk til om det er mulig å lage en legitim støtteordning.

– Veldig vanskelig

Almlid sier de ofte kommer med krav utad for å presse frem løsninger, men at dette ikke er slik sak. De velger å gå varsomt frem.

– I denne saken velger vi å ha direkte dialog med regjeringen og LO før vi går ut med vår primærposisjon. Det er viktig å få til en bred løsning som virker for bedriftene og som har bred støtte i storting og befolkningen.

Han sier det er vanskelige grenseoppganger som skal trekkes for hvilke bedrifter som får og hvilke som ikke får.

– Dette er veldig vanskelig. Du risikerer at endel får støtte som ikke skal ha det og endel som ikke får, som burde fått.

Han sier at det må settes grenser.

– Vi er åpne for å diskutere grenser, herunder utbyttebegrensninger, og det gir noen grensesnittutfordringer. Jeg vet at selv om vi greier å lage løsninger som vi blir enige om, så vet jeg at noen kommer til å bli skuffet.

– Må ikke tape målet av syne

– Det aller viktigste er at vi ikke må tape målet av syne, sier han:

Å sikre at vi får bedriftene gjennom strømkrisen. Vi legger til grunn at det er midlertidige løsninger. Den grunnleggende utfordringen er Putin og krigen i Ukraina, kraftproduksjonen og at vi ikke har vært gode nok på energieffektivisering.

Han sier de ikke klarer å lage så omfattende støtteordninger at ikke noen vil gå konkurs.

– Ja, noen vil gå konkurs.

Almlid legger til at konkurs ofte har mange årsaker.

– Det kan være mange årsaker, spesielt i en situasjon hvor vi også får renteøkninger og andre kostnadsøkninger.

– Ikke politikk etter Yr

NHO-sjefen sier det er greit å gi signal om at norsk næringsliv ikke ber om unødig hjelp.

– Jeg kjenner vårt næringsliv som omstillingsdyktig. Vi vil ikke ha støtte for å sementere ting, men sikre arbeidsplasser kortsiktig.

– Strømkrisen kan bli vel så lang som pandemien?

– Det er derfor vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Kraftutbygging, energieffektivisering, ny teknologi, og så videre. Vi vet ikke hvor lenge det vil være behov og vi kan ikke legge til grunn en politikk som er avhengig av Yr:

– Vi må ha en politikk som er langsiktig. En strømstøtteordning kan ikke vare så lenge at den sementerer ting. Og så må politikerne faktisk få opp farten i kraftproduksjon, enten det er sol eller vind, slik at vi får reelle løsninger, ikke bare plaster på såret-løsninger, sier NHO-sjefen.

Motparten til NHO i arbeidslivet, LO, vil også ha strømstøtte, men har signalisert at det bare gis til bedrifter hvor «behovet er akutt og arbeidsplassene står i fare».