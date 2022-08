Den finske statsministerens festvideo: − La henne få feste i fred

Flere norske politikere reagerer på alt oppstyret rundt den finske statsministerens festvideo og peker på moralisme og kjønnsforskjeller.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En festvideo har skapt trøbbel for Finlands 36 år gamle statsminister, Sanna Marin. Det får kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til å reagere.

– Jeg kjenner jeg blir kraftig irritert og provosert over at en 36 år gammel kvinne ikke kan få lov til å gjøre noe så hverdagslig og dagligdags som å ta seg en fest og danse og drikke alkohol, sier Trettebergstuen til VG.

REAGERER: Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) mener det er helt spinnvilt at den finske statsministeren måtte ta en narkotikatest.

Også Sandra Bruflot, stortingsrepresentant og nestleder i Høyres Kvinneforum, irriterer seg over videoen og reaksjonene.

Fredag la hun ut et innlegg på Instagram med teksten «Kan noen forklare meg hva som er problemet med at Finlands statsminister er på fest og danser?».

– Så vidt vi vet, gjør hun helt lovlige, normale ting. Det er tullete og moraliserende, sier Bruflot til VG.

Onsdag kveld ble en video lekket, som viser statsministeren feste med flere personer på et privat arrangement.

Dagen etter måtte statsministeren møte pressen for å svare på spørsmål om hun bruker narkotika. Bakgrunnen er at man i videoen kan høre snakk om «meljeng», som i denne sammenheng kan tolkes som pulver eller et rusmiddel.

– Helt spinnvilt

Marin har nå tatt en narkotikatest, selv om hun synes anklagene er urimelige, opplyste hun under en pressekonferanse fredag ettermiddag. Resultatet vil være klart innen en uke.

– Jeg har ikke brukt narkotika og har ikke brukt noe annet enn alkohol. Jeg har danset, sunget, festet, og gjort noe som er helt lovlig, sa hun til den finske statskanalen YLE.

Den finske statsministeren har uttalt at hun aldri tidligere heller har tatt narkotika.

Trettebergstuen synes ingenting om at Marin må ta en narkotikatestet som følge av videoen.

– Klart at en statsminister kan ikke bryte loven, men å bli avkrevd en narkotikatest ut ifra en video der man danser og selv sier at man har drukket alkohol, er helt spinnvilt, sier hun.

Også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, reagerte på kritikken mot Marin.

«Sanna Marin er en kul dame. Håper ikke hun lar seg presse til å bli rustestet. Det er en invasjon av privatlivet som går over alle støvleskaft», skrev hun på Twitter før det ble kjent at Marin hadde testet seg.

Andre krav til kvinner enn menn

Trettebergstuen sier at det er ironisk at den politiske historien er full av mannlige skikkelser «som knapt var edru på jobb», mens Marin får gjennomgå.

– Jeg er helt sikker på at reaksjonene hadde vært annerledes hvis det var en mannlig litt eldre politiker som hadde gjort noe så uskyldig som å danse i et privat hjem. For det er det den videoen viser.

– Jeg håper ikke dette sender et signal til unge jenter som vil delta i politikken. At dette skal være terskelen for hva man må finne seg i. Vi må slå tilbake mot denne typen moralisme, sier kulturministeren.

Også Bruflot mener det er snakk om overdrevne moralske forventninger til den finske statsministeren.

– Det er en moralisme over det som jeg synes er trist, og jeg lurer litt på hva slags politikere man ønsker seg, om man ikke kan gå ut og danse som 36 år gammel toppolitiker, sier Bruflot.

KJØNN: Sandra Bruflot, stortingsrepresentant og nestleder i Høyres Kvinneforum, lurer på om terskelen er lavere for hva som er greit for en toppolitiker som er kvinne.

– La henne få feste i fred

Det ikke er noen andres sak at statsministeren er ute og danser, mener Bruflot. Hun sier at pressen har et ansvar for hva man publiserer og hvordan det omtales.

– Terskelen for hva man kan gjøre, blir lavere og lavere. Det er synd om det går i den retningen. Alle er forskjellige og gjør ulike ting på fritiden. Alle kan ikke være superstraighte og ikke gå på byen.

– Tenker du at ordet «meljeng», som nevnes i videoen, er grunn nok til å be statsministeren svare for seg?

– Egentlig ikke. Det hun gjør uavhengig av det, er å danse og feste, og det er helt innafor.

– La henne få feste i fred, sier Bruflot om den finske statsministeren.

MØTTE PRESSEN: Finlands statsminister Sanna Marin måtte fredag igjen svare pressen etter festvideo.

Kulturminister Anette Trettebergstuen ble selv observert på Øyafestivalen i Oslo forrige helg.

– Jeg drakk øl og danset til Kvelertak. Jeg møtte ingen som reagerte på det. Og jeg kommer til å gjøre det igjen!, ler kulturministeren.